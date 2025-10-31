Entidades realizam ato por investigação de mortes em megaoperação no Rio

Movimentos sociais e organizações comunitárias convocaram um ato público para esta sexta-feira (31/10), no Campo do Ordem, no Complexo da Penha, na Zona Norte do Rio de Janeiro. A manifestação está marcada para as 13h e tem como objetivo pedir apuração das 121 mortes registradas após a megaoperação policial realizada na última terça-feira (28) nos Complexos da Penha e do Alemão.

O ato é organizado por entidades como a Coalizão Negra por Direitos, Mulheres Negras Decidem, Instituto Papo Reto, Raízes em Movimento, Voz das Comunidades e Frente Penha, entre outras organizações locais.

Entidades falam em "massacre"

As entidades classificaram a ação como um "massacre" e alegaram que se trata de uma "política de extermínio" contra moradores de favelas e comunidades negras. Elas pedem que todas as mortes sejam investigadas de forma plena, transparente e independente.

Foto: Reprodução/Redes Sociais

Reivindicações e motivações do ato

Segundo a convocação divulgada nas redes sociais, o ato busca:

Manifestar solidariedade às vítimas e familiares;

Exigir investigação sobre as mortes e responsabilização de agentes públicos, se houver abusos;

Pedir revisão das políticas de segurança em favelas e periferias;

Reforçar o direito à vida, à moradia e à justiça racial nos territórios.

Apelo à sociedade

Em comunicado, os organizadores convidaram a população carioca, coletivos de favelas, redes de mulheres negras e defensores de direitos humanos a participarem do protesto. De acordo com eles, o objetivo é demonstrar solidariedade às vítimas e reivindicar mudanças na condução das operações policiais.

Nesta quarta-feira (29), após moradores encontrarem diversos corpos na área de mata da Vacaria, na Serra da Misericórdia, dezenas de motociclistas realizaram um protesto no Palácio Guanabara. O ato ocorreu em frente à sede do Governo do estado poucos minutos após o encontro do governador Cláudio Castro com o ministro Ricardo Lewandowski (Justiça).

Vários motociclistas saindo da Penha e indo em direção ao Palácio Guanabara. Acredito que seja para dar os parabéns ao Governador. pic.twitter.com/WCRKXeGk04 — CARIOCA TV (@CariocasTV) October 29, 2025

Nesta sexta-feira (31), durante uma coletiva de imprensa na Cidade da Polícia, será divulgada a lista parcial de criminosos mortos na operação. A entrevista conta com a presença do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, do secretário de Segurança Pública, Victor dos Santos, do secretário de Polícia Civil, delegado Felipe Curi, e de outros representantes da instituição.