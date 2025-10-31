Assine
overlay
Início Nacional
OPERAÇÃO LETAL

Entidades realizam ato por investigação de mortes em megaoperação no Rio

As organizações classificam a ação como um "massacre" e alegam que se trata de uma "política de extermínio" contra moradores de favelas e comunidades negras

Publicidade
Carregando...
TD
Tupi Digital
TD
Tupi Digital
Repórter
31/10/2025 11:41

compartilhe

SIGA
x
Entidades realizam ato por investigação de mortes em megaoperação no Alemão e Penha
Entidades realizam ato por investigação de mortes em megaoperação nos complexos do Alemão e da Penha crédito: Tupi

Movimentos sociais e organizações comunitárias convocaram um ato público para esta sexta-feira (31/10), no Campo do Ordem, no Complexo da Penha, na Zona Norte do Rio de Janeiro. A manifestação está marcada para as 13h e tem como objetivo pedir apuração das 121 mortes registradas após a megaoperação policial realizada na última terça-feira (28) nos Complexos da Penha e do Alemão.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O ato é organizado por entidades como a Coalizão Negra por Direitos, Mulheres Negras Decidem, Instituto Papo Reto, Raízes em Movimento, Voz das Comunidades e Frente Penha, entre outras organizações locais.

Leia Mais

Entidades falam em "massacre"

As entidades classificaram a ação como um "massacre" e alegaram que se trata de uma "política de extermínio" contra moradores de favelas e comunidades negras. Elas pedem que todas as mortes sejam investigadas de forma plena, transparente e independente.

Foto: Reprodução/Redes Sociais

Reivindicações e motivações do ato

Segundo a convocação divulgada nas redes sociais, o ato busca:

  • Manifestar solidariedade às vítimas e familiares;
  • Exigir investigação sobre as mortes e responsabilização de agentes públicos, se houver abusos;
  • Pedir revisão das políticas de segurança em favelas e periferias;
  • Reforçar o direito à vida, à moradia e à justiça racial nos territórios.

Apelo à sociedade

Em comunicado, os organizadores convidaram a população carioca, coletivos de favelas, redes de mulheres negras e defensores de direitos humanos a participarem do protesto. De acordo com eles, o objetivo é demonstrar solidariedade às vítimas e reivindicar mudanças na condução das operações policiais.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Nesta quarta-feira (29), após moradores encontrarem diversos corpos na área de mata da Vacaria, na Serra da Misericórdia, dezenas de motociclistas realizaram um protesto no Palácio Guanabara. O ato ocorreu em frente à sede do Governo do estado poucos minutos após o encontro do governador Cláudio Castro com o ministro Ricardo Lewandowski (Justiça).

Nesta sexta-feira (31), durante uma coletiva de imprensa na Cidade da Polícia, será divulgada a lista parcial de criminosos mortos na operação. A entrevista conta com a presença do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, do secretário de Segurança Pública, Victor dos Santos, do secretário de Polícia Civil, delegado Felipe Curi, e de outros representantes da instituição.

Tópicos relacionados:

ato entidades megaoperacao mortes rio ultimas-noticias

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay