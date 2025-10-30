Assine
Líder do Comando Vermelho, Marcinho VP pede ao STF para dar entrevista à Record

Marcinho VP e o jornalista Roberto Cabrini tentam no STF reverter decisão da Justiça Federal que barrou entrevista

30/10/2025 02:02

Líder do Comando Vermelho, Marcinho VP pede ao STF para dar entrevista à Record
Um dos líderes do Comando Vermelho, o traficante Márcio Santos Nepomuceno, o Marcinho VP, pediu ao STF autorização para conceder uma entrevista ao jornalista Roberto Cabrini, da TV Record. O pedido ao Supremo foi protocolado na segunda-feira, 27 — antes, portanto, da operação da polícia do Rio de Janeiro contra o CV, que deixou ao menos 121 mortos nos complexos da Penha e do Alemão, na Zona Norte carioca.

A ação foi apresentada ao STF por Marcinho e Cabrini, depois de a 5ª Vara Federal de Campo Grande negar uma solicitação do jornalista para entrevistar o traficante na Penitenciária Federal da capital sul-matogrossense.

Entre as considerações de sua decisão, em 2 de outubro, o juiz federal Luiz Augusto Iamassaki Fiorentini afirmou que a entrevista poderia eventualmente expor Marcinho VP a “sensacionalismo”.

O pedido ao Supremo afirmou que a decisão da Justiça Federal incorreu em censura prévia ao barrar a entrevista, que seria veiculada no “Domingo espetacular”.

A conversa entre Cabrini e Marcinho, continuou a ação, teria regras pré-estabelecidas e seria destinada a ouvir o líder do CV sobre “a própria prisão, seu anseio pela liberdade, bem como as emoções e sentimentos decorrentes do sucesso de seu filho, o artista Oruam, e o desejo pessoal de um pai de poder, um dia, assistir a uma apresentação do próprio filho”. As recentes prisão e soltura de Oruam pela Justiça do Rio também seriam abordadas na entrevista.

A solicitação ao STF foi distribuída a Flávio Dino.

overflay