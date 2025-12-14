Assine
overlay
Início Política
PRESO

Moraes autoriza Bolsonaro a realizar exames médicos na PF

Ministro do STF permite ultrassonografia nas dependências da Polícia Federal, onde o ex-presidente cumpre pena

Publicidade
Carregando...
A
Amanda S. Feitoza - Correio Braziliense
A
Amanda S. Feitoza - Correio Braziliense
Repórter
14/12/2025 14:06 - atualizado em 14/12/2025 14:06

compartilhe

SIGA
x
Bolsonaro está irredutível sobre candidatura de Flávio
Bolsonaro está irredutível sobre candidatura de Flávio crédito: Platobr Politica

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou que o ex-presidente Jair Bolsonaro realize exames médicos nas dependências da Superintendência da Polícia Federal no Distrito Federal, onde cumpre pena. A decisão foi proferida na sexta-feira (12/12).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O pedido analisado pelo relator foi apresentado pela defesa do ex-presidente em 11 de dezembro de 2025. Os advogados solicitaram autorização para que o médico Bruno Luís Barbosa Cherulli, regularmente inscrito no Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal, ingressasse na unidade da Polícia Federal com equipamento portátil de ultrassom. O objetivo é a realização de exames de ultrassonografia nas regiões inguinais direita e esquerda.

Leia Mais

 

Ao decidir, Alexandre de Moraes destacou que, conforme determinações anteriores, visitas de médicos devidamente cadastrados não exigem comunicação prévia, desde que observadas as regras legais e judiciais já estabelecidas. O ministro autorizou a realização do exame no local de custódia, nos termos solicitados pela defesa.

A decisão também determina que a Polícia Federal seja comunicada, assim como os advogados constituídos no processo e a Procuradoria-Geral da República. 

Tópicos relacionados:

bolsonaro exames-medico moraes politica

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay