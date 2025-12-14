Moraes autoriza Bolsonaro a realizar exames médicos na PF
Ministro do STF permite ultrassonografia nas dependências da Polícia Federal, onde o ex-presidente cumpre pena
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou que o ex-presidente Jair Bolsonaro realize exames médicos nas dependências da Superintendência da Polícia Federal no Distrito Federal, onde cumpre pena. A decisão foi proferida na sexta-feira (12/12).
O pedido analisado pelo relator foi apresentado pela defesa do ex-presidente em 11 de dezembro de 2025. Os advogados solicitaram autorização para que o médico Bruno Luís Barbosa Cherulli, regularmente inscrito no Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal, ingressasse na unidade da Polícia Federal com equipamento portátil de ultrassom. O objetivo é a realização de exames de ultrassonografia nas regiões inguinais direita e esquerda.
Ao decidir, Alexandre de Moraes destacou que, conforme determinações anteriores, visitas de médicos devidamente cadastrados não exigem comunicação prévia, desde que observadas as regras legais e judiciais já estabelecidas. O ministro autorizou a realização do exame no local de custódia, nos termos solicitados pela defesa.
A decisão também determina que a Polícia Federal seja comunicada, assim como os advogados constituídos no processo e a Procuradoria-Geral da República.