Moraes autoriza Bolsonaro a realizar exames médicos na PF

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou que o ex-presidente Jair Bolsonaro realize exames médicos nas dependências da Superintendência da Polícia Federal no Distrito Federal, onde cumpre pena. A decisão foi proferida na sexta-feira (12/12).

O pedido analisado pelo relator foi apresentado pela defesa do ex-presidente em 11 de dezembro de 2025. Os advogados solicitaram autorização para que o médico Bruno Luís Barbosa Cherulli, regularmente inscrito no Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal, ingressasse na unidade da Polícia Federal com equipamento portátil de ultrassom. O objetivo é a realização de exames de ultrassonografia nas regiões inguinais direita e esquerda.