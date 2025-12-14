Assine
ELEIÇÕES

Atos em BH marcam início da articulação do PT para 2026

Rogério Correia diz que partido já está unificado em torno de Lula, definiu nome ao Senado em Minas e articula candidatura ao governo estadual

Ana Mendonça
SP
Sílvia Pires
Ana Mendonça
Repórter
SP
Sílvia Pires
Repórter
Jornalista formada pela Puc Minas, é repórter de Cidades no jornal Estado de Minas.
14/12/2025 13:00

Manifestantes ocuparam a Praça Raul Soares, em Belo Horizonte, durante atos contra o PL da Dosimetria e em defesa da democracia, neste domingo (14).
Manifestantes ocuparam a Praça Raul Soares, em Belo Horizonte, durante atos contra o PL da Dosimetria e em defesa da democracia, neste domingo (14).

Durante o ato contra o PL da Dosimetria realizado neste domingo (14/12), na Praça Raul Soares, em Belo Horizonte, o deputado federal Rogério Correia (PT-MG) detalhou como o Partido dos Trabalhadores vem estruturando sua estratégia para as eleições de 2026, tanto no plano nacional quanto em Minas Gerais.

Segundo o parlamentar, a candidatura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva já é consenso dentro do campo governista e orienta toda a tática política do partido. “Estamos já unificados em torno, claro, da candidatura do presidente Lula, que é algo fundamental e é o centro da nossa tática”, afirmou.

Em Minas, o PT também já definiu um nome para a disputa ao Senado. De acordo com Correia, a ex-prefeita de Contagem, Marília Campos, será a candidata do partido ao cargo. “Já temos um nome para disputar o Senado, que é a nossa ex-prefeita Marília Campos”, disse.

O principal ponto em construção, segundo o deputado, é a estratégia para a eleição ao governo do Estado. Correia criticou a atual gestão do governador Romeu Zema (Novo) e defendeu a formação de uma candidatura capaz de derrotar o projeto político vigente. “A gente não pode continuar com um governo modelo Zema, que privatiza, que ataca a educação, a saúde, a segurança, que está envolvido na CPI do INSS”, afirmou.

Para viabilizar essa candidatura, o PT pretende ampliar o diálogo com outras legendas. “Nós vamos conversar com os partidos que compõem o campo do Lula e os partidos progressistas para que essa candidatura seja forte o suficiente para mudar o panorama em Minas”, disse o deputado, destacando que a articulação busca repetir, no Estado, a aliança que sustenta o governo federal.

