Atos em BH marcam início da articulação do PT para 2026

Durante o ato contra o PL da Dosimetria realizado neste domingo (14/12), na Praça Raul Soares, em Belo Horizonte, o deputado federal Rogério Correia (PT-MG) detalhou como o Partido dos Trabalhadores vem estruturando sua estratégia para as eleições de 2026, tanto no plano nacional quanto em Minas Gerais.

Segundo o parlamentar, a candidatura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva já é consenso dentro do campo governista e orienta toda a tática política do partido. “Estamos já unificados em torno, claro, da candidatura do presidente Lula, que é algo fundamental e é o centro da nossa tática”, afirmou.

Em Minas, o PT também já definiu um nome para a disputa ao Senado. De acordo com Correia, a ex-prefeita de Contagem, Marília Campos, será a candidata do partido ao cargo. “Já temos um nome para disputar o Senado, que é a nossa ex-prefeita Marília Campos”, disse.

O principal ponto em construção, segundo o deputado, é a estratégia para a eleição ao governo do Estado. Correia criticou a atual gestão do governador Romeu Zema (Novo) e defendeu a formação de uma candidatura capaz de derrotar o projeto político vigente. “A gente não pode continuar com um governo modelo Zema, que privatiza, que ataca a educação, a saúde, a segurança, que está envolvido na CPI do INSS”, afirmou.

Para viabilizar essa candidatura, o PT pretende ampliar o diálogo com outras legendas. “Nós vamos conversar com os partidos que compõem o campo do Lula e os partidos progressistas para que essa candidatura seja forte o suficiente para mudar o panorama em Minas”, disse o deputado, destacando que a articulação busca repetir, no Estado, a aliança que sustenta o governo federal.