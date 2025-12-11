Assine
overlay
Início Política
EM MINAS

Lula vai avaliar veto à redução de pena, mas diz que Bolsonaro tem de pagar

Declaração sobre o PL da dosimetria foi dada em entrevista exclusiva ao EM Minas do Estado de Minas, Portal Uai e TV Alterosa, exibida nesta quinta (11/12)

Publicidade
Carregando...
Ana Mendonça
Vinícius Prates
Ana Mendonça
Repórter
Vinícius Prates
Repórter
Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.
11/12/2025 13:11 - atualizado em 11/12/2025 14:25

compartilhe

SIGA
x
Presidente Lula concede entrevista exclusiva ao jornal Estado de Minas, à TV Alterosa e ao Portal Uai, veículos do Diários Associados Minas
Presidente Lula concede entrevista exclusiva ao jornal Estado de Minas, à TV Alterosa e ao Portal Uai, veículos do Diários Associados Minas crédito: Gladyston Rodrigues/EM/DA Press

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou em entrevista exclusiva ao programa   EM Minas do Estado de Minas, Portal Uai e TV Alterosa, exibida nesta quinta-feira (11/12), que ainda não tem posição sobre o PL da dosimetria, aprovado pela Câmara, e que só decidirá se vai sancionar ou vetar o projeto quando ele chegar ao Poder Executivo.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

Perguntado se aprovaria o texto, Lula respondeu: “Eu não gosto de dar palpite numa coisa que não diz respeito ao Poder Executivo. É uma coisa pertinente ao Poder Legislativo; eles estão discutindo, tem gente que concorda, gente que não concorda.”

“Ele (Jair Bolsonaro) foi condenado a 27 anos e 3 meses de cadeia, sabe? Porque ele tentou fazer uma coisa muito grave, ele não fez brincadeira. Ele tinha um plano arquitetado para me matar, matar o Alckmin, o Alexandre de Moraes, ele tinha um plano para explodir um caminhão no aeroporto de Brasília, e ele tinha um plano de sequestrar o poder, já que ele perdeu as eleições.”

Segundo Lula, o Congresso está em discussão; e por isso, ele precisa “ver o que vai acontecer”. 

“Quando chegar na minha mesa, eu tomarei a decisão. Tomarei eu e Deus sentado na minha mesa. Eu farei aquilo que eu entender que deva ser feito. Porque ele tem que pagar pela tentativa de golpe, pela tentativa de destruir a democracia que ele fez nesse país. Ele sabe disso. Não adianta ficar chorando agora.”

Para Lula, se o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) tivesse a postura que ele teve “quando perdeu três eleições” ou que se ele tivesse “a postura que teve o PSDB quando deu três eleições”, ele iria respeitar as “instituições, não estaria preso”. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia 

“Poderia estar concorrendo agora às eleições. Mas ele tentou encurtar caminho, tentou convencer alguns militares que também estão presos, sabe? E deu nisso que deu. Então agora é o seguinte: deixa o Poder Legislativo se manifestar. Quando chegar na mesa do Poder Executivo, eu vou tomar minha decisão.” 

O EM Minas é uma produção da TV Alterosa, do Portal UAI e do jornal Estado de Minas. O programa é conduzido pela jornalista Carol Saraiva. São entrevistados os principais nomes da cena política e do setor produtivo, destaques em âmbito nacional e local.

Tópicos relacionados:

dosimetria pl

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay