Lula vai avaliar veto à redução de pena, mas diz que Bolsonaro tem de pagar
Declaração sobre o PL da dosimetria foi dada em entrevista exclusiva ao EM Minas do Estado de Minas, Portal Uai e TV Alterosa, exibida nesta quinta (11/12)
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou em entrevista exclusiva ao programa EM Minas do Estado de Minas, Portal Uai e TV Alterosa, exibida nesta quinta-feira (11/12), que ainda não tem posição sobre o PL da dosimetria, aprovado pela Câmara, e que só decidirá se vai sancionar ou vetar o projeto quando ele chegar ao Poder Executivo.
Perguntado se aprovaria o texto, Lula respondeu: “Eu não gosto de dar palpite numa coisa que não diz respeito ao Poder Executivo. É uma coisa pertinente ao Poder Legislativo; eles estão discutindo, tem gente que concorda, gente que não concorda.”
“Ele (Jair Bolsonaro) foi condenado a 27 anos e 3 meses de cadeia, sabe? Porque ele tentou fazer uma coisa muito grave, ele não fez brincadeira. Ele tinha um plano arquitetado para me matar, matar o Alckmin, o Alexandre de Moraes, ele tinha um plano para explodir um caminhão no aeroporto de Brasília, e ele tinha um plano de sequestrar o poder, já que ele perdeu as eleições.”
Segundo Lula, o Congresso está em discussão; e por isso, ele precisa “ver o que vai acontecer”.
“Quando chegar na minha mesa, eu tomarei a decisão. Tomarei eu e Deus sentado na minha mesa. Eu farei aquilo que eu entender que deva ser feito. Porque ele tem que pagar pela tentativa de golpe, pela tentativa de destruir a democracia que ele fez nesse país. Ele sabe disso. Não adianta ficar chorando agora.”
Para Lula, se o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) tivesse a postura que ele teve “quando perdeu três eleições” ou que se ele tivesse “a postura que teve o PSDB quando deu três eleições”, ele iria respeitar as “instituições, não estaria preso”.
“Poderia estar concorrendo agora às eleições. Mas ele tentou encurtar caminho, tentou convencer alguns militares que também estão presos, sabe? E deu nisso que deu. Então agora é o seguinte: deixa o Poder Legislativo se manifestar. Quando chegar na mesa do Poder Executivo, eu vou tomar minha decisão.”
O EM Minas é uma produção da TV Alterosa, do Portal UAI e do jornal Estado de Minas. O programa é conduzido pela jornalista Carol Saraiva. São entrevistados os principais nomes da cena política e do setor produtivo, destaques em âmbito nacional e local.