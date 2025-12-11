‘As coisas estão acontecendo em Minas Gerais’, diz Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) desembarcou em Belo Horizonte na manhã desta quinta-feira (11/12) e concedeu entrevista exclusiva ao programa EM Minas, do Estado de Minas, Portal Uai e TV Alterosa. O petista avaliou positivamente a situação de Minas Gerais.

Logo no início da conversa com a jornalista Carol Saraiva, apresentadora do EM Minas, Lula confidenciou que tem “carinho muito grande” pelo estado e disse que “pouca gente neste país” caminhou por Minas mais do que ele.

“Eu fico muito, muito feliz de vir aqui, porque as coisas estão acontecendo bem aqui em Minas Gerais. Nós estamos fazendo as coisas acontecerem aqui em Minas Gerais”, iniciou o presidente.

A conversa é transmitida pelo YouTube do Portal Uai e pela televisão aberta na TV Alterosa.

Fernão Dias (BR-381)

Ele lembrou o leilão da rodovia Fernão Dias (BR-381), que liga Belo Horizonte a São Paulo (SP), e será realizado hoje, a partir das 14h, na Bolsa de Valores, na capital paulista.

“Vamos fazer uma parceria com uma empresa privada que vai investir simplesmente R$ 14 bilhões na 381. Para que a gente transforme essa estrada em uma estrada merecedora da qualidade do povo de Minas Gerais”, disse.

Lula comentou que o investimento é como “fazer praticamente uma estrada nova, com a decência que ela merece”.

“Quando eu cheguei na presidência, se gastava por ano nas estradas de Minas Gerais só R$ 270 milhões. Nós estamos agora com R$ 833 milhões. 95% das estradas federais de Minas Gerais estão com um plano de reforma, com um plano de manutenção”, comentou o petista.

Mais Médicos

O presidente falou também dos investimentos em saúde no seu governo, citando o programa Mais Médicos - retomado por Lula neste mandato, após ter sido descontinuado no governo de Jair Bolsonaro (PL), que substituiu o projeto pelo “Médicos pelo Brasil” no primeiro ano de governo.

“Só para você ter noção das coisas que estão acontecendo aqui em Minas Gerais: o Mais Médicos, quando eu cheguei na presidência da República, tinha apenas 1.105 médicos em Minas Gerais. Hoje nós temos 2.300 médicos. 119% de aumento na quantidade de médicos trabalhando aqui no estado”.

Lula partiu do exemplo mineiro para abordar a situação crítica da saúde no país: “Porque não é possível que as pessoas possam morrer porque não têm atendimento médico”.

“Quando eles acabaram com o Mais Médicos no governo passado, o que eles fizeram foi isso: deixar o povo das cidades menores, do interior, abandonados. Que muitas vezes têm que pegar ônibus sem ter dinheiro para andar 200 km para ir ao médico. Então nós resolvemos colocar as coisas no lugar. As pessoas têm que ter médico”, pontuou.

O petista valorizou o investimento em especialistas de saúde. “Nós queremos é que o povo brasileiro, ao fazer a primeira consulta e detectar que tem uma doença mais grave, que tenha a segunda consulta imediatamente. Que não fique esperando 11 meses, 12 meses, 13 meses... Às vezes morre sem ter a segunda consulta”, disse.

Ele criticou a demora nos atendimentos da saúde pública e afirmou: “O povo pobre tem que ser tratado com o respeito que qualquer pessoa é tratada neste país. Se o rico tem direito, o pobre tem que ter direito. Se o presidente tem direito, o pobre tem que ter direito”.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Governo de Minas

Em meio à indefinição do nome apoiado pelo presidente para disputar o governo de Minas Gerais nas eleições de 2026, o presidente citou diferentes possibilidades: o senador Rodrigo Pacheco (PSD), o ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PDT); o deputado Tadeu Martins Leite (MDB), presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG); e as prefeitas Marília Campos (PT), de Contagem, e Margarida Salomão (PT), de Juiz de Fora.

Zema

Lula voltou a criticar o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), pré-candidato à presidência da República. O presidente retrucou críticas, zombou do vídeo da banana com casca e projetou a disputa no pleito de 2026.

Flávio Bolsonaro e disputa da presidência

Candidato à reeleição, o presidente falou pela primeira vez sobre o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), escolhido pelo pai, Jair Bolsonaro, para representá-lo na disputa pelo Palácio do Planalto. Neste momento, o parlamentar aparece como principal nome da oposição no pleito.

Bolsonaro e PL da dosimetria

O ex-presidente também foi tema da entrevista. Bolsonaro está preso na Superintendência da Polícia Federal em Brasília (DF) por ter coordenado uma tentativa de golpe de estado. No Congresso Nacional, parlamentares discutem o "PL da dosimetria", que reduziria penas de condenados pela trama. Se aprovado no Legislativo, o projeto ainda precisa da sanção de Lula.

Feminicídio

Por fim, Lula tocou em um tema de debate atual no país: o feminicídio. Os diversos casos de violência contra a mulher no período recente motivaram protestos nacionais em defesa das vidas femininas. O presidente avaliou que a questão é "um problema do homem".

Entrevista de Lula



O EM Minas é uma produção do jornal Estado de Minas, do Portal Uai e da TV Alterosa. São entrevistados os principais nomes da cena política e do setor produtivo, destaques em âmbito nacional e local.