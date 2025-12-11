Lula em Minas: ‘Eu não desisti do Pacheco'

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que continua trabalhando para que o senador Rodrigo Pacheco (PSD) seja candidato ao governo de Minas em 2026. Apesar das reiteradas sinalizações do parlamentar de que pretende encerrar a carreira política ao fim do mandato, Lula disse que não desistiu de tê-lo como cabeça da chapa no estado e reforçou que ainda há tempo para convencê-lo.

Em entrevista exclusiva ao programa EM Minas, do Estado de Minas, Portal Uai e TV Alterosa, exibida nesta quinta-feira (11/12), o presidente explicou que passou a defender o nome de Pacheco por considerá-lo uma das principais lideranças políticas de Minas e alguém capaz de influenciar o cenário nacional.

“A esperança é a última que morre. Quando eu comecei a alimentar na minha cabeça e tentar alimentar o companheiro Pacheco da importância dele ser candidato ao governo do estado, é porque eu aprendi a gostar do Pacheco. Acho ele uma pessoa extremamente competente e acho que ele hoje é a maior personalidade pública de Minas Gerais”, disse o presidente em entrevista exclusiva ao Estado de Minas e TV Alterosa.

Lula indicou que, enquanto houver espaço para diálogo, seguirá tentando convencer Pacheco a disputar o Palácio Tiradentes. Caso o senador mantenha a decisão de não entrar na corrida, o presidente afirmou que a articulação do campo progressista continuará em busca de um nome capaz de consolidar um projeto competitivo para Minas em 2026.

“Eu até disse pro Pacheco: ‘Eu tô te pedindo para você me ajudar a ganhar as eleições para Presidente da República. Você será o governador do segundo estado mais importante do Brasil. Você pode fazer a diferença nesse processo eleitoral’. Ele relutou, relutou, relutou, mas ele pensa que eu desisti. Eu não desisti. Nós temos todo o tempo do mundo ainda”, disse.

A insistência do presidente ocorre enquanto o senador reafirma o desejo de deixar a política ao fim do mandato. No mês passado, após reunião com Lula, Pacheco voltou a indicar que pretende se afastar da vida pública. O senador também era apontado como um dos nomes cotados para a vaga aberta pela aposentadoria do ministro Luís Roberto Barroso no Supremo Tribunal Federal (STF), mas o presidente decidiu indicar o advogado-geral da União, Jorge Messias.

“Eu não tenho pressa. Quem tem pressa come cru. Ou seja, eu vou esperar o tempo passar. Eu ainda quero que o Pacheco esteja ouvindo essa entrevista, para saber que eu não perdi a esperança de que o Pacheco seja candidato a governador. E na hora que chegar o momento de decidir, se ele não quiser mesmo, nós vamos tentar trabalhar com outras pessoas”, disse.



O EM Minas é uma produção da TV Alterosa, do Portal UAI e do jornal Estado de Minas. O programa é conduzido pela jornalista Carol Saraiva. São entrevistados os principais nomes da cena política e do setor produtivo, destaques em âmbito nacional e local. A íntegra da entrevista está disponível no YouTube do Portal Uai.