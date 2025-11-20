Quem é Jorge Messias, indicado por Lula ao STF

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) oficializou o convite para Jorge Messias ser o novo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) em encontro no Palácio da Alvorada nesta quinta-feira (20/11). Atual advogado-geral da União, ele ocupará a cadeira deixada por Luís Roberto Barroso caso seja aprovado pelo Senado Federal.

Messias terá que passar por uma sabatina na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, em que será questionado sobre temas jurídicos e os mais diversos assuntos, até de cunho pessoal, já que não há limitação temática. A CCJ, então, emite um parecer que precisa ser aprovado pela maioria absoluta da Casa, ou seja, de pelo menos 41 dos 81 senadores.

Quem é Jorge Messias

Aos 45 anos, o escolhido é pernambucano e membro de carreira da AGU, em que iniciou como procurador da Fazenda Nacional em 2007. Antes de virar ministro, ocupou postos estratégicos nos governos Dilma (PT): subchefe para assuntos jurídicos da Casa Civil, de 2015 a 2016; secretário de regulação da Educação Superior no Ministério da Educação, de 2012 a 2014; e consultor jurídico nos Ministérios da Educação e da Ciência e Tecnologia, de 2011 a 2012.

Formado em direito pela UFPE, tem mestrado em administração pública pela UnB e doutorado na área pela mesma universidade, com a tese "Centro de Governo e a AGU: Estratégias de Desenvolvimento do Brasil na Sociedade de Risco Global", defendida em 2024.

A nomeação como ministro da AGU por Lula veio logo no início deste mandato, após Messias ser recomendado por votação da categoria em novembro de 2022.

Evangélico

A indicação de Lula ao STF deve agradar o público evangélico, ao qual o petista tem buscado se aproximar. Isso porque Messias é evangélico e frequenta a Igreja Batista Cristã de Brasília desde 2016.

Apontado como membro da “esquerda conservadora”, ele tem boa circulação no meio protestante, e a indicação pode ser estratégica para agradar o setor, que já tem no STF o ministro presbiteriano André Mendonça, indicado por Jair Bolsonaro.

Messias é apontado como o membro do governo mais próximo do segmento evangélico. Em junho, foi o único nomeado por Lula a comparecer na Marcha para Jesus, o principal evento protestante que acontece em São Paulo todos os anos e costuma contar com a presença de lideranças de direita.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Escolha de Lula

A escolha de presidente deixa para trás o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), que era um dos cotados para o Supremo junto com Daniela Teixeira (ministra do Superior Tribunal de Justiça) e Bruno Dantas (ministro do Tribunal de Contas da União).

Além disso, Lula desagradou o movimento que pedia uma mulher no STF. Atualmente, Cármen Lúcia, nomeada pelo petista em 2006, é a única na Corte. A cantora Anitta, a atriz Fernanda Torres e a apresentadora Angélica foram algumas das personalidades que reivindicaram uma indicação feminina ao Supremo, junto de mais de 70 mil pessoas que assinaram um abaixo-assinado digital.