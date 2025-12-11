Lula rebate críticas de Zema e diz que ‘bomba-relógio é o governo dele’

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) respondeu, em entrevista ao programa EM Minas, do Estado de Minas, Portal Uai e TV Alterosa, exibida nesta quinta-feira (11/12), às críticas feitas pelo governador Romeu Zema (Novo). A fala de Lula foi motivada por declarações do governador mineiro em Brasília, onde Zema afirmou que o governo federal produz resultados “artificiais” e comparou a gestão petista a uma “bomba-relógio”.

“Quando ele fala que o meu governo é uma bomba-relógio, ele deve estar olhando para o governo dele. Porque ele pegou esse governo com uma dívida de cento e poucos bilhões e deixou com duzentos e poucos bilhões. Ele passou oito anos sem pagar a dívida. E quem fez um acordo para resolver o problema da dívida de Minas fomos nós. E aí outra vez, com a ajuda do senador Rodrigo Pacheco, que trabalhou muito para a gente fazer o Propag.”

“No Propag a gente está obrigando o governador a reduzir juros. Ele vai ter de parar de ‘comer banana com casca’ e vai ter que investir em curso profissionalizante para formar a juventude de Minas Gerais”, seguiu o presidente. “Esse tipo de gente que faz política na internet, contando mentira, comendo jaca com casca, abacaxi com casca, melancia com casca, banana com casca, não dá certo na hora da verdade.”

“Eu prefiro comer um pão com mortadela do que comer banana com casca. Eu desde pequeno aprendi a descascar banana. Nem macaco come banana com casca; tira a banana, porque é uma coisa civilizatória.”

Segundo Lula, o ano que vem é a “hora da verdade”. “Se ele for candidato e eu for candidato, a gente vai estar num debate em que ele vai dizer as proezas dele em Minas Gerais; eu vou dizer as minhas realizações no Brasil e vou mostrar o resultado das coisas”, disse. “Quem fez mais política de inclusão social em Minas Gerais, o governo do estado ou o governo federal? Quem é que cuida dos pobres nesse estado? Ele vai ter chance de provar.”

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O que Zema disse

As declarações de Lula foram uma resposta às falas de Zema em Brasília. O governador esteve na capital federal para o lançamento da candidatura de Sebastião Coelho ao Senado pelo Distrito Federal e participou de evento do Sindivarejista/DF no Dúnia Hall, com lideranças empresariais e políticos locais. Zema reafirmou sua pré-candidatura à Presidência pelo Novo. “Vou agora até o final.”

O governador comparou o governo Lula com uma "bomba-relógio", dando a entender que a gestão federal gasta muito e está criando problemas para o futuro. Zema ainda usou metáfora para dizer que os resultados positivos do governo são artificiais. “Como uma pessoa que usa anabolizante para parecer mais forte, mas que causa graves problemas de maneira geral no organismo”.



Comentando a escolha de Flávio Bolsonaro como herdeiro do apoio do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em 2026, o governador afirmou: “A direita não está dividida. O presidente Bolsonaro escolheu o nome do filho, o senador Flávio. Temos nomes de governadores também muito bem avaliados. Quanto mais candidaturas deste lado mais votos teremos. Isso é bom. Depois, no 2º turno, estaremos juntos.”



O EM Minas é uma produção da TV Alterosa, do Portal UAI e do jornal Estado de Minas. O programa é conduzido pela jornalista Carol Saraiva. São entrevistados os principais nomes da cena política e do setor produtivo, destaques em âmbito nacional e local.

