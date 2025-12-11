Flávio Bolsonaro sobre pré-candidatura: 'Luz no fim do túnel'

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou que a pré-candidatura dele à Presidência da República tem servido como um sinal de esperança para a base bolsonarista, que, segundo ele, enfrentava um momento de desânimo pela prisão e inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

A declaração foi feita nessa quarta-feira (11/12) em redes sociais. O parlamentar comenta a reação de apoiadores desde que seu nome passou a ser tratado como o escolhido para representar o grupo em 2026.

Flávio tem sustentado que sua entrada na corrida eleitoral devolve à militância bolsonarista a sensação de identidade política. Para o senador, sua candidatura oferece uma espécie de “continuidade” ao projeto político iniciado pelo pai.

"Essa situação que levou nossa militância a estar de cabeça baixa. A não saber no que mais acreditar, não ver uma luz no fim do túnel. E eu acho que, quando eu coloco meu nome, as pessoas enxergam uma luz no fim do túnel", disse.

O parlamentar também afirmou que sua própria trajetória e o sobrenome que carrega funcionariam como um elemento de identificação para os apoiadores. Ele disse acreditar que o eleitor que se alinha ao bolsonarismo sabe exatamente o que esperar de um membro da família Bolsonaro e que, por isso, não haveria “surpresas” em torno de suas posições.

"Porque sabem como eu penso, tenho um sobrenome que eu não preciso ficar explicando o que eu penso, as pessoas já sabem. Porque quando você compra Bolsonaro e leva pra casa, uma caixinha, quando você abre uma caixinha não tem surpresa, já sabe o que está levando para casa", afirmou o senador.

A escolha de Flávio como pré-candidato encerra meses de indefinição sobre quem lideraria o bolsonarismo em 2026. Até então, diferentes nomes circulavam nos bastidores, mas nenhum consolidado. Com Jair Bolsonaro impedido de disputar o pleito, a indicação do filho mais velho é interpretada como uma tentativa de manter o capital político do ex-presidente no centro da disputa nacional, preservando a influência da família na cena eleitoral.

A execução da pena de 27 anos e 3 meses imposta pelo Supremo Tribunal Federal (STF) ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pode deixá-lo fora das urnas até 2060. A projeção leva em conta a soma do período de prisão com os oito anos adicionais de inelegibilidade previstos pela Lei da Ficha Limpa.