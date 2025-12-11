Lula diz que combate ao feminicídio exige reeducação dos homens

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou em entrevista exclusiva ao programa EM Minas do Estado de Minas, Portal Uai e TV Alterosa, exibida nesta quinta-feira (11/12), que o enfrentamento ao feminicídio e à violência contra a mulher depende de uma mudança profunda de comportamento entre os homens. Segundo ele, não se trata apenas de punição, mas de responsabilidade masculina.

“A violência contra a mulher não é um problema da mulher; é um problema do homem. É o homem que tem que parar de ser violento. Ele tem que parar de ser machista. Ele tem que parar de achar que ele é dono da parceira dele. Ele precisa compreender que as pessoas só podem viver juntas se quiserem viver junta”, disse.

Segundo Lula, ele fez um apelo aos sindicalistas. “Talvez a semana que vem eu vá ter uma reunião com o presidente da Suprema Corte, com a ministra Cármen Lúcia, com o presidente do Tribunal de Justiça, com o presidente da Câmara, com o presidente do Senado, para que a gente discuta qual é o papel dos homens na luta contra a violência contra a mulher. Porque quem é violento é o homem”, concluiu.

O presidente ainda afirmou que o país precisa “levar para a porta da fábrica, para a porta do comércio, para a porta do banco, para as ruas: nós, homens, falando que nós temos que nos reeducar.”

“Não é só aumentar a pena, mudar o Código Penal; é nos reeducar. Porque eu fui criado por uma mãe analfabeta que me ensinou que a gente não pode bater em mulher. Minha mãe falava assim: ‘Você pode casar e, se a sua mulher se separar, tudo bem, mas jamais levante a mão para bater na sua mulher.’”, seguiu.

“Eu acho que as mulheres precisam entender o seguinte: nós, homens, precisamos ter coragem de assumir a responsabilidade de que nós somos responsáveis pela violência contra a mulher. Então nós temos que parar. Nós aprendemos com a nossa mãe, aprendemos com o nosso pai e precisamos educar os nossos filhos a não serem violentos, a serem delicados com a nossa parceira.”

Lula defendeu ainda que o debate seja levado para espaços de convivência e trabalho e que lideranças institucionais participem de uma articulação nacional para discutir o papel masculino na prevenção da violência.

O EM Minas é uma produção da TV Alterosa, do Portal UAI e do jornal Estado de Minas. O programa é conduzido pela jornalista Carol Saraiva. São entrevistados os principais nomes da cena política e do setor produtivo, destaques em âmbito nacional e local.