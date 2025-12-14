Assine
overlay
Início PlatôBr

Para Centrão, Moraes fora da Magnitsky é mais um problema a Flávio

Líderes do Centrão apontam um passivo considerável à narrativa de Flávio a partir da decisão do governo Donald Trump de retirar sanções contra Moraes

Publicidade
Carregando...
João Pedroso de Campos
João Pedroso de Campos
Repórter
14/12/2025 02:07

compartilhe

SIGA
x
Para Centrão, Moraes fora da Magnitsky é mais um problema a Flávio
Para Centrão, Moraes fora da Magnitsky é mais um problema a Flávio crédito: Platobr Politica

Determinados a torpedear a candidatura de Flávio Bolsonaro à Presidência, líderes do Centrão comemoraram a saída Alexandre de Moraes da lista de sancionados pelo governo dos Estados Unidos por meio da Lei Magnitsky.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Para esses políticos, a decisão de Donald Trump cria problemas concretos no discurso eleitoral de Flávio e o enfraquece, sobretudo por ele levar diretamente o nome Bolsonaro para as urnas.

Essas avaliações levam em conta que as articulações de Eduardo Bolsonaro em solo americano criaram percalços econômicos ao Brasil a troco de nada — Jair Bolsonaro foi condenado e está preso. Além do mais, Lula poderá cantar mais uma vitória sobre o assunto, já que Trump recuou após iniciar tratativas diretas com o governo brasileiro.

Ainda na visão de líderes do grupo, a narrativa de perseguição política contra Bolsonaro a ser usada na campanha perdeu seu trunfo mais forte com a decisão do governo americano. A rápida passagem do ministro do Supremo pela lista da Magnitisky, menos de cinco meses, aliás, é motivo de piada. “Nem doeu no Xandão”, ironizou um desses líderes.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay