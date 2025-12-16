Quaest: percepção de piora da economia cai de 43% para 38%

A queda do pessimismo em relação à economia começa a alterar o pano de fundo da avaliação do governo Lula, ainda que sem impacto direto imediato na aprovação. Segundo a pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta terça-feira (16), o percentual de eleitores que avaliam que a economia piorou nos últimos meses diminuiu de 43% para 38%, sinalizando melhora na percepção do cenário econômico.

Esse movimento ocorre em um contexto em que a avaliação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) permanece praticamente estável. O levantamento mostra 48% de aprovação e 49% de desaprovação, quadro de empate técnico dentro da margem de erro de dois pontos percentuais, repetindo, com pequenas variações, o cenário observado na rodada anterior, em novembro.

Além da percepção mais favorável sobre a economia, a pesquisa aponta avanço na avaliação do mercado de trabalho. Cresceu de 39% para 44% a parcela dos entrevistados que dizem perceber maior facilidade para conseguir emprego, reforçando a leitura de melhora gradual nas condições econômicas.

O levantamento foi encomendado pela Genial Investimentos e ouviu 2.004 pessoas entre os dias 11 e 14 de dezembro. A pesquisa tem nível de confiança de 95% e margem de erro de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.