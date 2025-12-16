Quaest: 49% desaprovam e 48% aprovam o governo Lula

A pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta terça-feira (16) mostra que a avaliação do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva segue em empate técnico. Segundo o levantamento, 49% dos eleitores desaprovam a gestão, enquanto 48% aprovam. Outros 3% não souberam ou não responderam. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

A diferença entre aprovação e desaprovação está agora em um ponto percentual. Na pesquisa anterior, realizada em novembro, essa distância era de três pontos, quando 50% desaprovavam e 47% aprovavam o governo. Apesar da leve variação, o cenário de equilíbrio se mantém.

Os dados também mostram uma trajetória recente de oscilação na avaliação presidencial ao longo de 2025. Entre fevereiro e setembro, a desaprovação permaneceu acima da aprovação, com pico em maio, quando a avaliação negativa atingiu 57%, contra 40% de aprovação, uma diferença de 17 pontos percentuais. Em dezembro de 2024, o quadro era distinto: a aprovação superava a desaprovação, por 52% a 47%.

Além da avaliação do governo, a pesquisa indica melhora na percepção dos eleitores sobre a economia. Caiu de 43% para 38% o percentual de entrevistados que consideram que a situação econômica do país piorou. Ao mesmo tempo, aumentou de 39% para 44% a parcela da população que avalia que ficou mais fácil conseguir emprego.

No detalhamento dos números atuais, 48% dos entrevistados dizem aprovar o governo Lula, ante 47% na pesquisa de novembro. Já a desaprovação recuou de 50% para 49%. O percentual de eleitores que não souberam ou não responderam permaneceu estável em 3%.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O levantamento foi encomendado pela Genial Investimentos e realizado entre os dias 11 e 14 de dezembro. Ao todo, foram feitas 2.004 entrevistas presenciais com brasileiros de 16 anos ou mais, em todas as regiões do país.