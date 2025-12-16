Apresentador do SBT News rebate Nikolas após críticas a Lula e Moraes

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

O apresentador e jornalista Leandro Magalhães rebateu, ao vivo, críticas feitas pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) durante entrevista ao programa News Noite, do SBT News, na noite desta segunda-feira (15/12).

Ao abrir a conversa, o parlamentar questionou a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes no evento de lançamento do novo canal de jornalismo da emissora, o que levou o âncora a defender o compromisso do SBT com a pluralidade e o equilíbrio editorial.

Antes de responder às perguntas da entrevista, Nikolas afirmou considerar “saudável” a presença de autoridades em eventos institucionais, mas disse que a participação de Lula e, sobretudo, de Alexandre de Moraes teria causado incômodo. Para o deputado, o ministro do STF não seria uma figura “imparcial” e teria utilizado o espaço para fazer um discurso político, o que, segundo ele, afrontaria princípios da emissora.

O parlamentar também avaliou que a forma como as autoridades foram recebidas no evento transmitiu a impressão de “uma grande festa entre amigos”, e afirmou que suas declarações não tinham caráter de condenação, mas de “pedido de realinhamento”.

Ao longo da fala, Nikolas ressaltou a história do SBT, a ligação afetiva da emissora com o público e lembranças pessoais da infância, dizendo falar em nome de “milhões de brasileiros” que teriam se sentido desrespeitados e decepcionados.

Na sequência, Leandro Magalhães respondeu às críticas e ressaltou que convites foram enviados a diversas autoridades. Segundo ele, Alexandre de Moraes compareceu ao evento na condição de vice-presidente do STF, representando a Corte, já que o presidente da Suprema Corte, ministro Edson Fachin, não esteve presente.

“O SBT tem um compromisso com os fatos, com a verdade e com um jornalismo equilibrado”, afirmou o apresentador, ao destacar que o próprio espaço concedido a Nikolas demonstrava a disposição da emissora em ouvir posições divergentes. Magalhães reforçou que o papel do SBT News é apresentar diferentes visões e permitir que o telespectador tire suas próprias conclusões.

O jornalista também afirmou que a emissora busca respeitar posições distintas. Segundo ele, o SBT News prioriza a informação factual, enquanto opiniões ficam a cargo de comentaristas com visões diferentes, como forma de garantir equilíbrio na cobertura.

A entrevista ocorreu em meio às repercussões do lançamento do SBT News, que reuniu autoridades dos três Poderes, incluindo Lula, Alexandre de Moraes, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e o prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes (MDB).

O evento desencadeou críticas de bolsonaristas e levou a emissora a publicar uma carta aberta reforçando seu compromisso com a pluralidade e a isenção editorial.