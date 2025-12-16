Show em que Zezé Di Camargo receberia R$ 500 mil é cancelado após polêmica

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

A Prefeitura de São José do Egito, no Sertão de Pernambuco, decidiu cancelar o show do cantor Zezé Di Camargo que estava previsto para a tradicional Festa de Reis do município, em janeiro de 2026. A decisão foi anunciada na noite dessa segunda-feira (15/12) pelo prefeito Fredson Brito (Republicanos), menos de 24 horas após o artista romper publicamente com o SBT e criticar a emissora pela participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no lançamento do canal SBT News.

O cancelamento ocorreu depois de o jornal Diário de Pernambuco noticiar que a apresentação do sertanejo seria financiada com recursos do governo federal. A apresentação marcada para o dia 4 de janeiro de 2026 em praça pública, tinha cachê previsto de R$ 500 mil. O pagamento seria realizado em duas parcelas de R$ 250 mil e a previsão era de um show com duração mínima de 1h30.

Em nota oficial, o prefeito afirmou que não aceita que o município seja colocado “no centro de polêmicas decorrentes de questões individuais de quem quer que seja - seja artista, profissional liberal ou qualquer pessoa, de qualquer área”.

Segundo Fredson Brito, a cidade “não pode e não será palco para especulações, rotulações ou narrativas que não representam os valores” da população local. “Por esse motivo, e com o único objetivo de proteger São José do Egito e sua população, tomei a decisão administrativa de encerrar o contrato com o cantor Zezé Di Camargo”, afirmou o gestor no comunicado divulgado pela prefeitura.

A nota reforça ainda que o município “não é espaço para plantar discórdias nem para alimentar falsas especulações”. “São José do Egito merece respeito. Merece ser lembrada pela força do seu povo, pela sua cultura e pela sua história - e assim continuará sendo”, acrescenta o texto.

O acordo entre a prefeitura e a produtora do artista foi firmado por meio de inexigibilidade de licitação, modalidade prevista em lei para casos específicos, com o objetivo de atender à programação da Secretaria Municipal de Cultura. No documento, consta que o pagamento seria feito com diferentes fontes de recursos, incluindo verbas federais repassadas ao município.

A polêmica envolvendo o cantor teve início após a inauguração do SBT News, na última sexta-feira (12/12), em São Paulo. O evento contou com a presença de Lula, além de autoridades dos três Poderes, como o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e o prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes (MDB).

Em vídeo divulgado nas redes sociais, Zezé criticou a participação do presidente no evento e afirmou que pediu o cancelamento de seu especial de Natal na emissora. Ele acusou o SBT de ter se “prostituído” e disse que a postura da empresa não representaria “grande parte do povo brasileiro”.

A reação do cantor gerou críticas de integrantes do próprio SBT. O apresentador Ratinho classificou os ataques como “fanatismo político” e defendeu a isenção da emissora. Já a presidente do SBT, Daniela Abravanel Beyruti, divulgou carta aberta na qual lamentou as interpretações sobre o lançamento do canal e destacou o compromisso da empresa com a pluralidade e o diálogo institucional.