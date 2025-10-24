Foto em que Zezé Di Camargo pede liberdade para Bolsonaro foi gerada por IA

Circula no X uma foto na qual o cantor Zezé Di Camargo aparece supostamente segurando um cartaz pedindo liberdade para o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), condenado à prisão por atentar contra a democracia, e vestindo uma camisa escrita “Eu apoio Bolsonaro”. A imagem não é verdadeira e foi gerada por inteligência artificial.

No dia 17 de outubro, o cantor chegou a levantar uma camisa pedindo anista para os presos acusados de participarem dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. No entanto, não estava com a camisa azul nem segurando cartazes, diferentemente do alegado na publicação.

Apesar de ser parecido com o cantor, o rosto na foto do post tem traços um pouco diferentes dos do artista, aparentando ser mais jovem. Além disso, a banda aparece tocando normalmente ao fundo, sem olhar para Zezé. São indicativos de que houve uma mistura de imagens com alterações digitais.

O Comprova submeteu a imagem à ferramenta SynthID, que consegue identificar se uma foto foi feita por humanos ou gerada por inteligência artificial do Google. A plataforma detectou uso de IA na parte central da imagem, onde aparecem o rosto semelhante ao do cantor, a camisa e o cartaz.

Como o Comprova explicou em junho, ferramentas de detecção de inteligência artificial podem falhar em buscas e checagens, mas, neste caso, a plataforma utilizada é do Google e mostrou que a imagem foi feita com outras ferramentas do próprio Google.

| Captura de tela da ferramenta SynthID. Na imagem à direita, é possível ver em azul as partes que foram geradas por IA.

A imagem também foi analisada pelo especialista em Segurança da Informação Gilberto Sudré a partir da ferramenta Foto Forensics. O especialista também encontrou sinais de adulteração (abaixo). “As marcas brancas indicam que esses objetos foram incluídos posteriormente na imagem”, explicou.

Além disso, por meio da busca reversa de imagens, tanto do Google Lens, como de ferramentas como TinEye, Yandex e Bing, não foram encontradas fotos semelhantes com Zezé Di Camargo com o cartaz declarando apoio explícito ao ex-presidente. A busca reversa é uma pesquisa que usa uma imagem em lugar de palavras para localizar imagens semelhantes publicadas na internet. Quando encontradas, elas servem para comparação ou para obter informações de contexto, como local e data de publicação, por exemplo.

Nas redes sociais do cantor e nas de fã-clube do artista também não foram localizados registros. O Comprova entrou em contato com Zezé Di Camargo, por meio da assessoria do cantor, mas não obteve retorno até a publicação deste texto.

Quem criou o conteúdo investigado pelo Comprova

O perfil que fez a publicação se identifica como de direita e bolsonarista, tendo 78,7 mil seguidores no X. As postagens fazem críticas ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), à esquerda e ao Supremo Tribunal Federal (STF).

A publicação analisada teve, até o dia 22 de outubro, 38 mil visualizações, seis mil curtidas, mil compartilhamentos e 306 comentários.

Por que as pessoas podem ter acreditado

O uso de inteligência artificial fez com que o rosto da foto ficasse semelhante ao de Zezé Di Camargo. Somado a isso, o fato do cantor já ter se manifestado politicamente em outras ocasiões a favor de Bolsonaro e de opositores do PT pode ter feito com que as pessoas acreditassem que ele teria declarado apoio novamente ao ex-presidente.

Nas eleições de 2014, o cantor pediu votos para Aécio Neves (PSDB), que disputava a presidência com Dilma Rousseff (PT). Em outubro de 2022, fez parte do grupo de sertanejos que se reuniu com Bolsonaro em Brasília antes do segundo turno das eleições presidenciais daquele ano.

Fontes que consultamos

As ferramentas SynthID, Google Lens, TinEye, Yandex e Bing, além da assessoria do cantor.

Por que o Comprova investigou essa publicação

O Comprova monitora conteúdos suspeitos publicados em redes sociais e aplicativos de mensagem sobre políticas públicas, saúde, mudanças climáticas, eleições e golpes virtuais e abre investigações para aquelas publicações que obtiveram maior alcance e engajamento. Você também pode sugerir verificações pelo WhatsApp +55 11 97045-4984.