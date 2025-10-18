Assine
SEM LICITAÇÃO

Show em que Zezé di Camargo pediu anistia custou R$ 450 mil a prefeitura

Dupla com Luciano foi a atração principal do 10º Festival do Camarão de Porto Belo e manifestação política gerou polêmica

18/10/2025 10:56 - atualizado em 18/10/2025 10:59

Zezé di Camargo e Luciano
Dupla sertaneja levou multidão ao tradicional festival de Porto Belo crédito: Divulgação/Festival do Camarão de Porto Belo

O show da dupla sertaneja Zezé Di Camargo e Luciano na última segunda-feira (13/10), em que Zezé defendeu a anistia aos presos do 8 de janeiro, custou R$ 450 mil reais aos cofres públicos de Porto Belo (SC), cidade de cerca de 30 mil habitantes.

A apresentação se deu no 10º Festival do Camarão de Porto Belo. Os sertanejos foram contratados por meio de inexigibilidade de licitação, ou seja, sem concorrência. O contrato, disponível pelo Portal da Transparência da cidade, revela que a empresa Live Talentos, que representa a dupla, recebeu os R$ 450 mil por 110 minutos de show.

O valor saiu da Fundação de Turismo e Desenvolvimento Econômico do município, localizado no litoral norte de Santa Catarina, a cerca de 30 minutos de Balneário Camboriú. A região é conhecida por receber turistas do Brasil e de outros países da América do Sul, atraídos pelas praias.

Zezé di Camargo pede anistia

A dupla foi a principal atração do festival, que se encerra neste domingo (19). Imagens que viralizaram nas redes sociais mostram Zezé segurando uma camiseta que diz "Anistia já para os presos do 8 de janeiro" enquanto canta o sucesso "Flores em vida".

A peça foi entregue por um fã e faz referência ao projeto de anistia aos apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro que invadiram e depredaram as sedes dos Três Poderes em Brasília, em 8 de janeiro de 2023.

anistia bolsonaro cultura musica stf

