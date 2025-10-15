Zezé Di Camargo exibe camiseta em apoio a anistia durante show

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

O cantor Zezé Di Camargo viralizou nas redes sociais ao exibir, durante apresentação no 10º Festival do Camarão, em Porto Belo (SC), uma camiseta com a mensagem “Anistia já, presos 8 de janeiro”. A peça foi entregue por um fã na noite de segunda-feira (13/10) e faz referência ao projeto de anistia aos apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro que invadiram e depredaram as sedes dos Três Poderes em Brasília, em 8 de janeiro de 2023.

Em vez de devolver a camiseta, o cantor ergueu o item diante do público, provocando aplausos e gritos de parte da plateia. O momento foi registrado em vídeo e viralizou nas redes sociais. A apresentação aconteceu em Santa Catarina, estado comandado por Jorginho Mello (PL) e reduto bolsonarista.

O episódio ocorre em meio à tramitação no Congresso Nacional do Projeto de Lei da Anistia, que propõe reduzir penas de condenados por atos relacionados à invasão dos Três Poderes. Inicialmente, o texto previa anistia ampla, beneficiando tanto o ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 anos e 3 meses de prisão no julgamento da trama golpista, quanto os demais envolvidos nos ataques de 8 de janeiro de 2023.

Diante de divisões entre parlamentares, o relator da proposta, deputado federal Paulinho da Força (Solidariedade-SP), apresentou um texto alternativo, conhecido como “PL da Dosimetria”, que pretende ser uma saída intermediária entre a anistia ampla defendida pelo PL, partido de Bolsonaro, e a manutenção integral das penas aplicadas pela Justiça.

O PL da Dosimetria busca reduzir penas dos condenados pela tentativa de golpe de Estado, mas ainda enfrenta resistência. O Centrão apoia a medida, mas integrantes da bancada bolsonarista defendem anistia total para o ex-presidente, que busca recuperar a liberdade e o direito de concorrer à Presidência em 2026.

Embora a urgência da proposta já tenha sido aprovada na Câmara dos Deputados, não há previsão para votação do texto.