Zezé Di Camargo pede anistia: 5 artistas que se envolveram em polêmicas políticas

O cantor Zezé Di Camargo exibiu durante um show em Porto Belo (SC), uma camiseta com a mensagem “Anistia já, presos 8 de janeiro”. A peça foi entregue por um fã na noite de segunda-feira (13/10) e faz referência ao projeto de anistia aos apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro que invadiram e depredaram as sedes dos Três Poderes em Brasília, em 8 de janeiro de 2023.

O episódio, no entanto, não é um caso isolado no cenário cultural brasileiro. Outros artistas, de diferentes áreas e espectros ideológicos, também já enfrentaram reações fortes ao expressarem suas opiniões publicamente. Esses momentos mostram como a fama e a influência podem transformar uma declaração pessoal em um assunto de interesse nacional.

Relembre a seguir outros cinco casos de personalidades que geraram discussões acaloradas por suas posições.

Regina Duarte e a Secretaria de Cultura

A atriz Regina Duarte, conhecida por papéis icônicos em novelas da TV Globo, surpreendeu o público ao aceitar o convite para comandar a Secretaria Especial da Cultura no governo de Jair Bolsonaro (PL), em 2020. Sua passagem pelo cargo foi curta e marcada por polêmicas que a distanciaram da classe artística.

Durante sua gestão, a atriz minimizou os impactos da ditadura militar em uma entrevista à CNN Brasil, gerando uma onda de críticas de colegas de profissão e de parte da sociedade. A falta de alinhamento com o governo e a pressão do setor cultural resultaram em sua saída do cargo em menos de três meses.

Regina Duarte enfrentou um forte boicote de parte do público e de produtores, e sua carreira na televisão, antes consolidada, entrou em um hiato desde o ocorrido.

A atriz Regina Duarte respondeu a um comentário recente feito por Antonio Fagundes, seu colega de elenco na versão original de "Vale Tudo", exibida em 1988. Fagundes havia sido consultado sobre as diferenças políticas entre os dois e afirmou que não guarda mágoas, embora considere a ex-parceira de cena "equivocada" em suas opiniões. "Não tenho raiva dela. Regina foi uma excelente companheira de trabalho. Equivocada, do meu ponto de vista, mas tem muita gente que a apoia. Eu respeito a posição dela, ela tem direito a apoiar quem quiser", disse o ator a uma rádio portuguesa. Durante uma participação no evento de lançamento da biografia de sua filha, Gabriela Duarte, no dia 3 de outubro, Regina, que já foi alvo de críticas mais incisivas de outras pessoas, se manifestou sobre a fala. "Alguém me falou sobre isso e disse que ele foi muito carinhoso comigo e eu estou muito feliz: 'Fagundes, beijão querido, parceirão'!", comentou. Desde que a atriz Regina Duarte manifestou apoio público a Jair Bolsonaro nas eleições de 2018, suas opiniões políticas vêm gerando atritos com diversos colegas de profissão. Um desses confrontos foi com o ator José de Abreu, com quem as discussões se estenderam pelas redes sociais. Em junho de 2025, o ator chegou a dizer que "não se dá com esse tipo de gente", ao se referir à ex-colega. "Não tem como. Não consigo conviver com gente homofóbica. Não consigo conviver com preconceito", declarou ele à revista Veja. Em 2022, Regina Duarte criticou um personagem gay no filme "Cinderela" e disse que a produção da Disney era uma "ameaça aos valores das crianças". As polêmicas se intensificaram durante a breve passagem da atriz pelo governo em 2020, quando assumiu o cargo de Secretária Especial da Cultura. Na época, a atriz minimizou a ditadura militar e a tortura no Brasil, provocando uma onda de críticas de artistas. A poeta e atriz Elisa Lucinda, por exemplo, demonstrou surpresa com a postura da colega, alegando que Regina "nem parecia a amiga que ela conhecia há muitos anos". Em abril de 2025, o ator Paulo Betti também detonou a ex-colega: "E ela acusando de que não há democracia? Tem um desvio aí que não entendo se é psicológico ou de caráter mesmo. Não é possível." Até mesmo Gabriela Duarte, sua filha, manifestou desacordo público com os posicionamentos políticos da mãe, dizendo ter sido afetada pelas polêmicas que Regina protagonizou.

Anitta e o ativismo político

Anitta se tornou uma das vozes mais ativas politicamente no cenário pop brasileiro. A cantora usou sua enorme plataforma digital para incentivar jovens a tirarem o título de eleitor antes das eleições de 2022, uma campanha que teve grande repercussão e adesão.

Além disso, ela se posicionou abertamente contra as políticas ambientais do governo anterior e, na reta final da campanha presidencial, declarou seu voto em Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Sua postura atraiu tanto elogios pela coragem e engajamento quanto ataques de quem discordava de suas visões.

Após ficar afastada das redes sociais, a cantora Anitta falou sobre as mudanças em sua aparência que têm causado polêmica nas últimas semanas. Em uma live no Instagram, a artista comentou abertamente sobre os procedimentos recentes e negou que estaria passando por problemas psicológicos. "Vou continuar mudando, não só a cara, meu corpo, minha personalidade, meu jeito de ser... Agora, por exemplo, decidi que vou deixar meu cabelo ficar natural", revelou a cantora. Anitta também negou os rumores de complicações médicas graves, como infecção bacteriana ou necessidade de dreno facial: "Saíram notas na imprensa dizendo que eu estava desfigurada, que voltei dos Estados Unidos com um dreno no rosto por causa de uma emergência, que peguei uma bactéria numa cirurgia... algo que, se fosse verdade, seria muito sério." A cantora explicou que sempre fez intervenções estéticas, mas nem sempre as divulga publicamente. "Não é algo que fico postando o tempo todo. Nas outras vezes, ninguém nem percebeu, ninguém falou nada, e estava tudo certo", desabafou. Durante a live, a cantora lembrou que já fez mais de 50 alterações estéticas ao longo da carreira. A cantora revelou que planejava ficar offline até o lançamento de um novo projeto visual, mas os rumores a obrigaram a voltar antes do previsto. No dia 1/7, Anitta publicou uma foto no Instagram exibindo seu "novo rosto", mas acabou limitando os comentários por conta da repercussão negativa. Em nota, a assessoria da artista comunicou que ela havia realizado um procedimento estético "sem qualquer intercorrência ou necessidades especiais".

A artista continuou a se posicionar publicamente em assuntos de política. Nesta semana, ela fez uma publicação pedindo para que Lula indique uma mulher para a vaga no Supremo Tribunal Federal (STF) deixada pelo ministro Luís Roberto Barroso.

Gusttavo Lima e a “CPI do Sertanejo”

O cantor Gusttavo Lima, um dos maiores nomes do sertanejo, foi um apoiador declarado do ex-presidente Jair Bolsonaro. Sua ligação com o governo anterior ficou ainda mais em evidência durante a chamada “CPI do Sertanejo”, um movimento na imprensa e nas redes sociais que investigou cachês milionários pagos por prefeituras pequenas.

Shows milionários do artista contratados com dinheiro público em cidades com poucos recursos geraram um debate nacional sobre a aplicação de verbas municipais. Embora nenhuma irregularidade legal tenha sido comprovada contra ele no âmbito de uma CPI oficial, a exposição negativa arranhou sua imagem.

O anúncio de que o cantor sertanejo Gusttavo Lima pretende se candidatar à presidência da República em 2026 tem rendido enorme repercussão na internet nos últimos dias. A revelação da candidatura foi feita na quinta-feira (02/01), durante uma entrevista ao portal Metrópoles. "O Brasil precisa de alternativas. Estou cansado de ver o povo passar necessidade sem poder fazer muito para ajudar. Eu mesmo enfrentei muitas dificuldades na vida, mas aproveitei as oportunidades que recebi", declarou o sertanejo. No dia seguinte ao anúncio, o cantor comentou até sobre algumas propostas que pretende incluir em sua campanha. Uma delas seria o "bolsa cachaça". "Quem votar em mim vai ganhar seis anos de cachaça para beber todo mês. Não terá desculpa para não beber", disse ao fãs durante um show. Um dos primeiros a se manifestar a respeito da possível candidatura foi o cantor Wesley Safadão, que declarou apoio a Gustavo e o chamou de "meu presidente" em uma chamada de vídeo nas redes sociais. Nas redes sociais, vários fãs vibraram com a possibilidade e inundaram o perfil do cantor de comentários. Por outro lado, não demorou muito para surgirem memes ironizando a candidatura. Na manhã desta segunda-feira (06/01), o prefeito de Salvador Bruno Reis (União Brasil) também se manifestou sobre o assunto. "Parece que é Gusttavo Lima candidato a senador por Goiás, Wesley Safadão pelo Ceará, vamos convidar Bell Marques pra ser candidato a senador pela Bahia, pra gente ter um Senado com a cultura representada e com grandes artistas ajudando o progresso do Brasil", ironizou. Na última eleição presidencial, disputada em 2022, Gusttavo Lima declarou apoio ao então candidato Jair Bolsonaro (PL). Na época, os dois chegaram a se encontrar no Palácio da Alvorada, em Brasília. Apoiador de Bolsonaro, o deputado federal Nikolas Ferreira (PL) também repercutiu a possível candidatura do sertanejo. "Gente, que cachaça é essa que o Gusttavo Lima tomou, que agora ele quer virar presidente?", questionou. "O cara é o maior cantor estourado do Brasil, não precisava arrumar problema nenhum para a cabeça, e agora está dando a cara a tapa para entrar na política", emendou o deputado. Em entrevista ao jornal O Globo, a presidente do PT e deputada federal Gleisi Hoffmann reagiu a uma fala em que o sertanejo comenta sobre impostos pagos pelo setor de agronegócio. "O problema não é ele ser candidato. Tem direito a isso, qualquer um tem. O problema é ele mentir para impulsionar sua candidatura, dizendo que o agro paga muito imposto", declarou ela. "Esse é o setor mais subsidiado da nossa economia. A carga tributária atinge cerca 5% do PIB", defendeu Gleisi. Ao anunciar a candidatura, o cantor disse que "o setor do agronegócio não aguenta mais pagar impostos e não ter benfeitorias para investir em seus próprios negócios". Gusttavo Lima, nome artístico de Nivaldo Batista Lima, é cantor, compositor e produtor musical brasileiro, conhecido como um dos principais nomes do sertanejo no Brasil. Nascido em 3 de setembro de 1989, em Presidente Olegário, Minas Gerais, ele iniciou sua carreira ainda jovem, cantando em eventos e festas. Além da música, Gusttavo é empresário e investidor, com negócios em diferentes setores. Desde 2012, mesmo com algumas idas e vindas, ele mantém um relacionamento com a modelo Andressa Suita. Os dois têm dois filhos. Em setembro/24, o sertanejo foi alvo da Operação Integration, deflagrada pela Polícia Civil de Pernambuco, que investigava lavagem de dinheiro e jogos ilegais. Ele chegou a receber um mandado de prisão preventiva em 23 de setembro, revogado no dia seguinte, junto com a suspensão da apreensão de seus documentos, além do certificado do registro e porte de arma de fogo. O cantor negou envolvimento e, em dezembro/24, o Ministério Público de Pernambuco recomendou o arquivamento parcial das investigações relacionadas a ele.

O cantor chegou a se emocionar em uma transmissão ao vivo, afirmando que estava pensando em desistir da carreira.

José de Abreu e a militância explícita

O ator José de Abreu é conhecido por sua militância de longa data em favor do Partido dos Trabalhadores (PT) e de pautas de esquerda. Diferente de outros artistas que se posicionam de forma mais sutil, Abreu é combativo e usa suas redes sociais para confrontar diretamente adversários políticos.

Seus embates virtuais com outros artistas, políticos e jornalistas são frequentes e, muitas vezes, ríspidos. Um dos momentos mais lembrados foi quando ele se autoproclamou presidente do Brasil em 2019, uma ironia à autoproclamação de Juan Guaidó na Venezuela.

O ator José de Abreu passou por uma transformação para protagonizar a peça "A Baleia", uma adaptação que vai estrear no dia 6 de junho no Teatro Adolpho Bloch, no Rio de Janeiro. Para viver um homem que pesa mais de 300 kg, ele recebeu uma prótese corporal completa. Em 2023, o americano Brendan Fraser ganhou o Oscar de Melhor Ator pelo papel do mesmo personagem no filme "A baleia". Além de engordar bastante, ele também utilizou prótese para complementar a caracterização.

A postura polarizadora do ator o transformou em uma figura de ame ou odeie.

Roger Moreira e as opiniões na internet

Vocalista da banda Ultraje a Rigor, Roger Moreira se tornou uma das figuras artísticas mais associadas ao pensamento de direita no Brasil. Ativo no X, ele frequentemente publica opiniões fortes sobre política, cultura e comportamento social, muitas vezes criticando o que chama de “politicamente correto”.

Recentemente, ele fez uma postagem em que dizia que “90% da população vive de auxílio” e chamou os brasileiros que recebem benefícios do governo de “vagabundos profissionais”. Ele também faz diversas críticas a Lula e ao STF, além de alfinetar atuação sindical. “O que faz o sindicato, além de, claro, roubar?”, postou.

Suas posições o colocam em rota de colisão constante com seguidores e outros artistas que defendem pautas progressistas. O músico não hesita em debater e confrontar quem o critica, o que amplifica ainda mais as polêmicas em torno de seu nome e de sua banda.

O cantor Roger Moreira deu novos detalhes sobre o estado de saúde de Mingau, músico que foi baleado em setembro de 2023 e está internado desde então. "Ele não reage. Está no hospital e, às vezes, vai para a UTI porque as coisas não funcionam. Ele come por sonda, precisa fazer terapia muscular, mas não se mexe, não reconhece as pessoas, não fala. É um caso muito triste. Não vejo um prognóstico muito bom", lamentou Roger ao podcast "RedCast". Eles foram colegas na banda Ultraje a Rigor. "Desde o começo, os médicos falam que o cérebro é imprevisível, é um pouquinho de cada vez. Então, na verdade, sempre há uma esperança, mas é pequena, infelizmente", acrescentou Roger. Mingau é baixista da banda de rock Ultraje a Rigor e teve seu carro aringido por tiros no início de setembro de 2023, quando passava na região conhecida como Ilha das Cobras, em Paraty. Ele acabou sendo baleado na cabeça e foi socorrido em um hospital municipal, depois transferido de helicóptero para São Paulo.

