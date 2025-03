O ator José de Abreu, o Rodolfo de "Volta por cima", trama das sete da Globo, revelou nas redes sociais, nesta segunda (24/3), que está com uma 'leve pneumonia'. A novela está na reta final de gravação, faltando somente três semanas para finalizarem a história.

"As três ultimas semanas de gravação de 'Volta por cima' serão na recuperação de uma sinusite recorrente que complicou e levou a uma leve pneumonia. Bem cuidadas daremos conta do recado", disse o ator.

O ator está passando por uma crise de sinusite que levou a uma pneumonia. De acordo com informações do próprio José de Abreu, ele teve uma "sinusite recorrente" durante as últimas semanas, condição que complicou e levou ao quadro de pneumonia.

Na sua postagem, Abreu agradeceu a equipe de "Volta por cima" pelo carinho durante esse momento de saúde fragilizada. "Obrigado pela atenção e carinho, meu diretor Andre Camara e produtora Andrea Kelly".

"Te cuida, guri!". Nos comentários da publicação, diversos internautas expressaram seu carinho pelo ator, desejando melhoras e uma boa recuperação para ele.