Zezé di Camargo acusa SBT de se 'prostituir' após Lula ir a evento do canal

O cantor Zezé di Camargo se revoltou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no evento de inauguração do SBT News. O sertanejo pediu para a emissora cancelar seu especial de Natal e acusou o canal de se “prostituir”.

Lula esteve em São Paulo na sexta-feira (12/12) e participou da cerimônia do novo canal do Grupo Silvio Santos, o SBT News, que promete ser a principal casa do jornalismo do conglomerado. Outras personalidades, como o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, o governador paulista, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), também estiveram presentes.



“Eu vi o que aconteceu no SBT nos últimos dias, a inauguração do SBT News. Juro por Deus, isso não faz parte do meu pensamento. Não tenho nada contra ninguém, peço que o Brasil saia da melhor maneira possível, torço para o povo brasileiro porque eu vivo e dependo do povo brasileiro”, disse Zezé di Camargo, em vídeo divulgado nas redes sociais.

O sertanejo apontou que as filhas de Silvio Santos estão tomando rumos diferentes do que o pai pensava. “Filho que não honra pai e mãe para mim não existe”, declarou.

Programa natalino



Diante da situação, ele pediu publicamente que o especial de Natal, já gravado, não seja transmitido: “Não quero participar disso. A maneira que vocês pensam não condiz com grande parte do povo brasileiro”.

“A partir do momento que as pessoas pensam diferente do que o pai pensava, grande parte do Brasil pensa, do que eu penso, para mim, não faz sentido colocar esse especial no ar. Amo vocês, amo o SBT, tenho o maior carinho, mas acho que vocês estão, desculpe, [se] prostituindo. Não faço parte disso”, concluiu.



Resposta



Presidente do SBT, Daniela Abravanel Beyruti, respondeu às críticas bolsonaristas em carta aberta divulgada nesta segunda-feira (15/12).

Filha mais velha de Silvio Santos, Daniela lamentou os comentários que a família recebeu, mas não citou o vídeo de Zezé. Ela anunciou que o SBT busca justamente combater “a falta de diálogo entre um povo que tem muitas virtudes e que amamos tanto”.

“O lançamento do projeto, na última sexta-feira, 12/12, refletiu essa pluralidade e o respeito a todas as instituições. Tivemos representantes do Executivo, do Judiciário e do Legislativo. Ditas todas essas coisas, lamento a forma como temos sido mal interpretadas. Antes de as pessoas verem nosso trabalho, decidiram julgá-lo”, escreveu.

Ela negou que os movimentos do SBT vão contra o que pensava Silvio Santos: “Nosso jornalismo segue uma carta com princípios do meu pai e fundador. Foi justamente por conta (...) dessa carta com esses princípios que tomamos coragem para abrir um canal de notícias com a proposta de entregarmos mais do que somos e temos. Somos imparciais e isentos. Cabe a nós mostrarmos os fatos e, ao público, julgá-los”.

A presidente concluiu afirmando que o SBT News vai apresentar “um jornalismo confiável, sem partido, sem lado” e convidou o público a assistir ao novo canal.