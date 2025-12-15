Assine
Zezé di Camargo acusa SBT de se 'prostituir' após Lula ir a evento do canal

Sertanejo pede para especial de Natal não ser exibido pela emissora de Silvio Santos. Daniela Abravanel, presidente do SBT, rebate críticas em carta aberta

Andrei Megre
Andrei Megre
Repórter
15/12/2025 15:19

Zezé di Camargo apresentaria especial de Natal do SBT junto de Maiara & Maraisa e Ana Castela
Zezé di Camargo apresentaria especial de Natal do SBT ao lado de Maiara & Maraisa e Ana Castela, mas nas redes sociais pediu para o programa não ir ao ar crédito: Reprodução/Redes sociais

O cantor Zezé di Camargo se revoltou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no evento de inauguração do SBT News. O sertanejo pediu para a emissora cancelar seu especial de Natal e acusou o canal de se “prostituir”.

Lula esteve em São Paulo na sexta-feira (12/12) e participou da cerimônia do novo canal do Grupo Silvio Santos, o SBT News, que promete ser a principal casa do jornalismo do conglomerado. Outras personalidades, como o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, o governador paulista, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), também estiveram presentes.

“Eu vi o que aconteceu no SBT nos últimos dias, a inauguração do SBT News. Juro por Deus, isso não faz parte do meu pensamento. Não tenho nada contra ninguém, peço que o Brasil saia da melhor maneira possível, torço para o povo brasileiro porque eu vivo e dependo do povo brasileiro”, disse Zezé di Camargo, em vídeo divulgado nas redes sociais.

O sertanejo apontou que as filhas de Silvio Santos estão tomando rumos diferentes do que o pai pensava. “Filho que não honra pai e mãe para mim não existe”, declarou.

Programa natalino

Diante da situação, ele pediu publicamente que o especial de Natal, já gravado, não seja transmitido: “Não quero participar disso. A maneira que vocês pensam não condiz com grande parte do povo brasileiro”.

“A partir do momento que as pessoas pensam diferente do que o pai pensava, grande parte do Brasil pensa, do que eu penso, para mim, não faz sentido colocar esse especial no ar. Amo vocês, amo o SBT, tenho o maior carinho, mas acho que vocês estão, desculpe, [se] prostituindo. Não faço parte disso”, concluiu.

Resposta 

Presidente do SBT, Daniela Abravanel Beyruti, respondeu às críticas bolsonaristas em carta aberta divulgada nesta segunda-feira (15/12).

Filha mais velha de Silvio Santos, Daniela lamentou os comentários que a família recebeu, mas não citou o vídeo de Zezé. Ela anunciou que o SBT busca justamente combater “a falta de diálogo entre um povo que tem muitas virtudes e que amamos tanto”.

“O lançamento do projeto, na última sexta-feira, 12/12, refletiu essa pluralidade e o respeito a todas as instituições. Tivemos representantes do Executivo, do Judiciário e do Legislativo. Ditas todas essas coisas, lamento a forma como temos sido mal interpretadas. Antes de as pessoas verem nosso trabalho, decidiram julgá-lo”, escreveu.

Ela negou que os movimentos do SBT vão contra o que pensava Silvio Santos: “Nosso jornalismo segue uma carta com princípios do meu pai e fundador. Foi justamente por conta (...) dessa carta com esses princípios que tomamos coragem para abrir um canal de notícias com a proposta de entregarmos mais do que somos e temos. Somos imparciais e isentos. Cabe a nós mostrarmos os fatos e, ao público, julgá-los”.

A presidente concluiu afirmando que o SBT News vai apresentar “um jornalismo confiável, sem partido, sem lado” e convidou o público a assistir ao novo canal.

