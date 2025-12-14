Assine
Estrelas sertanejas comandam atrações de Natal no SBT/Alterosa

Ana Castela, Zezé di Camargo e Maiara & Maraisa recebem convidados em programas especiais a partir de terça-feira (16/12)

Zé Felipe está de mãos dadas com a cantora Ana Castela, os dois sorrindo e segurando microfones, no palco do programa Natal da Boiadeira, no SBT/Alterosa
Zé Felipe é o convidado da namorada Ana Castela no "Natal da Boiadeira", às 23h de terça (16/12), no SBT/Alterosa crédito: Rogério Pallatta/SBT

O clima de Natal vai tomar conta da tela do SBT/Alterosa a partir desta semana, com atrações comandadas por estrelas de diferentes gerações da música sertaneja. À frente dos programas especiais estarão Zezé di Camargo, Maiara & Maraisa e Ana Castela. Papai Noel também dará o ar da graça em spin-off de “A caverna encantada”, novela encerrada em setembro.

A temporada especial começa na terça-feira (16/12), às 23h, com “Natal da Boiadeira”. A cantora e compositora Ana Castela vai receber a mãe, Michele, e um time de artistas, a começar pelo namorado Zé Felipe. O casal acaba de lançar o clipe “Eu só quero você”.

Léo & Raphael, Jads & Jadson, Countrybeat, Turma da Boiadeirinha, Duda Berteli, Júlia & Rafaela, Julya & Maryana são os convidados de Ana, que também vai cantar sucessos de sua carreira. Silvia Abravanel e Odorico Reis apresentam a atração. Na terça, o “SBT Repórter” não será exibido.

O veterano Zezé di Camargo comanda “Natal é amor” na quarta-feira (17/12), às 22h45. Dois mineiros, Alexandre Pires e Paula Fernandes, são os convidados do sertanejo. Intimista, o programa vai relembrar sucessos de Zezé. Graciele, mulher dele, e a caçula Clara participam do especial apresentado por Celso Portiolli.

Na sexta (19/12), será a vez de Maiara e Maraísa, que estarão à frente do programa “Natal in concert”, às 23h.

As gêmeas vão receber o cantor e compositor Pedro Mariano, filho de Elis Regina, e a dupla Fred & Fabrício, entre outros convidados. Neste dia, não haverá “Tela de sucessos”.

A tarde do próximo sábado (20/12) do SBT/Alterosa promete alegria e animação. O especial “Papai Noel bugou”, atração derivada da novelinha “A caverna mágica”, traz o Bom Velhinho em outra função.

Cansado de sua milenar missão de entregar presentes e percorrer o mundo em apenas uma noite a bordo do trenó puxado por renas, Papai Noel abandona o “emprego” para virar influenciador digital.

A criançada, claro, logo se mobiliza para convencê-lo a voltar distribuir presentes. A atração vai contar com nomes de destaque do SBT: Patricia Abravanel, Rebeca Abravanel, Silvia Abravanel, Danilo Gentili e Ratinho. O especial começa às 17h30.

Na véspera do Natal, às 23h, vai ao ar “Espetáculo seja luz”, combinando arte, música e espiritualidade. Em 24/12, cantores dividirão o palco com malabaristas, acrobatas e equilibristas.

No dia 25, às 23h, Carlos Alberto de Nóbrega vai comandar o especial de “A praça é nossa”. Em seu famoso banco, ele receberá as divertidas figuraças do humorístico.

Papai Noel está cercado de crianças no programa Papai Noel bugou, no SBT/Alterosa
Em “Papai Noel bugou”, no sábado (20/12), o Bom Velhinho decide ser influenciador digital Lourival Ribeiro/SBT

PROGRAMAÇÃO

“NATAL DA BOIADEIRA”


Com Ana Castela. Terça-feira (16/12), às 23h, no SBT/Alterosa

“NATAL É AMOR”


Com Zezé di Camargo. Quarta-feira (17/12), às 22h45, no SBT/Alterosa

“NATAL IN CONCERT”


Com Maiara e Maraisa. Sexta (19/12), às 23h, no SBT Alterosa

“PAPAI NOEL BUGOU”


Spin-off de “A caverna mágica”. Sábado (20/12), às 17h30, no SBT/Alterosa

“ESPETÁCULO SEJA LUZ”


Dia 24 de dezembro, às 23h, no SBT/Alterosa

“A PRAÇA É NOSSA ESPECIAL”


Dia 25 de dezembro, às 23h, no SBT/Alterosa

