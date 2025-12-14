Estrelas sertanejas comandam atrações de Natal no SBT/Alterosa
Ana Castela, Zezé di Camargo e Maiara & Maraisa recebem convidados em programas especiais a partir de terça-feira (16/12)
compartilheSIGA
O clima de Natal vai tomar conta da tela do SBT/Alterosa a partir desta semana, com atrações comandadas por estrelas de diferentes gerações da música sertaneja. À frente dos programas especiais estarão Zezé di Camargo, Maiara & Maraisa e Ana Castela. Papai Noel também dará o ar da graça em spin-off de “A caverna encantada”, novela encerrada em setembro.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
A temporada especial começa na terça-feira (16/12), às 23h, com “Natal da Boiadeira”. A cantora e compositora Ana Castela vai receber a mãe, Michele, e um time de artistas, a começar pelo namorado Zé Felipe. O casal acaba de lançar o clipe “Eu só quero você”.
Leia Mais
Léo & Raphael, Jads & Jadson, Countrybeat, Turma da Boiadeirinha, Duda Berteli, Júlia & Rafaela, Julya & Maryana são os convidados de Ana, que também vai cantar sucessos de sua carreira. Silvia Abravanel e Odorico Reis apresentam a atração. Na terça, o “SBT Repórter” não será exibido.
O veterano Zezé di Camargo comanda “Natal é amor” na quarta-feira (17/12), às 22h45. Dois mineiros, Alexandre Pires e Paula Fernandes, são os convidados do sertanejo. Intimista, o programa vai relembrar sucessos de Zezé. Graciele, mulher dele, e a caçula Clara participam do especial apresentado por Celso Portiolli.
Na sexta (19/12), será a vez de Maiara e Maraísa, que estarão à frente do programa “Natal in concert”, às 23h.
As gêmeas vão receber o cantor e compositor Pedro Mariano, filho de Elis Regina, e a dupla Fred & Fabrício, entre outros convidados. Neste dia, não haverá “Tela de sucessos”.
A tarde do próximo sábado (20/12) do SBT/Alterosa promete alegria e animação. O especial “Papai Noel bugou”, atração derivada da novelinha “A caverna mágica”, traz o Bom Velhinho em outra função.
Cansado de sua milenar missão de entregar presentes e percorrer o mundo em apenas uma noite a bordo do trenó puxado por renas, Papai Noel abandona o “emprego” para virar influenciador digital.
A criançada, claro, logo se mobiliza para convencê-lo a voltar distribuir presentes. A atração vai contar com nomes de destaque do SBT: Patricia Abravanel, Rebeca Abravanel, Silvia Abravanel, Danilo Gentili e Ratinho. O especial começa às 17h30.
Na véspera do Natal, às 23h, vai ao ar “Espetáculo seja luz”, combinando arte, música e espiritualidade. Em 24/12, cantores dividirão o palco com malabaristas, acrobatas e equilibristas.
No dia 25, às 23h, Carlos Alberto de Nóbrega vai comandar o especial de “A praça é nossa”. Em seu famoso banco, ele receberá as divertidas figuraças do humorístico.
PROGRAMAÇÃO
“NATAL DA BOIADEIRA”
Com Ana Castela. Terça-feira (16/12), às 23h, no SBT/Alterosa
“NATAL É AMOR”
Com Zezé di Camargo. Quarta-feira (17/12), às 22h45, no SBT/Alterosa
“NATAL IN CONCERT”
Com Maiara e Maraisa. Sexta (19/12), às 23h, no SBT Alterosa
“PAPAI NOEL BUGOU”
Spin-off de “A caverna mágica”. Sábado (20/12), às 17h30, no SBT/Alterosa
“ESPETÁCULO SEJA LUZ”
Dia 24 de dezembro, às 23h, no SBT/Alterosa
“A PRAÇA É NOSSA ESPECIAL”
Dia 25 de dezembro, às 23h, no SBT/Alterosa