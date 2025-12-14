Assine
Paula Fernandes viverá sertaneja feminista em novela da Globo

Cantora já ensaia 'Coração acelerado', o próximo folhetim das 19h da emissora. Ela será Cecília, que não se dobra ao machismo do marido

14/12/2025 02:00

Paula Fernandes com o diretor Carlos Araujo e a atriz Isadora Cruz em Alto Paraíso. Os três estão lado a lado e ao fundo se vê cachoeira e rio
Paula Fernandes com o diretor Carlos Araujo e Isadora Cruz em Alto Paraíso, onde "Coração acelerado" começou a ser gravada crédito: Manoella Mello/divulgação

Paula Fernandes entra no ar em “Coração acelerado” com a sensação de reescrever parte da própria história. A cantora, que interpreta Cecília em cenas de flashback da próxima novela das 19h da Globo, celebra a oportunidade de ver o universo sertanejo retratado pela ótica das mulheres.

“Me sinto muito privilegiada de fazer parte do elenco. A mulher, cada vez mais, vem se mostrando presente no cenário sertanejo”, afirma. “Sou muito orgulhosa de ter pavimentado o caminho para as cantoras sertanejas.”

A participação especial levou Paula até Alto Paraíso de Goiás, onde gravou sequências ao lado de Isadora Cruz, protagonista da trama. Para a mineira, revisitar suas próprias batalhas dentro do sertanejo tornou a personagem ainda mais especial.

“Tive de enfrentar muitas barreiras para chegar até onde estou. A novela vai trazer muito desse movimento feminista e da diferença entre as gerações. Minha personagem é forte, determinada, e enfrenta o machismo do marido, que a quer em casa. Isso retrata a realidade de muitas mulheres”, afirma.

A autora Izabel de Oliveira reforça que a presença da cantora foi pensada desde o início.

É muito simbólico ter a Paula Fernandes com a gente. Ficou muito bacana. Desde o começo a Cecília foi inspirada nela”, diz.

Gabz de volta

Enquanto Paula marca sua volta às novelas (a última foi “Deus salve o rei”, em 2018), “Coração acelerado” também representa o retorno de outros nomes, como Gabz, que vive Eduarda, uma jovem cantora com o sonho de se tornar grande estrela da música sertaneja.

A atriz ressalta o peso emocional de Eduarda. “Ela é órfã, se criou sozinha e tem sonhos enormes. Isso já é uma batalha. Ao mesmo tempo em que a personagem é doce, é cheia de atitude”, define Gabz.

Gabz está sentada, de vestido tomara que caia e luvas. Ela fala ao microfone durante painel na CCXP
Gabz participou do painel sobre 'Coração acelerado' na CCXP, em São Paulo, no início deste mês Bob Paulino/Globo

Eduarda deve dividir a cena com um companheiro curioso: o cãozinho chamado Bagunça. Gabz descreve a dinâmica dos dois como “amizade sincera que ajuda a dar humanidade à jornada da personagem”.

O elenco vai contar também com Isabelle Drummond, de volta às novelas após oito anos, como Naiane Sampaio, influenciadora digital que promete movimentar o núcleo jovem.


Imersão goiana

 

A direção artística do folhetim é de Carlos Araujo, que levou a equipe para Goiás. Criada por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento, “Coração acelerado” estreia em janeiro de 2026, substituindo “Dona de mim”.

A produção aposta no protagonismo feminino, referências da música sertaneja e em trama marcada por encontros entre diferentes gerações.

