Concerto gratuito de hoje da Filarmônica destaca o encanto da fantasia

Graduanda em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No jornal Estado de Minas, atuou como estagiária no caderno de cultura entre 2023 e 2024, quando assumiu o cargo de repórter no mesmo caderno.

Ao longo de sete edições em 2025, sempre aos domingos, a série “Concertos para a juventude”, da Filarmônica de Minas Gerais, teve como tema “A orquestra nos contos” e repertório inspirado em reis, rainhas, heróis, heroínas e criaturas mágicas – da mitologia antiga a filmes recentes sobre bruxos. Destacou também personagens femininas icônicas da música erudita, além de contos brasileiros e histórias de amor.

O maestro associado José Soares faz balanço positivo da temporada, destacando que a série cumpriu seu principal objetivo. “Um dos pilares da plataforma educacional da Filarmônica reforça o compromisso de levar a música de orquestra a cada vez mais pessoas. Nossa plateia se renova a cada domingo. Com o tema deste ano, exploraramos histórias e narrativas diferentes”, afirma.

Neste domingo (14/12) de manhã, o mote da série será “Fantasia como um conto”. O programa começa com a peça “Fantasia sobre temas sérvios”, de Rimsky-Korsakov, composta a partir de melodias da tradição popular da Sérvia.

Soares chama a atenção para uma curiosidade: o país do compositor é também berço de vários músicos da Filarmônica.

Cássia Lima

Na sequência, a flautista principal da orquestra, Cássia Lima, será a solista de temas de “A flauta mágica”, de Mozart, em arranjo de Robert Fobbes.

“São melodias maravilhosas ambientadas em um Egito mítico. A flauta conduz essa narrativa encantada”, comenta o maestro.

“Sempre que temos solista da própria orquestra, aproximamos ainda mais os músicos do público. Nesse caso, Cássia se torna uma contadora de histórias sem palavras, histórias melódicas”, observa.

“O quebra-nozes”

O concerto de hoje termina com trechos de “O quebra-nozes”, de Tchaikovsky. “O programa recebe muitas pessoas pela primeira vez. Poder oferecer essa experiência inicial é algo muito significativo”, diz José Soares.

Às 9h, a bilheteria da Sala Minas Gerais abrirá para a distribuição de 200 ingressos gratuitos para o concerto das 11h.

O maestro reforça que a série é para todos, não apenas para os jovens. “Embora se chame 'Concertos para a juventude', é para todas as idades. Nosso trabalho não faz distinções. A música é para todo mundo”, diz. A temporada de 2026 começa em março, com o tema “Fábrica de instrumentos”.

“CONCERTOS PARA A JUVENTUDE”



Com Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Regência: José Soares. Neste domingo (14/12), às 11h, na Sala Minas Gerais (Rua Tenente Brito Melo, 1.090, Barro Preto). Entrada franca. A partir das 9h, serão distribuídos na bilheteria os 200 ingressos restantes. O concerto será transmitido pelo canal da Filarmônica no YouTube, Rede Minas e Rádio MEC FM (87,1 BH e Brasília/99,3 RJ).