Música clássica

Concerto gratuito de hoje da Filarmônica destaca o encanto da fantasia

Neste domingo (14/12), orquestra vai interpretar peças que remetem ao Egito mítico, às tradições populares da Sérvia e à magia natalina de Tchaikovsky

Gabriela Matina
Gabriela Matina
Repórter
Graduanda em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No jornal Estado de Minas, atuou como estagiária no caderno de cultura entre 2023 e 2024, quando assumiu o cargo de repórter no mesmo caderno.
14/12/2025 02:00

Instrumentista Cássia Lima olha para a câmera e segura a flauta
Ao lado da Filarmônica, a flautista Cássia Lima vai contar "histórias melódicas" compostas por Mozart crédito: Eugênio Sávio/divulgação

Ao longo de sete edições em 2025, sempre aos domingos, a série “Concertos para a juventude”, da Filarmônica de Minas Gerais, teve como tema “A orquestra nos contos” e repertório inspirado em reis, rainhas, heróis, heroínas e criaturas mágicas – da mitologia antiga a filmes recentes sobre bruxos. Destacou também personagens femininas icônicas da música erudita, além de contos brasileiros e histórias de amor.

O maestro associado José Soares faz balanço positivo da temporada, destacando que a série cumpriu seu principal objetivo. “Um dos pilares da plataforma educacional da Filarmônica reforça o compromisso de levar a música de orquestra a cada vez mais pessoas. Nossa plateia se renova a cada domingo. Com o tema deste ano, exploraramos histórias e narrativas diferentes”, afirma.

Neste domingo (14/12) de manhã, o mote da série será “Fantasia como um conto”. O programa começa com a peça “Fantasia sobre temas sérvios”, de Rimsky-Korsakov, composta a partir de melodias da tradição popular da Sérvia.

Soares chama a atenção para uma curiosidade: o país do compositor é também berço de vários músicos da Filarmônica.

Cássia Lima

Na sequência, a flautista principal da orquestra, Cássia Lima, será a solista de temas de “A flauta mágica”, de Mozart, em arranjo de Robert Fobbes.

“São melodias maravilhosas ambientadas em um Egito mítico. A flauta conduz essa narrativa encantada”, comenta o maestro.

“Sempre que temos solista da própria orquestra, aproximamos ainda mais os músicos do público. Nesse caso, Cássia se torna uma contadora de histórias sem palavras, histórias melódicas”, observa.

“O quebra-nozes”

O concerto de hoje termina com trechos de “O quebra-nozes”, de Tchaikovsky. “O programa recebe muitas pessoas pela primeira vez. Poder oferecer essa experiência inicial é algo muito significativo”, diz José Soares.

Às 9h, a bilheteria da Sala Minas Gerais abrirá para a distribuição de 200 ingressos gratuitos para o concerto das 11h.

O maestro reforça que a série é para todos, não apenas para os jovens. “Embora se chame 'Concertos para a juventude', é para todas as idades. Nosso trabalho não faz distinções. A música é para todo mundo”, diz. A temporada de 2026 começa em março, com o tema “Fábrica de instrumentos”.

“CONCERTOS PARA A JUVENTUDE”


Com Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Regência: José Soares. Neste domingo (14/12), às 11h, na Sala Minas Gerais (Rua Tenente Brito Melo, 1.090, Barro Preto). Entrada franca. A partir das 9h, serão distribuídos na bilheteria os 200 ingressos restantes. O concerto será transmitido pelo canal da Filarmônica no YouTube, Rede Minas e Rádio MEC FM (87,1 BH e Brasília/99,3 RJ).

overflay