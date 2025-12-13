Assine
overlay
Início Cultura
ARTES CÊNICAS

Nany People chega a BH para ensinar a salvar casamentos

Atriz e humorista aborda dores e delícias de relações afetivas na peça que ficará em cartaz domingo (14/12), no Centro Cultural Unimed-BH Minas

Publicidade
Carregando...
Ana Clara Torres*
Ana Clara Torres*
Repórter
Estudante de jornalismo na PUC Minas e estagiária da editoria de Cultura do Estado de Minas.
13/12/2025 04:00

compartilhe

SIGA
x
Nany People diz que o humor permite abordar com leveza temas delicados envolvendo relacionamentos amorosos
Nany People diz que o humor permite abordar com leveza temas delicados envolvendo relacionamentos amorosos crédito: Moisés Pazianotto/divulgação

“Hoje em dia, ninguém pode demonstrar emoções, como se isso colocasse a pessoa num local de vulnerabilidade”, afirma a atriz e humorista Nany People, que volta a apresentar a peça “Como salvar um casamento” em BH, com sessão neste domingo (14/12), às 18h, no Centro Cultural Unimed-BH Minas.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A montagem, que estreou há quase duas décadas, vem sendo adaptada de acordo com mudanças vividas pela sociedade. “A gente utiliza analogias sobre sentimentos e relacionamentos, sejam heteronormativos ou homonormativos. Falamos de relacionamento de homem com homem, mulher com mulher, homem com mulher e assim vai. Juntou duas criaturas, é relacionamento”, afirma Nany.

Leia Mais


Artista trans de 60 anos, ela fez a transição de gênero aos 30. No palco, aborda situações comuns vividas por casais: encontros, divergências, rotinas e impasses, sejam quais forem as configurações das relações.


“Cito momentos desde quando o casal se conhece até problemas que vão surgindo no dia a dia”, explica. De acordo com ela, o humor permite discutir questões afetivas sem a imposição de conclusões ou de regras. “A gente fala com leveza, no tom de conversa”, observa.

Escrito pelos mineiros Bruno Motta e Daniel Alves, o texto surgiu em 2007, motivado pela experiência pessoal de Nany, ao presenciar separações de casais próximos. Na versão atual, ela faz o papel de palestrante.

A atriz relaciona suas falas no palco a percepções vindas de conversas com amigos, observações pessoais e experiências do próprio público. “É um espetáculo que gera identificação. As pessoas riem das próprias situações”, diz Nany.


Nascida em Machado, no Sul de Minas, a atriz foi criada em Serrania e se mudou para Poços de Caldas aos 8 anos. Aos 20, estabeleceu-se na capital paulista para buscar oportunidades nos palcos. Atualmente, Nany diz comemorar “50 anos de teatro, 40 de São Paulo e 30 de TV”.


“Em São Paulo, até viver como atriz, trabalhei em teatros como bilheteira e diretora de cena. Todas as funções que pude fazer no teatro, eu fiz”, conta.


Para ela, atuar é oxigênio. “Minha predestinação veio acompanhada de grande devoção pelo meu ofício. Minha mãe morreu em 2004, com câncer muito agressivo. Eu a sepultei na sexta-feira, no sábado eu estava no palco. Faço jus à filosofia do nosso querido Bituca, Milton Nascimento: toda passiva tem de ir onde o ativo está. No meu caso, o povo”, conclui. Atualmente, a mineira percorre o país encenando cinco solos.

 

“COMO SALVAR UM CASAMENTO”


Peça com Nany People. Neste domingo (14/12), às 18h, no Centro Cultural Unimed-BH Minas (Rua da Bahia, 2.244, Lourdes). Ingressos: R$ 120 (inteira), R$ 60 (meia) e R$ 80 (entrada solidária com doação de 1kg de alimento não perecível). Vendas on-line na plataforma Sympla.

* Estagiária sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria

Tópicos relacionados:

belo-horizonte humor nany-people teatro

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay