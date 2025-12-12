Festival CircoLar chega a BH apostando no 'borogodó do afeto'

Graduanda em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No jornal Estado de Minas, atuou como estagiária no caderno de cultura entre 2023 e 2024, quando assumiu o cargo de repórter no mesmo caderno.



Criado em Contagem, o Festival CircoLar chega pela primeira vez a Belo Horizonte, em sua sétima edição. A programação se estende por dois finais de semana (12 a 14/12 e 19 a 21/12), na Funarte MG e no Galpão Cine Horto, com mostras, espetáculos e oficinas.

Deisy Castro, presidente do Instituto CircoLar (ITC) e produtora do festival, diz que a mudança marca um novo momento, pois ampliou-se o número de dias das atividades. “O circo cabe em todos os lugares, em todos os formatos. Ele é para todo mundo”, comenta.

Entre as novidades está a participação dos formandos do curso profissionalizante do instituto, que apresentarão quatro espetáculos inéditos. A formação dura dois anos, com 1 mil horas de carga horária. Neste ano, nove alunos concluirão o curso.

“Aumentar a visibilidade do ITC e dos alunos é uma forma de garantir empregabilidade, que também é um dos nossos pilares na formação de artistas”, explica Deisy.

A primeira parte da programação será realizada na Funarte MG, com oficinas gratuitas de palhaçaria, roda cyr, arame esticado, preparação física, contorcionismo, bambolês e força capilar, mediante inscrição prévia.



“O ensino é um dos nossos pilares. As oficinas foram pensadas com muito cuidado, com professores que são referência no mercado. Queremos que as pessoas experimentem e, quem sabe, decidam trilhar esses caminhos”, afirma.



O público poderá assistir aos espetáculos “Pé na estrada” e “5 à 7”, criados pelos estudantes do curso de formação profissional, e “Passagem”, da turma de 2024/2025. A Funarte recebe ainda atividades externas, Circoteca, biblioteca itinerante dedicada à memória do circo e apresentações no quintal, ao ar livre. Toda a programação externa é aberta ao público, sem necessidade de ingresso.



No segundo fim de semana, o Galpão Cine Horto recebe “Passagem”, além de três sessões de “Asa raiz”. “Temos apresentações com audiodescrição e Libras. Também é um de nossos pilares fazer com que a nossa arte chegue para todo mundo”, reforça Deisy Castro.



Jeito mineiro

De acordo com ela, o circo de Minas Gerais tem características próprias. “É muito bonito ver o jeito mineiro de fazer circo. O nosso instituto é referência em Minas por fazer um circo afetuoso, caprichado e competente. A gente tem o borogodó do afeto”, afirma.



O crescimento do setor acompanha o surgimento de escolas e a busca crescente pela prática. “É importante que o circo resista. É uma das artes milenares que mais consegue se adaptar. Quando a televisão chegou, diziam que o circo acabaria, mas ele seguiu firme. Do ponto de vista pedagógico, é hoje uma das atividades mais procuradas e indicadas por educadores”, diz.



7º FESTIVAL CIRCOLAR



Desta sexta-feira a domingo (12 a 14/12), na Funarte MG (Rua Januária, 68, Centro). De 19 a 21/12, no Galpão Cine Horto (Rua Pitangui, 3.613, Horto). Inteira para os espetáculos: R$ 25 (Funarte) e R$ 60 (Galpão Cine Horto), à venda na plataforma Sympla.



OUTRAS ATRAÇÕES

>>> NANY PEOPLE

Domingo (14/12), a atriz, humorista e apresentadora Nany People volta a BH com o espetáculo “Como salvar um casamento”, às 18h, no Centro Cultural Unimed-BH Minas (Rua da Bahia, 2.244, Lourdes). Nany interpreta palestrante que mostra como o humor pode ser antídoto para divergências de casais. Os ingressos estão à venda no Sympla e na bilheteria por R$ 120 (inteira) e R$ 80 (meia).



>>> BERNARDA ALBA

Nesta sexta e sábado (12 e 13/12), às 20h, a Patuá Cia. de Teatro apresenta “A casa de Bernarda Alba” no CEU das Artes Nova Contagem (Rua VP-2, 2.490, Nova Contagem). A companhia retoma a peça de Federico García Lorca para discutir controle, resistência e liberdade. Entrada franca, com retirada de ingressos a partir das 19h30.



>>> “PRA FALAR DE SAUDADES”

Tchely Baquara apresenta espetáculo de teatro e música, ao lado de Marayô D'Aya e Matheus Ribeiro, nesta sexta (12/12), às 19h30, na Casa Bantu (Rua Jequiriçá, 106, Concórdia). Entrada franca.



>>> K-POP NO CHICO NUNES

Humor, dança e a “febre” sul-coreana inspiram o musical “As caçadoras do K-pop”, da Copas Produções, com sessão domingo (14/12), às 15h e 17h, no Teatro Francisco Nunes (Parque Municipal, Avenida Afonso Pena, 1.321, Centro). Ingressos: R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia), à venda na plataforma Sympla.



>>> MOSTRA TUDO

Cenas de palhaçaria e cabaré serão apresentadas hoje e sábado (12 e 13/12), a partir das 20h30, na Casa Circo Gamarra (Rua Conselheiro Rocha, 1.513, Santa Tereza). Amanhã (13/12), às 16h, a Cia Circunstância leva “1, 2, 3 Testando” ao Centro Cultural Zilah Sposito (Rua Carnaúba, 286, Jacqueline). Domingo (14/12), tem show de variedades, das 14h às 16h, no Parque Municipal (Av. Afonso Pena, 1.321, Centro). Entrada franca.