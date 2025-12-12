Assine
Festival CircoLar chega a BH apostando no 'borogodó do afeto'

Fiel ao know how mineiro, evento circense vai levar oficinas e espetáculos à Funarte MG e ao Galpão Cine Horto até 21 de dezembro

Gabriela Matina
Repórter
Graduanda em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No jornal Estado de Minas, atuou como estagiária no caderno de cultura entre 2023 e 2024, quando assumiu o cargo de repórter no mesmo caderno.
12/12/2025 02:00 - atualizado em 12/12/2025 02:13

Palhaço usa maquiagem e roupa coloridas e toca sanfona
Arte milenar, o circo resiste ao avanço tecnológico e forma artistas em Minas Gerais por meio do Instituto CircoLar crédito: Cris Mattos/divulgação


Criado em Contagem, o Festival CircoLar chega pela primeira vez a Belo Horizonte, em sua sétima edição. A programação se estende por dois finais de semana (12 a 14/12 e 19 a 21/12), na Funarte MG e no Galpão Cine Horto, com mostras, espetáculos e oficinas.

Deisy Castro, presidente do Instituto CircoLar (ITC) e produtora do festival, diz que a mudança marca um novo momento, pois ampliou-se o número de dias das atividades. “O circo cabe em todos os lugares, em todos os formatos. Ele é para todo mundo”, comenta.

Entre as novidades está a participação dos formandos do curso profissionalizante do instituto, que apresentarão quatro espetáculos inéditos. A formação dura dois anos, com 1 mil horas de carga horária. Neste ano, nove alunos concluirão o curso.

“Aumentar a visibilidade do ITC e dos alunos é uma forma de garantir empregabilidade, que também é um dos nossos pilares na formação de artistas”, explica Deisy.

A primeira parte da programação será realizada na Funarte MG, com oficinas gratuitas de palhaçaria, roda cyr, arame esticado, preparação física, contorcionismo, bambolês e força capilar, mediante inscrição prévia.


“O ensino é um dos nossos pilares. As oficinas foram pensadas com muito cuidado, com professores que são referência no mercado. Queremos que as pessoas experimentem e, quem sabe, decidam trilhar esses caminhos”, afirma.


O público poderá assistir aos espetáculos “Pé na estrada” e “5 à 7”, criados pelos estudantes do curso de formação profissional, e “Passagem”, da turma de 2024/2025. A Funarte recebe ainda atividades externas, Circoteca, biblioteca itinerante dedicada à memória do circo e apresentações no quintal, ao ar livre. Toda a programação externa é aberta ao público, sem necessidade de ingresso.


No segundo fim de semana, o Galpão Cine Horto recebe “Passagem”, além de três sessões de “Asa raiz”. “Temos apresentações com audiodescrição e Libras. Também é um de nossos pilares fazer com que a nossa arte chegue para todo mundo”, reforça Deisy Castro.


Jeito mineiro

De acordo com ela, o circo de Minas Gerais tem características próprias. “É muito bonito ver o jeito mineiro de fazer circo. O nosso instituto é referência em Minas por fazer um circo afetuoso, caprichado e competente. A gente tem o borogodó do afeto”, afirma.


O crescimento do setor acompanha o surgimento de escolas e a busca crescente pela prática. “É importante que o circo resista. É uma das artes milenares que mais consegue se adaptar. Quando a televisão chegou, diziam que o circo acabaria, mas ele seguiu firme. Do ponto de vista pedagógico, é hoje uma das atividades mais procuradas e indicadas por educadores”, diz.


7º FESTIVAL CIRCOLAR


Desta sexta-feira a domingo (12 a 14/12), na Funarte MG (Rua Januária, 68, Centro). De 19 a 21/12, no Galpão Cine Horto (Rua Pitangui, 3.613, Horto). Inteira para os espetáculos: R$ 25 (Funarte) e R$ 60 (Galpão Cine Horto), à venda na plataforma Sympla.


OUTRAS ATRAÇÕES

>>> NANY PEOPLE

Domingo (14/12), a atriz, humorista e apresentadora Nany People volta a BH com o espetáculo “Como salvar um casamento”, às 18h, no Centro Cultural Unimed-BH Minas (Rua da Bahia, 2.244, Lourdes). Nany interpreta palestrante que mostra como o humor pode ser antídoto para divergências de casais. Os ingressos estão à venda no Sympla e na bilheteria por R$ 120 (inteira) e R$ 80 (meia).


>>> BERNARDA ALBA

Nesta sexta e sábado (12 e 13/12), às 20h, a Patuá Cia. de Teatro apresenta “A casa de Bernarda Alba” no CEU das Artes Nova Contagem (Rua VP-2, 2.490, Nova Contagem). A companhia retoma a peça de Federico García Lorca para discutir controle, resistência e liberdade. Entrada franca, com retirada de ingressos a partir das 19h30.


>>> “PRA FALAR DE SAUDADES”

Tchely Baquara apresenta espetáculo de teatro e música, ao lado de Marayô D'Aya e Matheus Ribeiro, nesta sexta (12/12), às 19h30, na Casa Bantu (Rua Jequiriçá, 106, Concórdia). Entrada franca.


>>> K-POP NO CHICO NUNES

Humor, dança e a “febre” sul-coreana inspiram o musical “As caçadoras do K-pop”, da Copas Produções, com sessão domingo (14/12), às 15h e 17h, no Teatro Francisco Nunes (Parque Municipal, Avenida Afonso Pena, 1.321, Centro). Ingressos: R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia), à venda na plataforma Sympla.


>>> MOSTRA TUDO

Cenas de palhaçaria e cabaré serão apresentadas hoje e sábado (12 e 13/12), a partir das 20h30, na Casa Circo Gamarra (Rua Conselheiro Rocha, 1.513, Santa Tereza). Amanhã (13/12), às 16h, a Cia Circunstância leva “1, 2, 3 Testando” ao Centro Cultural Zilah Sposito (Rua Carnaúba, 286, Jacqueline). Domingo (14/12), tem show de variedades, das 14h às 16h, no Parque Municipal (Av. Afonso Pena, 1.321, Centro). Entrada franca.

overflay