Mostra Tudo começa hoje em BH e aposta no riso libertário do cabaré

Utilizando o riso como ferramenta de expressão, a arte circense toma conta de Belo Horizonte desta quarta-feira (10/12) a domingo (14/12), na 5ª Mostra Tudo, cujo tema central é a linguagem de cabaré. Participam 27 grupos do circo e palhaçaria vindos de vários estados do Brasil, além da Argentina, Colômbia e Venezuela.

Com espetáculos, oficinas e rodas de conversa, a programação ocupará três espaços culturais: Casa Circo Gamarra, Parque Municipal e Centro Cultural Zilah Spósito.

A abertura, nesta quarta (10/12), na Casa Circo Gamarra, às 16h, terá a roda de conversa “Ou a gente se reúne ou a gente se extingue” e lançamento da trilogia “Ana Tirana”, da palhaça e escritora Ana Flavia Garcia.

Às 20h30, o espetáculo “Cabaré Vivas Vivas” encerra o dia. A produção, que reúne artistas de BH, homenageia o intelectual e escritor quilombola Nêgo Bispo (1959-2023), mesclando teatro, circo, performance e música.

A expressão “vivas vivas” era usada por Bispo como saudação e gesto político.

A atriz e palhaça Dagmar Bedê, integrante da Cia Circunstância e idealizadora da mostra, explica o tema desta edição. “Palhaçaria e cabaré são extremamente próximos. Lógico que há várias formas de fazer as artes, mas a linha que mais me comove é a linguagem artística de cabaré, sustentada por três pilares: humor, música e crítica social”, afirma.

Cerca de 100 inscrições chegaram à organização da Mostra Tudo. Entre os critérios da seleção estão a excelência artística e a diversidade das trupes. “Buscamos grupos com paridade de gênero, de raça, com pessoas com variados corpos e origens. Pessoas trans, PCD, mulheres, homens, brancos, negros, com o máximo de diversidade de falas, técnicas e linguagens”, diz Dagmar.

O tema dialoga com a pesquisa mais recente da Cia Circunstância, o espetáculo “Piratas do Curral”, criado a partir do conceito de Zona Autônoma Temporária, do escritor Hakim Bey.

A ideia de “bando” e espaços temporários de liberdade se relaciona com o espírito do cabaré e com as práticas colaborativas do circo.

“Cabaré é um espaço de liberdade artística. Ele surge, bagunça tudo e desaparece antes de ser cooptado, para ressurgir em outro lugar”, diz Dagmar.

Três palcos

Desta quarta-feira a sábado (10 a 13/12), a Casa Circo Gamarra recebe números de cabaré, oficinas de palhaçaria e feira de publicações dedicadas às artes do circo. A programação inclui artistas de diversos estados e países, com solos, duplas e coletivos.

No sábado (13/12), no Centro Cultural Zilah Spósito, a Cia Circunstância apresenta o espetáculo “1, 2, 3 Testando…”, reunindo números do repertório da companhia e criações em processo.



O encerramento, no domingo (14/12), no Parque Municipal, terá show de variedades e números voltados para todas as idades.

O público verá os espetáculos “Além – Paredes” com Furcifer Scher; “Gira da palhaçaria negra” com Trupe Gira; “Almas gugoligema” com Duo Binne; “aja! vem brincando”, com Aja!; “Cascrobáticos”, com Casca Trupe de Circo e Variedades Espetaculares; “Cai ou não cai?” com Altos Tropeços; e “Equilíbrio gerais” com Família Pi.



MOSTRA TUDO



Abertura nesta quarta-feira (10/12), a partir das 16h, na Casa Circo Gamarra (Rua Conselheiro Rocha, 1.513, Santa Tereza). Entrada franca. Ingresso para o espetáculo: R$ 15, à venda na plataforma Sympla. Programação completa no Instagram da Cia Circunstância.



AGENDA

. QUARTA (10/12)

Oficina 'Piratas do Curral', das 16h às 18h

Roda de conversa com Dagmar Bedêr, às 18h

Lançamento da trilogia "Ana Tirana", às 20h

Espetáculo "Cabaré Vivas Vivas", às 20h30

. Local: Casa Circo Gamarra (Rua Conselheiro Rocha, 1.513, Santa Tereza)

. QUINTA (11/12), às 20h30

“Sol e sombra”, com Sol Markes, Plataforma Diz Trava Através do Olhar

“As charlatonas pocket”, com Trupe-açu Cia de Circo de Taquaruçu

“Entre o contato e o atrito: recortes de um descompasso circular”, com Vértice

“Adoção à La Clown”, com Cia Dois em Um

“Um breve atraso: prestíssimo!” com Cia. Balafuda

“Amor em alto-falante” com Sambaquira Coletiva

. Local: Casa Circo Gamarra (Rua Conselheiro Rocha, 1.513, Santa Tereza)



SEXTA (12/12), às 20h30

“Strip-yoga”, com Caixaria Teatro

“Uma partida de tênis”, com As Irmãs Bellaneiro

“Madame Estrogonófica”, com Payaso sem Teto

“Navio negreiro”, com Circo Verde

“CHICo”, com Cia daraOliva

“Encantaria brincante”, com Cia Becos e Batuques

. Local: Casa Circo Gamarra



SÁBADO (13/12), às 21h

“Conexão”, com Trupe Baião de 2

“Samba de picadeiro”, com Caravana Tapioca

“Inventando moda nas alturas”, com Cia Boca do Lixo

“Intermitente”, com André Vieira

“Minha família não pôde vir”, com Pévermei

“Entre passes e passagens/ Mulheres em equilíbrio”, com Duo Cirkeiras

“Receita mulhenar”, com Coletivo Procurando Alfinetes



Às 16h, espetáculo “1, 2, 3 Testando...”, com Cia Circunstância

. Local: Centro Cultural Zilah Sposito (Rua Carnaúba, 286, Zilah Sposito)



DOMINGO (14/12), às 14h

“Além – Paredes”, com Furcifer Scher

“Gira da palhaçaria negra”, com Trupe Gira

“Almas gugoligema”, com Duo Binne

“aja! vem brincando”, com Aja!

“Cascrobáticos”, com Casca Trupe de Circo e Variedades Espetaculares

“Cai ou não cai?”, com Altos Tropeços

“Equilíbrio gerais”, com Família Pi

. Local: Parque Municipal (Av. Afonso Pena, 1.377, Centro)

