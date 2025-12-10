Mostra "Bonecos na tela" vai exibir 40 filmes até 21/12
Em cartaz no Cine Humberto Mauro a partir desta quarta (10/12), evento reúne produções da República Tcheca, Alemanha, EUA e Brasil, entre outros países
A mostra de cinema “Bonecos na tela”, que começa nesta quarta-feira (10/12) no Cine Humberto Mauro, vai exibir filmes em que bonecos e figuras animadas ganham destaque. A programação vai até 21 de dezembro, com 40 produções tchecas, norte-americanas, dinamarquesas, inglesas, italianas, alemãs e brasileiras.
Nesta quarta, às 17h, a mostra começa com os curtas “A formiga e o gafanhoto” (1913), de Wladyslaw Starewiczv; “A mascote” (1933), de Wladyslaw e Irene Starewiczv; e “As aventuras do príncipe Archimed” (1926), de Lotte Reiniger.
Às 19h, será a vez do longa “Alice” (1988), do tcheco Jan Svankmajer, em sessão comentada por Marcos Malafaia, diretor do Giramundo, respeitado grupo mineiro de teatro de bonecos.
O cinema fica no Palácio das Artes (Avenida Afonso Pena, 1.537, Centro). A programação completa, com entrada franca, está disponível no site da Fundação Clóvis Salgado.