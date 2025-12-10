Segunda temporada de 'Percy Jackson e os olimpianos' estreia hoje (10/12)

“Realmente, é sobre encontrar família e pertencimento para cada personagem. Este é o tema do programa. Este é o tema dos livros”, afirma Dior Goodjohn, intérprete de Clarisse na série “Percy Jackson e os olimpianos”, cuja segunda temporada estreia nesta quarta-feira (10/12), no Disney+.



O novo ano adapta o livro “O mar de monstros”, de Rick Riordan. Nos dois episódios lançados hoje, o Acampamento Meio-Sangue está em perigo após Luke (Charlie Bushnell) envenenar a árvore que protege o local. Ao mesmo tempo, Grover (Aryan Simhadri), que buscava o deus Pã, é sequestrado por Polifemo.



O sátiro é mantido refém no mar de monstro, junto do Velocino de Ouro, capaz de curar qualquer coisa, incluindo a árvore de Thalia.



Para salvá-lo e restaurar o acampamento, Percy (Walker Scobell) e Annabeth (Leah Jeffries) decidem partir em nova missão.



Além do trio principal, novos personagens ganham espaço na temporada, entre eles Clarisse e Luke. “O que é ótimo no programa é que não há apenas o ponto de vista de Percy. Conseguimos expandir todos os personagens e suas histórias. O ponto de vista de Percy nos livros pode não ser tão preto e branco quanto ele acredita”, diz Charlie Bushnell.



Ao fim da primeira temporada, Luke, que inicialmente se apresentava como aliado de Percy, revela-se traidor e se une ao titã Cronos para destruir o Olimpo.



Para Charlie, essa virada do personagem nasce de sentimentos profundos. “Ele nunca sentiu que pertencia aos deuses. Desde o momento em que nasceu, o pai, Hermes, o abandonou. Ele estava por conta própria e viu sua melhor amiga lhe ser tirada. Nada de positivo deste mundo veio para Luke, e o Cronos oferece isso a ele, oferece pertencimento e lhe dá a ideia da 'idade de ouro'. Isso é atraente para Luke”, defende Bushnell.



Clarisse também ganha arco mais complexo. Antes vista apenas como a valentona que atormentava Percy, ela é escolhida para liderar a missão ao mar de monstros. Dior Goodjohn explica que, além da busca pela família, Clarisse quer conquistar honra e reconhecimento.



“Tudo para ela é sobre se provar para o pai, Ares, e para o acampamento. Provar que pode não ser filha de um dos três grandes deuses, mas é uma das melhores. Ela está nessa constante busca por validação e aprovação”, comenta Dior.



Os atores afirmam que puderam aprofundar a construção dos personagens porque, ao contrário da primeira temporada, tiveram um mês de preparação antes das gravações, orientados pelo professor de atuação Andrew Mcllroy.



DOCUMENTOS E MEMÓRIAS

O processo de Dior envolveu pesquisas em documentos e sites de fãs. Além disso, ela focou em reconstruir possíveis memórias de Clarisse. “Sentava, visualizava e tentava lembrar como foi ir para o acampamento pela primeira vez, por exemplo. Ou como foi ter um corte na perna em uma luta pela primeira vez , como foi conhecer o pai pela primeira vez. Queria tudo isso no meu corpo e no meu sistema nervoso para que, quando fôssemos para as gravações, qualquer coisa que sentisse fosse orgânica, real e natural”, conta.



Na segunda temporada, há novos personagens, como Tyson (Daniel Diemer), ciclope e meio-irmão de Percy. Para Daniel, sua interpretação ressaltou o lado protetor do personagem. “Há uma certa intensidade em mim que transparece e se aprofunda na parte do Tyson que é o protetor. Isso se mistura muito bem com a óbvia inocência e vulnerabilidade dele, o que se destaca quando você está lendo os livros”, explica.



A equipe quis evidenciar a infância solitária de Tyson. O personagem inicia a temporada morando na casa de Percy, a convite da mãe do protagonista. Sem conhecer os próprios pais e rejeitado por ser um ciclope, considerado monstro no universo mágico, ele cresceu isolado. No Acampamento Meio-Sangue, porém, é reconhecido como filho de Poseidon, assim como Percy, e embarca na aventura ao lado da dupla.



Daniel afirma que a trajetória de Tyson é essencialmente sobre formar laços. “Isso é realmente o centro de tudo. É tentar encontrar pertencimento. Ele tem sido um sem-teto basicamente por toda a sua vida. Não sabe quem são seus pais, nunca os conheceu de verdade. Encontrar a família e encontrar um espaço que pareça um lar é sua maior motivação”, diz o ator.

* Estagiária sob supervisão do editor Enio Greco



“PERCY JACKSON E OS OLIMPIANOS”

• Os dois primeiros episódios da segunda temporada estreiam nesta quarta-feira (10/12), no Disney+. Os outros seis episódios serão lançados semanalmente às quarta-feiras, às 5h.