5 séries médicas para quem já está ansioso por 'Emergência 53'

A expectativa para a estreia de “Emergência 53”, nova série médica Original Globoplay, está crescendo, principalmente por ser uma criação dos mesmos produtores de “Sob pressão”. A nova série, que acompanhará a rotina de socorristas com Emilio Dantas e Valentina Herszage no elenco, promete altas doses de realismo e tensão. Enquanto a produção não chega, que tal se preparar com outros dramas médicos que vão prender sua atenção?

'Sob pressão'

Para entrar no clima, nada melhor do que começar pela "irmã mais velha" de “Emergência 53”. A série brasileira mergulha sem filtros na realidade de um hospital público no Rio de Janeiro. A produção é aclamada por sua abordagem crua e humana, mostrando os desafios dos médicos que lutam contra a falta de recursos para salvar vidas. Todas as temporadas estão disponíveis no Globoplay.

'Grey's anatomy'

Um clássico absoluto dos dramas hospitalares, “Grey's Anatomy” acompanha há quase duas décadas a vida de médicos cirurgiões em Seattle. A série vai além dos casos clínicos complexos e explora os relacionamentos, as amizades e as tragédias pessoais que moldam os personagens. É a escolha ideal para quem gosta de uma boa maratona, com temporadas disponíveis no Star+.

'House, M.D.'

Se você prefere mistério e sarcasmo, esta é a série certa. A trama gira em torno do Dr. Gregory House, um infectologista brilhante, antissocial e viciado em analgésicos. Cada episódio é um quebra-cabeça no qual sua equipe precisa desvendar doenças raras que nenhum outro médico conseguiu diagnosticar. A série pode ser vista no Prime Video e na Max.

'The good doctor'

A produção traz uma perspectiva única ao gênero. A história segue Shaun Murphy, um jovem cirurgião com autismo e savantismo que se muda para trabalhar em um hospital de prestígio. A série aborda de forma sensível os desafios que ele enfrenta para se comunicar com colegas e pacientes, enquanto seu talento extraordinário salva vidas. As temporadas estão disponíveis no Globoplay.

'New Amsterdam'

Inspirada em uma história real, esta série oferece uma visão mais otimista e inspiradora da medicina. O Dr. Max Goodwin assume a direção de um dos hospitais públicos mais antigos dos Estados Unidos com um objetivo claro: reformar o sistema e colocar os pacientes em primeiro lugar, desafiando a burocracia. Você pode assistir na Netflix e no Globoplay.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata