Começo do fim de ‘Stranger things’ mantém alto padrão da série

Após quatro temporadas e nove anos no ar, “Stranger things” já havia dado conta de alguns de seus maiores enigmas, incluindo a origem do Mundo Invertido. No entanto, uma pergunta permanecia sem resposta desde o primeiro episódio: por que Will Byers (Noah Schnapp), aos 11 anos, foi capturado e usado pelo poderoso Vecna (Jamie Campbell Bower)?



É justamente esse mistério que guia os quatro primeiros capítulos da quinta e última temporada da série, lançados nesta semana. Logo na primeira cena, a trama volta a novembro de 1983, ano em que se passa a primeira temporada. Will, preso no Mundo Invertido e fugindo dos demogorgons enquanto canta “Should I stay or should I go” (The Clash), é levado até Vecna. “Finalmente podemos começar”, anuncia o vilão.



A narrativa retorna então ao presente em Hawkins, em novembro de 1987. A cidade tenta se recompor, após a abertura dos portais e o esvaziamento em massa. Uma quarentena militar controla quem entra e quem sai, enquanto os protagonistas tentam passar despercebidos e seguem à caça do vilão desaparecido.



Perseguição

O esquema de perseguição é complexo. Robin (Maya Hawke) divulga informações codificadas pelo programa de rádio que apresenta com Steve (Joe Keery). Hopper (David Harbour), que treina Eleven (Millie Bobby Brown) às escondidas – pois os militares a veem como ameaça –, consegue acessar o Mundo Invertido ao invadir as viaturas que monitoram a área.



Depois de 37 missões tranquilas, mas sem sucesso, a primeira busca desta temporada sai do controle. Demogorgons atacam simultaneamente nos dois mundos, sequestram Holly (Nell Fisher), a filha mais nova dos Wheeler, e quase matam os pais de Mike (Finn Wolfhard) e Nancy (Natalia Dyer).



Logo fica claro que o sumiço de Holly não é aleatório. Ela desaparece praticamente na mesma data em que Will foi levado e com idade semelhante. Fatos da primeira temporada são revividos por diversos personagens nos novos episódios – a frase “quando tudo começou” se repete diferentes vezes –, reforçando que o desfecho só virá quando todas as conexões forem finalmente expostas.



É nesse ponto que Will torna-se o centro da história. De volta a Hawkins, ele passa a ter novas visões. Isso porque, desde que foi usado por Vecna, tornou-se parte da mente interligada do Mundo Invertido.



Agora, quando está próximo das criaturas, consegue ver e sentir o mesmo que elas. A princípio, isso assusta o menino e sua mãe (Winona Ryder), mas as habilidades se revelam fundamentais conforme a trama avança, especialmente quando Will ganha confiança para usá-las a seu favor.



O plano para a vingança de Vecna envolve o sequestro de 12 crianças de Hawkins, algo que o grupo precisa impedir. No momento da ação, como de costume na série, o elenco se divide em frentes distintas para agir simultaneamente nos dois mundos.



Assim como ocorreu com a quarta temporada – uma das primeiras produções da Netflix a adotar lançamentos fracionados, em 2022 –, a primeira parte da quinta traz revelações importantes em seus minutos finais e deixa o público na expectativa para a continuação.



O acerto na divisão dos capítulos aumenta a ansiedade para o desfecho da série e pode justificar a ousadia dos produtores em programar o capítulo final de “Stranger things” para as últimas horas de 2025. Mantido esse nível, não será surpresa se, na noite da virada, muita gente trocar a festa pelo sofá.



“STRANGER THINGS”

• Os quatro primeiros episódios da quinta temporada já estão disponíveis na Netflix. Mais três estarão disponíveis no dia 25/12, às 22h. O capítulo final da série será lançado no dia 31/12, às 22h.

*Estagiária sob supervisão da editora Silvana Arantes