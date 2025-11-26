Assine
overlay
Início Cultura
SÉRIE

'Stranger Things' chega ao fim: o que você precisa revisitar

Primeira parte da última temporada chega à Netflix nesta quarta-feira (26/11)

Publicidade
Carregando...
Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
26/11/2025 10:39

compartilhe

SIGA
x
Em “Stranger Things”, Harbour interpreta o delegado do Departamento de Polícia Jim Hopper. Na trama, ele contracena com Millie Bobby Brown.
'Stranger things' chega à quinta e última temporada crédito: Divulgação

Quase dez anos depois de conquistar o mundo, Hawkins está pronta para a batalha final. “Stranger Things”, um dos maiores sucessos da história da Netflix, iniciado em 2016, chega à quinta e última temporada na quarta-feira (26/11), às 22h (horário de Brasília), com os quatro primeiros episódios. A segunda parte estreia em 25 de dezembro e o episódio derradeiro chega em 31 de dezembro, sempre às 22h.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Para ajudar você a relembrar como chegamos até aqui, reunimos os principais acontecimentos de cada temporada — e tudo o que se sabe sobre o grande desfecho da série.

Primeira temporada (2016): o desaparecimento de Will e a chegada de Eleven

A história começa em 6 de novembro de 1983, quando Will Byers (Noah Schnapp) desaparece misteriosamente ao voltar para casa de bicicleta após uma partida de “Dungeons & Dragons”. No mesmo período, Eleven (Millie Bobby Brown), uma menina com poderes psíquicos criada como cobaia no Laboratório Nacional de Hawkins, escapa de seus captores.

Enquanto a mãe de Will, Joyce (Winona Ryder), tenta se comunicar com o filho por meio de luzes que piscam pela casa, os amigos Mike (Finn Wolfhard), Dustin (Gaten Matarazzo) e Lucas (Caleb McLaughlin) encontram Eleven e passam a investigar o surgimento de um mundo paralelo: o Mundo Invertido, habitado por monstros chamados Demogorgons.

Leia Mais

Descobre-se que Eleven abriu o portal acidentalmente durante um experimento, permitindo que o Demogorgon levasse Will e Barb (Shannon Purser), amiga de Nancy (Natalia Dyer). A temporada culmina com a invasão do laboratório, o resgate de Will e o aparente desaparecimento de Eleven após enfrentar o monstro. Mas Hopper (David Harbour) deixa alimentos para ela na floresta — sinal de que a garota está viva.

Segunda temporada (2017): o Devorador de Mentes e a busca pela origem de Eleven

Um ano depois, Hawkins tenta voltar ao normal, mas Will continua tendo visões do Mundo Invertido. O "Devorador de Mentes" — um ser gigantesco ligado à mente do menino — começa a controlar sua consciência.

Enquanto isso, Eleven é mantida escondida por Hopper, mas foge em busca da verdade sobre sua mãe e sua própria história. Ela encontra Kali (Linnea Berthelsen), outra cobaia do laboratório, mas decide retornar à cidade ao perceber que seus amigos correm perigo.

Com os túneis do Devorador de Mentes se espalhando sob Hawkins, Eleven fecha o portal e salva Will, embora a criatura siga observando a cidade do Mundo Invertido.

Terceira temporada (2019): os russos, o shopping e o sacrifício de Billy

Em 1985, Hawkins inaugura um novo shopping — fachada para um laboratório russo que tenta reabrir o portal do Mundo Invertido. Steve (Joe Keery), Robin (Maya Hawke), Dustin e Erica (Priah Ferguson) descobrem o esquema enquanto Eleven e seus amigos enfrentam o retorno do Devorador de Mentes.

Agora, fragmentado em partículas, o monstro começa a possuir animais e humanos, incluindo Billy (Dacre Montgomery), que se sacrifica para salvar Eleven. Enquanto isso, Joyce e Hopper tentam destruir a máquina dos russos. O portal é fechado, mas Hopper desaparece e é dado como morto — embora o público descubra, na cena pós-créditos, que ele está preso na Rússia.

A temporada termina com Eleven sem poderes e se mudando para a Califórnia com os Byers.

Quarta temporada (2022): Vecna, o primeiro monstro humano, e a quase morte de Max

Após atrasos causados pela pandemia, a série retorna com Hawkins sendo aterrorizada por um novo vilão: Vecna (Jamie Campbell Bower), um assassino sobrenatural que usa traumas para matar adolescentes.

Ele é revelado como Henry Creel, o primeiro experimento do Dr. Brenner (Matthew Modine)— o “Um”. Na infância, Henry matou a própria família; anos depois, durante um confronto com Eleven em 1979, foi enviado ao Mundo Invertido, onde se transformou em Vecna.

Enquanto isso, Joyce e Murray (Brett Gelman) viajam à Rússia para resgatar Hopper. Eleven recupera seus poderes em um bunker no deserto e percebe que Vecna precisa de quatro mortes para abrir portais permanentes entre os mundos.

Max (Sadie Sink), marcada para morrer, é salva temporariamente por sua música favorita — “Running Up That Hill”, de Kate Bush — mas acaba capturada na batalha final. Ela morre por alguns segundos e entra em coma, abrindo o quarto portal.

Hawkins sofre rachaduras gigantes e o Mundo Invertido começa a invadir a cidade. Will sente que Vecna está vivo. A guerra definitiva começa ali.

Tudo o que você precisa saber antes da última temporada

  • A cidade está em colapso, tomada por fendas e uma atmosfera apocalíptica. Moradores foram evacuados e o Mundo Invertido já se mistura de forma irreversível ao território real.
  • Vecna sobreviveu à batalha final da quarta temporada e prepara seu ataque definitivo.
  • Millie Bobby Brown, Noah Schnapp, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Sadie Sink, Winona Ryder, David Harbour, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Joe Keery e Maya Hawke estão confirmados.
  • O destino de Max é um dos maiores mistérios, e Will, segundo os irmãos Duffer, será o personagem central da temporada.

Expectativas dos criadores e elenco

Jamie Campbell Bower, intérprete de Vecna, afirmou que a temporada é “completamente insana”. Segundo os Duffer, foram filmadas mais de 650 horas de material — como “oito filmes de grande orçamento”.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Eles prometem a temporada mais épica e emocional da série. “Houve muito choro. Foi intenso e pessoal. Todos colocaram o coração na reta final”, disse. 

David Harbour, que recentemente completou 50 anos, ganhou fama com a série “Stranger Things” e destaca-se atualmente em “Thunderbolts*”. Confira a seguir a trajetória do ator. -Reprodução do Instagram @dkharbour
David Harbour, que recentemente completou 50 anos, ganhou fama com a série “Stranger Things” e destaca-se atualmente em “Thunderbolts*”. Confira a seguir a trajetória do ator. Reprodução do Instagram @dkharbour
Ele nasceu em White Plains, no estado de Nova York, em 10/04/1975. Filho de profissionais do mercado imobiliário, o astro começou a carreira artística no fim dos anos 1990. -Reprodução do Instagram @dkharbour
Ele nasceu em White Plains, no estado de Nova York, em 10/04/1975. Filho de profissionais do mercado imobiliário, o astro começou a carreira artística no fim dos anos 1990. Reprodução do Instagram @dkharbour
Harbour deu seus primeiros passos profissionais em peças na Broadway, em 1999. No mesmo ano, ele estreou em uma série de televisão ao participar de um episódio de “Law e Order” - com o passar dos anos, ele atuaria em mais quatro episódios da produção da NBC. -Reprodução do Instagram @dkharbour
Harbour deu seus primeiros passos profissionais em peças na Broadway, em 1999. No mesmo ano, ele estreou em uma série de televisão ao participar de um episódio de “Law e Order” - com o passar dos anos, ele atuaria em mais quatro episódios da produção da NBC. Reprodução do Instagram @dkharbour
No teatro, ele foi indicado ao célebre prêmio Tony por seu trabalho em remontagem da peça “Quem Tem Medo de Virgínia Woolf?”. -Reprodução do Instagram @dkharbour
No teatro, ele foi indicado ao célebre prêmio Tony por seu trabalho em remontagem da peça “Quem Tem Medo de Virgínia Woolf?”. Reprodução do Instagram @dkharbour
No cinema, um de seus primeiros papÃ©is bem-sucedidos foi como Gregg Beam em â??007 - Quantum of Solaceâ? (2008), segundo filme em que Daniel Craig interpretou o famoso agente secreto. -ReproduÃ§Ã£o do Instagram @dkharbour
No cinema, um de seus primeiros papÃ©is bem-sucedidos foi como Gregg Beam em â??007 - Quantum of Solaceâ? (2008), segundo filme em que Daniel Craig interpretou o famoso agente secreto. ReproduÃ§Ã£o do Instagram @dkharbour
Em seguida, também em 2008, ele atuou em “Foi Apenas um Sonho”, filme do diretor Sam Mendes protagonizado pelos astros Leonardo DiCaprio e Kate Winslet. -Divulgação
Em seguida, também em 2008, ele atuou em “Foi Apenas um Sonho”, filme do diretor Sam Mendes protagonizado pelos astros Leonardo DiCaprio e Kate Winslet. Divulgação
Outro trabalho relevante do ator nos seus anos iniciais de carreira no cinema foi em “O Segredo de Brokeback Mountain” (2005), de Ang Lee. -Divulgação
Outro trabalho relevante do ator nos seus anos iniciais de carreira no cinema foi em “O Segredo de Brokeback Mountain” (2005), de Ang Lee. Divulgação
Em 2011, ele teve um ano bastante produtivo, atuando em “Besouro Verde”, “Numa Fria” e “W.E. - O Romance do Século”. - Divulgação
Em 2011, ele teve um ano bastante produtivo, atuando em “Besouro Verde”, “Numa Fria” e “W.E. - O Romance do Século”. Divulgação
Mas foi em 2016 que a carreira de David Harbour ganhou uma nova dimensão, com a série de televisão “Stranger Things”, da plataforma de streaming Netflix. - Divulgação
Mas foi em 2016 que a carreira de David Harbour ganhou uma nova dimensão, com a série de televisão “Stranger Things”, da plataforma de streaming Netflix. Divulgação
Em “Stranger Things”, Harbour interpreta o delegado do Departamento de Polícia Jim Hopper. Na trama, ele contracena com Millie Bobby Brown. -Divulgação
Em “Stranger Things”, Harbour interpreta o delegado do Departamento de Polícia Jim Hopper. Na trama, ele contracena com Millie Bobby Brown. Divulgação
A série conquistou grande popularidade e Harbour recebeu fartos elogios da crítica. Pela sua performance na série ele foi laureado com o Critics’ Choice Television em 2018, além de ter recebido indicações ao Emmy e ao Globo de Ouro. -Reprodução do Instagram @dkharbour
A série conquistou grande popularidade e Harbour recebeu fartos elogios da crítica. Pela sua performance na série ele foi laureado com o Critics’ Choice Television em 2018, além de ter recebido indicações ao Emmy e ao Globo de Ouro. Reprodução do Instagram @dkharbour
Além disso, a performance como Jim Hopper rendeu ao ator papéis de maior destaque no cinema desde então. - Divulgação
Além disso, a performance como Jim Hopper rendeu ao ator papéis de maior destaque no cinema desde então. Divulgação
No ano de 2019, ele foi protagonista de “Hellboy”, de Neil Marshall, dando vida ao personagem que batiza a trama. -Divulgação
No ano de 2019, ele foi protagonista de “Hellboy”, de Neil Marshall, dando vida ao personagem que batiza a trama. Divulgação
Em 2021, Harbour fez o papel do super-soldado russo Alexei Shostakov, o Guardião Vermelho, em “Viúva Negra”, do Universo Cinematográfico da Marvel. -- Divulgação
Em 2021, Harbour fez o papel do super-soldado russo Alexei Shostakov, o Guardião Vermelho, em “Viúva Negra”, do Universo Cinematográfico da Marvel. - Divulgação
Na trama, que tem como protagonistas Scarlett Johansson e Florence Pugh, o ator chegou a perder 27 kg ao longo das filmagens para as gravações dos flashbacks de abertura do longa-metragem. -Reprodução do Instagram @dkharbour
Na trama, que tem como protagonistas Scarlett Johansson e Florence Pugh, o ator chegou a perder 27 kg ao longo das filmagens para as gravações dos flashbacks de abertura do longa-metragem. Reprodução do Instagram @dkharbour
Um de seus trabalhos mais recentes é “Resgate Implacável”, no qual interpreta um ex-militar cego, Gunny Lefferty. O filme tem como protagonista Jason Statham (“Carga Explosiva” e “O Infiltrado”). -Divulgação
Um de seus trabalhos mais recentes é “Resgate Implacável”, no qual interpreta um ex-militar cego, Gunny Lefferty. O filme tem como protagonista Jason Statham (“Carga Explosiva” e “O Infiltrado”). Divulgação
Em 2024, Harbour conciliou as gravações da quinta temporada de “Stranger Things” e “Resgate Implacável” com o trabalho em “Thunderbolts*”. -Divulgação
Em 2024, Harbour conciliou as gravações da quinta temporada de “Stranger Things” e “Resgate Implacável” com o trabalho em “Thunderbolts*”. Divulgação
Em “Thunderbolts*”, da Marvel, o ator volta a interpretar o anti-herói Guardião Vermelho, personagem que já havia feito em “Viúva Negra”. - Divulgação
Em “Thunderbolts*”, da Marvel, o ator volta a interpretar o anti-herói Guardião Vermelho, personagem que já havia feito em “Viúva Negra”. Divulgação
David Harbour foi casado com a cantora britânica Lily Allen entre o ano de 2020 e o fim de 2024. Ela tem dois filhos de seu relacionamento anterior, com Sam Cooper. Segundo a imprensa local, Harbour, que não tem filhos biológicos, era muito próximo das duas crianças -Reprodução/Instagram @lilyallen
David Harbour foi casado com a cantora britânica Lily Allen entre o ano de 2020 e o fim de 2024. Ela tem dois filhos de seu relacionamento anterior, com Sam Cooper. Segundo a imprensa local, Harbour, que não tem filhos biológicos, era muito próximo das duas crianças Reprodução/Instagram @lilyallen
O divórcio foi cercado de muita polêmica, com rumores de que a popstar descobriu traições de Harbour com a utilização de aplicativos de relacionamento. -Reprodução do Instagram @dkharbour
O divórcio foi cercado de muita polêmica, com rumores de que a popstar descobriu traições de Harbour com a utilização de aplicativos de relacionamento. Reprodução do Instagram @dkharbour

Tópicos relacionados:

ing series stranger stranger-things streaming

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay