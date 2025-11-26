'Stranger Things' chega ao fim: o que você precisa revisitar

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Quase dez anos depois de conquistar o mundo, Hawkins está pronta para a batalha final. “Stranger Things”, um dos maiores sucessos da história da Netflix, iniciado em 2016, chega à quinta e última temporada na quarta-feira (26/11), às 22h (horário de Brasília), com os quatro primeiros episódios. A segunda parte estreia em 25 de dezembro e o episódio derradeiro chega em 31 de dezembro, sempre às 22h.

Para ajudar você a relembrar como chegamos até aqui, reunimos os principais acontecimentos de cada temporada — e tudo o que se sabe sobre o grande desfecho da série.

Primeira temporada (2016): o desaparecimento de Will e a chegada de Eleven

A história começa em 6 de novembro de 1983, quando Will Byers (Noah Schnapp) desaparece misteriosamente ao voltar para casa de bicicleta após uma partida de “Dungeons & Dragons”. No mesmo período, Eleven (Millie Bobby Brown), uma menina com poderes psíquicos criada como cobaia no Laboratório Nacional de Hawkins, escapa de seus captores.

Enquanto a mãe de Will, Joyce (Winona Ryder), tenta se comunicar com o filho por meio de luzes que piscam pela casa, os amigos Mike (Finn Wolfhard), Dustin (Gaten Matarazzo) e Lucas (Caleb McLaughlin) encontram Eleven e passam a investigar o surgimento de um mundo paralelo: o Mundo Invertido, habitado por monstros chamados Demogorgons.

Descobre-se que Eleven abriu o portal acidentalmente durante um experimento, permitindo que o Demogorgon levasse Will e Barb (Shannon Purser), amiga de Nancy (Natalia Dyer). A temporada culmina com a invasão do laboratório, o resgate de Will e o aparente desaparecimento de Eleven após enfrentar o monstro. Mas Hopper (David Harbour) deixa alimentos para ela na floresta — sinal de que a garota está viva.

Segunda temporada (2017): o Devorador de Mentes e a busca pela origem de Eleven

Um ano depois, Hawkins tenta voltar ao normal, mas Will continua tendo visões do Mundo Invertido. O "Devorador de Mentes" — um ser gigantesco ligado à mente do menino — começa a controlar sua consciência.

Enquanto isso, Eleven é mantida escondida por Hopper, mas foge em busca da verdade sobre sua mãe e sua própria história. Ela encontra Kali (Linnea Berthelsen), outra cobaia do laboratório, mas decide retornar à cidade ao perceber que seus amigos correm perigo.

Com os túneis do Devorador de Mentes se espalhando sob Hawkins, Eleven fecha o portal e salva Will, embora a criatura siga observando a cidade do Mundo Invertido.

Terceira temporada (2019): os russos, o shopping e o sacrifício de Billy

Em 1985, Hawkins inaugura um novo shopping — fachada para um laboratório russo que tenta reabrir o portal do Mundo Invertido. Steve (Joe Keery), Robin (Maya Hawke), Dustin e Erica (Priah Ferguson) descobrem o esquema enquanto Eleven e seus amigos enfrentam o retorno do Devorador de Mentes.

Agora, fragmentado em partículas, o monstro começa a possuir animais e humanos, incluindo Billy (Dacre Montgomery), que se sacrifica para salvar Eleven. Enquanto isso, Joyce e Hopper tentam destruir a máquina dos russos. O portal é fechado, mas Hopper desaparece e é dado como morto — embora o público descubra, na cena pós-créditos, que ele está preso na Rússia.

A temporada termina com Eleven sem poderes e se mudando para a Califórnia com os Byers.

Quarta temporada (2022): Vecna, o primeiro monstro humano, e a quase morte de Max

Após atrasos causados pela pandemia, a série retorna com Hawkins sendo aterrorizada por um novo vilão: Vecna (Jamie Campbell Bower), um assassino sobrenatural que usa traumas para matar adolescentes.

Ele é revelado como Henry Creel, o primeiro experimento do Dr. Brenner (Matthew Modine)— o “Um”. Na infância, Henry matou a própria família; anos depois, durante um confronto com Eleven em 1979, foi enviado ao Mundo Invertido, onde se transformou em Vecna.

Enquanto isso, Joyce e Murray (Brett Gelman) viajam à Rússia para resgatar Hopper. Eleven recupera seus poderes em um bunker no deserto e percebe que Vecna precisa de quatro mortes para abrir portais permanentes entre os mundos.

Max (Sadie Sink), marcada para morrer, é salva temporariamente por sua música favorita — “Running Up That Hill”, de Kate Bush — mas acaba capturada na batalha final. Ela morre por alguns segundos e entra em coma, abrindo o quarto portal.

Hawkins sofre rachaduras gigantes e o Mundo Invertido começa a invadir a cidade. Will sente que Vecna está vivo. A guerra definitiva começa ali.

Tudo o que você precisa saber antes da última temporada

A cidade está em colapso, tomada por fendas e uma atmosfera apocalíptica. Moradores foram evacuados e o Mundo Invertido já se mistura de forma irreversível ao território real.

Vecna sobreviveu à batalha final da quarta temporada e prepara seu ataque definitivo.

Millie Bobby Brown, Noah Schnapp, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Sadie Sink, Winona Ryder, David Harbour, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Joe Keery e Maya Hawke estão confirmados.

O destino de Max é um dos maiores mistérios, e Will, segundo os irmãos Duffer, será o personagem central da temporada.

Expectativas dos criadores e elenco

Jamie Campbell Bower, intérprete de Vecna, afirmou que a temporada é “completamente insana”. Segundo os Duffer, foram filmadas mais de 650 horas de material — como “oito filmes de grande orçamento”.

Eles prometem a temporada mais épica e emocional da série. “Houve muito choro. Foi intenso e pessoal. Todos colocaram o coração na reta final”, disse.