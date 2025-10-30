Stranger Things 5: tudo o que já sabemos sobre a última temporada

A Netflix aumentou a expectativa dos fãs ao divulgar o trailer oficial da quinta e última temporada de “Stranger Things” nesta quinta-feira (30/10). As fotos e os vídeos dos bastidores confirmam o retorno do elenco principal a Hawkins para - o que promete ser - o confronto definitivo contra o vilão Vecna e as forças do Mundo Invertido.

O final da quarta temporada deixou a cidade dividida por uma fenda gigantesca, com o plano de Vecna parcialmente concretizado. Agora, os novos episódios devem lidar diretamente com as consequências desse evento, mostrando a luta dos personagens para salvar sua cidade e, possivelmente, o mundo.

Os criadores da série, os irmãos Duffer, já adiantaram que a temporada final terá um tom que remete às origens da produção. A ideia é focar novamente na dinâmica do grupo original de amigos, recuperando a atmosfera de mistério que marcou o primeiro ano da série, em 2016.

O que esperar da trama final

Hawkins e seus habitantes estão sob quarentena militar, após a explosão da fronteira entre o mundo real e o Mundo Invertido, ocorrida na quarta temporada. O enredo se concentra em desvendar os últimos mistérios do Mundo Invertido e na busca por uma forma de derrotar Vecna de uma vez por todas.

Além da batalha central, a série precisa resolver arcos importantes de seus personagens. O destino de Max, que terminou a temporada anterior em coma, é uma das maiores dúvidas do público. A dinâmica entre os demais membros do grupo também terá destaque.

Elenco, episódios e previsão de estreia

Todo o elenco principal está confirmado para retornar, incluindo Millie Bobby Brown (Eleven), Finn Wolfhard (Mike), Noah Schnapp (Will), Gaten Matarazzo (Dustin), Caleb McLaughlin (Lucas) e Sadie Sink (Max). Atores como Winona Ryder (Joyce) e David Harbour (Hopper) também voltam para seus papéis.

A temporada final de “Stranger Things” terá um total de oito episódios e será dividida em três datas diferentes:

VOLUME 1: 26 de novembro, às 22h

VOLUME 2: 25 de dezembro, às 22h

EPISÓDIO FINAL: 31 de dezembro, às 22h

(No horário de Brasília. A data pode variar de acordo com o seu fuso horário local, já que o lançamento será simultâneo mundialmente.)

