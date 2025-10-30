Maestro Ira Levin é o convidado da Filarmônica nesta semana

Jornalista com 25 anos de experiência em cobertura cultural. No Estado de Minas, repórter de Cultura. Graduada em Jornalismo pela Puc-Minas e pós-graduada em Produção e Projetos Culturais pelo IEC-Puc Minas.

Vencedor da edição de 2024 do prestigioso Concurso Rainha Elisabeth da Bélgica, o violinista ucraniano Dmytro Udovychenko, de 26 anos, é o solista convidado da Filarmônica de Minas Gerais. Nesta quinta (30/10) e sexta (31/10), ele executa o “Concerto para violino nº 2” de seu compatriota Sergei Prokofiev.

As duas noites serão regidas por um convidado, o maestro Ira Levin. Norte-americano que chegou ao Brasil há mais de 20 anos – já esteve à frente das orquestras do Theatro Municipal de São Paulo, do Teatro Nacional Cláudio Santoro, em Brasília, e do Theatro Municipal do Rio de Janeiro –, Levin é o autor das orquestrações de quatro peças pianísticas de Sergei Rachmaninov que estão no repertório.



Completando o programa, será executada a “Sinfonia em mi bemol maior”, de Paul Hindemith, outra sugestão de Levin. “Sempre ofereço coisas novas, pois acho importante, já que não quero ter sempre que repetir a 'Quarta sinfonia' de Tchaikovsky, por exemplo. É maravilhosa, mas temos que mostrar outras coisas. A Sinfonia de Hindemith nunca foi feita no Brasil, é uma obra extremamente atrativa”, comenta o maestro.

Sobre Rachmaninov, Levin realizou, a partir de 2011, quando viveu longa temporada em Berlim, a transposição para orquestra de cinco peças do compositor russo datadas de 1894 e 1917, quatro compostas originalmente para piano e uma para coro a capella. A Filarmônica vai executar quatro delas.

“São obras extremamente interessantes e lindas, sempre fazem sucesso”, acrescenta ele, que realizou gravações importantes com a Sinfônica de Londres e com a Orquestra Nacional Real Escocesa.

O ucraniano Dmytro Udovychenko, de 26 anos, vai executar peça de Sergei Prokofiev, a convite da Filarmônica Thomas Leonard/divulgação

Levin, que vive atualmente em São Paulo, chegou a Belo Horizonte no início da semana para os ensaios. Já tinha regido a Filarmônica nos primórdios da orquestra, em 2009.

Os concertos de hoje e amanhã serão os primeiros comandados por ele na Sala Minas Gerais.

“A sala é linda com acústica muito boa. E a orquestra está maravilhosa, muito bem preparada”, diz.

Regente que já foi titular de diferentes orquestras, Levin fala sobre a atuação como maestro convidado. “Não penso muito nisso quando estou fazendo música, que é o meu trabalho. Neste momento, estou dando a minha interpretação. É claro que quando se trabalha constantemente com uma orquestra, você consegue, a longo prazo, desenvolver certo som. Mas acho que não faz muita diferença”, conclui.

ORQUESTRA FILARMÔNICA DE MINAS GERAIS



Concerto nesta quinta e sexta (30 e 31/10), às 20h30, na Sala Minas Gerais (Rua Tenente Brito Melo, 1.090, Barro Preto). Regência: Ira Levin. Convidado: Dmytro Udovychenko (violino). Ingressos a partir de R$ 39,60 (inteira). À venda na bilheteria e no site filarmonica.art.br



