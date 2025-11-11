Assine
overlay
Início Galeria
Celebridades e TV

Criadores de Stranger Things respondem a rumores sobre David Harbour e Millie Bobby Brown

RF
Redação Flipar
  • "Obviamente, você compreende que não podemos comentar assuntos íntimos do set, mas direi que estamos trabalhando há 10 anos com este elenco e que, nesse ponto, são todos uma família com a qual nos importamos profundamente", disse Ross Duffer ao "The Hollywood Reporter". Foto: Gage Skidmore wikimedia commons
  • O produtor Shawn Levy reforçou a ideia de união, dizendo que muitas histórias divulgadas estão distorcidas. Apesar das especulações, Millie e Harbour apareceram juntos e sorridentes na estreia da quinta temporada, demonstrando sintonia.
    O produtor Shawn Levy reforçou a ideia de união, dizendo que muitas histórias divulgadas estão distorcidas. Apesar das especulações, Millie e Harbour apareceram juntos e sorridentes na estreia da quinta temporada, demonstrando sintonia. Foto: Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons
  • David Harbour é conhecido por interpretar o policial Jim Hopper em
    David Harbour é conhecido por interpretar o policial Jim Hopper em "Stranger Things". A denúncia inicial, aliás, foi revelada pelo jornal britânico Daily Mail no começo de novembro. Foto: Reprodução do Instagram @dkharbour
  • Segundo o tabloide, as denúncias foram apresentadas pela atriz antes do início das gravações da quinta e última temporada, que estreará no dia 26 de novembro.
    Segundo o tabloide, as denúncias foram apresentadas pela atriz antes do início das gravações da quinta e última temporada, que estreará no dia 26 de novembro. Foto: wikimedia commons/Laviru Koruwakankanamge
  • A publicação afirma que Harbour teria sido alvo de uma investigação interna conduzida pela Netflix após as denúncias.
    A publicação afirma que Harbour teria sido alvo de uma investigação interna conduzida pela Netflix após as denúncias. Foto: Divulgação / Netflix
  • Além dessa polêmica, David Harbour já estava nos holofotes pelo fim do casamento com a cantora britânica Lily Allen, oficializado em setembro de 2025. O casal se conheceu em 2019 e se casou em 2020, em uma cerimônia discreta em Las Vegas.
    Além dessa polêmica, David Harbour já estava nos holofotes pelo fim do casamento com a cantora britânica Lily Allen, oficializado em setembro de 2025. O casal se conheceu em 2019 e se casou em 2020, em uma cerimônia discreta em Las Vegas. Foto: Reprodução Instagram /@dkharbour
  • Lily Allen lançou o álbum
    Lily Allen lançou o álbum "West End Girl", que gerou grande repercussão por conter canções com referências ao fim do relacionamento e foi interpretado pela imprensa britânica como um retrato do desgaste do casal e dos conflitos vividos durante o casamento. Foto: Divulgação
  • Em uma entrevista para a Esquire UK, David não mencionou diretamente a ex-esposa, mas refletiu sobre arrependimentos, amadurecimento e os erros cometidos nos últimos anos.
    Em uma entrevista para a Esquire UK, David não mencionou diretamente a ex-esposa, mas refletiu sobre arrependimentos, amadurecimento e os erros cometidos nos últimos anos. Foto: Reprodução do Instagram @dkharbour
  • “Você precisa aceitar o seu caminho e entender que até a dor, os deslizes e os erros fazem parte da jornada. Há verdade, sabedoria e empatia em tudo isso. É como um castelo de cartas: se você muda uma peça, muda tudo”, declarou o ator.
    “Você precisa aceitar o seu caminho e entender que até a dor, os deslizes e os erros fazem parte da jornada. Há verdade, sabedoria e empatia em tudo isso. É como um castelo de cartas: se você muda uma peça, muda tudo”, declarou o ator. Foto: Reprodução do Instagram @dkharbour
  • Harbour também comentou sobre a influência dessas vivências em sua carreira artística: “Se nunca tivesse passado por nada, o que teria a oferecer? Se mudasse algo, mudaria tudo, e então eu não seria mais um artista”, afirmou.
    Harbour também comentou sobre a influência dessas vivências em sua carreira artística: “Se nunca tivesse passado por nada, o que teria a oferecer? Se mudasse algo, mudaria tudo, e então eu não seria mais um artista”, afirmou. Foto: Reprodução do Instagram @dkharbour
  • O ator declarou também que pretende dedicar os próximos anos a contar histórias inspiradoras, que despertem reflexão e conectem o público a novas experiências.
    O ator declarou também que pretende dedicar os próximos anos a contar histórias inspiradoras, que despertem reflexão e conectem o público a novas experiências. Foto: Reprodução do Instagram @dkharbour
  • David Kenneth Harbour, que nasceu em 10 de abril de 1975, em White Plains, Nova Iorque, demonstrou interesse pela atuação desde jovem e se formou em Teatro pela Universidade de Dartmouth, em New Hampshire, onde participou de diversas peças estudantis.
    David Kenneth Harbour, que nasceu em 10 de abril de 1975, em White Plains, Nova Iorque, demonstrou interesse pela atuação desde jovem e se formou em Teatro pela Universidade de Dartmouth, em New Hampshire, onde participou de diversas peças estudantis. Foto: Reprodução do Instagram @dkharbour
  • Iniciou sua carreira no teatro, em produções off-Broadway, e, inclusive, recebeu uma indicação ao prestigiado prêmio Tony por sua atuação na remontagem da peça
    Iniciou sua carreira no teatro, em produções off-Broadway, e, inclusive, recebeu uma indicação ao prestigiado prêmio Tony por sua atuação na remontagem da peça "Quem Tem Medo de Virgínia Woolf?". Atuou em séries como "Law and Order", "Pan Am" e "The Newsroom". Foto: Reprodução do Instagram @dkharbour
  • Atuou em filmes como
    Atuou em filmes como "O Segredo de Brokeback Mountain", "007 – Quantum of Solace", "O Protetor" e "Esquadrão Suicida (2016)". Foto: Divulgação
  • O grande destaque de sua carreira veio em 2016, exatamente com a série
    O grande destaque de sua carreira veio em 2016, exatamente com a série "Stranger Things", na qual ele é delegado do Departamento de Polícia e pai adotivo da personagem Eleven, interpretada por Millie Bobby Brown. Foto: Divulgação
  • Sua atuação recebeu grande elogio da crítica e garantiu a ele o Critics' Choice Television Award em 2018 na categoria de Melhor Ator Coadjuvante em Série de Drama, além de indicações ao Emmy Awards, SAG Awards e Globo de Ouro na mesma categoria.
    Sua atuação recebeu grande elogio da crítica e garantiu a ele o Critics' Choice Television Award em 2018 na categoria de Melhor Ator Coadjuvante em Série de Drama, além de indicações ao Emmy Awards, SAG Awards e Globo de Ouro na mesma categoria. Foto: Divulgação
  • Também integrou o elenco do filme 'Viúva Negra', da Marvel, em 2021, como Alexei Shostakov, papel que reprisou no filme 'Thunderbolts' em 2025.
    Também integrou o elenco do filme 'Viúva Negra', da Marvel, em 2021, como Alexei Shostakov, papel que reprisou no filme 'Thunderbolts' em 2025. Foto: - Divulgação
  • David Harbour também emprestou sua voz a diversas produções, incluindo as animações 'What If…?', 'Comando das Criaturas' e 'Zoopocalipse - Uma Aventura Animal'.
    David Harbour também emprestou sua voz a diversas produções, incluindo as animações 'What If…?', 'Comando das Criaturas' e 'Zoopocalipse - Uma Aventura Animal'. Foto: Gordon Correll wikimedia commons
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay