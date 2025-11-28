The Platters Experience traz clássicos do cancioneiro americano a BH
Repertório do grupo vocal terá 'Only you' e 'My prayer', entre outros hits do século 20, no show de domingo (30/11), no Centro Cultural Unimed-BH Minas
De volta a BH, o The Platters Experience se apresenta domingo (30/11), às 19h, no Centro Cultural Unimed-BH Minas. O show “Love tour experience 2025” traz sucessos do grupo vocal norte-americano como “Only you”, “My prayer” e “Smoke gets in your eyes”.
A atual formação reúne o vocalista Kevin Carrol, Alphonso Boyd, Bryan Evans e Elisa Irish. Carrol, de 71 anos, diz que o repertório não se limitará a hits do grupo criado nos anos 1950 na Califórnia.
“Vamos cantar músicas das bandas Kool and the Gang e Earth Wind and Fire, além de Nat King Cole, como 'Unforgetable', e Louis Armstrong, como 'What a wonderful world'”, adianta o vocalista.
No grupo desde 2004, ele passou a atuar como tenor e vocalista principal a partir de 2023. Kevin destaca a importância do Platters e seu repertório atemporal. “São músicas muito boas, todas as pessoas com mais de 60 anos as conhecem”, comenta, citando “Only you”.
De acordo com ele, as plateias do The Platters Experience reúnem fãs de todas as idades. “São avós, pais e filhos. Acho fantástico pessoas de 8 a 80 anos em nossos shows. Elas cantam e se divertem bastante”, conta.
Viajando pelo mundo em turnês, Kevin diz que tem feito apresentações emocionantes.
“Já estive em Belo Horizonte em 2019, 2021 e 2023, conheço a animação dos mineiros, que são muito musicais. Com certeza, será um ótimo show”, afirma.
A apresentação em BH será a última desta temporada no Brasil. “Já cantamos em São Paulo, Rio de Janeiro, Alagoas e Bahia, todos os shows foram sensacionais. Os brasileiros conhecem muito os sucessos do The Platters e isso é muito bom, pois a plateia canta com o grupo”, diz ele.
Flamingos
The Platters iniciou sua carreira em 1952, criado com o nome de Flamingos, por Cornell Gunter, Gaynel Hodge, Alex Hodge, Joe Jefferson e Curtis Williams, adolescentes de Los Angeles (EUA). O grupo vocal teve várias formações e muitos desentendimentos entre os integrantes.
Herb Reed, último remanescente da formação mais conhecida, morreu em 2012. Ele formava o grupo The Platters com Tony Williams, David Lynch, Paul Robi e Zola Taylor.
O grupo gravou cerca de 400 canções entre 1953 e 1977, vendendo mais de 100 milhões de cópias.
THE PLATTERS EXPERIENCE
Domingo (30/11), às 19h, no Teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas (Rua da Bahia, 2.244, Lourdes). Setor 1: R$ 280 (inteira) e R$ 200 (solidário). À venda na plataforma Sympla e na bilheteria do teatro.
