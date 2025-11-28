Assine
Espetáculo multimídia com 80 artistas leva magia do Natal ao Mineirinho

'Uskoa – O sonho do Papai Noel' mistura teatro, música, dança e acrobacias. Montagem será apresentada amanhã (29/11) e domingo (30/11) em BH

Ana Clara Torres*
Repórter
Estudante de jornalismo na PUC Minas e estagiária da editoria de Cultura do Estado de Minas.
28/11/2025 02:00

Imagem mostra o Papai Noel junto a soldadinhos de chumbo em cena do espetáculo Uskoa – O sonho do Papai Noel
Espetáculo "Uskoa – O sonho do Papai Noel" conta a história do Natal e a jornada lúdica do Bom Velhinho crédito: Sérgio Azevedo/Divulgação

O Mineirinho recebe, neste sábado (29/11) e domingo (30/11), “Uskoa – O sonho do Papai Noel”, produção que reúne cerca de 80 artistas, entre atores, bailarinos, coralistas, acrobatas aéreos, circenses e músicos. A montagem natalina mescla cenários físicos, projeções digitais, fogos indoor e efeitos especiais.

A proposta partiu de um ponto de vista pouco explorado: o que o próprio Papai Noel pensa sobre o Natal. O diretor artístico Rodrigo Cadorin, da D’arte Entretenimento, explica que o espetáculo surgiu da vontade de contar algo inédito dentro do universo natalino.

“Queríamos criar um espetáculo com história que ainda não tínhamos contado sobre o Papai Noel”, afirma.


“Uskoa” busca mostrar como o Papai Noel enxerga o Natal. “É como se perguntássemos ao Mickey o que ele acha da Disney”, compara. O pensamento que norteia a montagem é: “quais são os maiores sonhos do Papai Noel dentro do evento que ele representa?”.

Durante o espetáculo, o sonho do Bom Velhinho se revela: fazer com que as pessoas acreditem que ele realmente existe. O termo uskoa vem do finlandês. Referência ao país onde se localiza a aldeia do Papai Noel, carrega o sentido de acreditar.


“Uskoa é acreditar nos sonhos. Não é tradução literal de uma palavra, é a tradução de uma expressão que representa a importância de acreditarmos nos nossos sonhos”, diz Cadorin.

O espetáculo chegou a Belo Horizonte pela primeira vez em 2019 e, neste final de semana, muitos artistas daquela época retornam à capital mineira. O elenco vem principalmente da Grande BH, ainda que alguns integrantes sejam de outras regiões do país e tenham se estabelecido na cidade.


O espetáculo aposta em experiência totalmente imersiva. O Mineirinho, segundo Cadorin, será transformado em “universo mágico”, mesclando cenários físicos e digitais com um telão de fundo. Além disso, a montagem utiliza fogos indoor, iluminação cênica expansiva e elementos aéreos.


Repertório

Com cerca de 80 minutos, “Uskoa” mistura teatro, música, dança e acrobacias para narrar a jornada lúdica de Papai Noel em seu próprio mundo. O repertório inclui músicas originais e novos arranjos de clássicos natalinos.

Depois de BH, “Uskoa” segue para outras cidades brasileiras, incluindo o Rio de Janeiro. A produtora D’arten Entretenimento tem sedes em Gramado e Canela, ambas no Rio Grande do Sul. A empresa foi responsável pelo “Natal Luz”, em Gramado, e pelo “Sonho de Natal de Canela”.


“USKOA – O SONHO DO PAPAI NOEL”
Neste sábado (29/11) e domingo (30/11), às 19h, no Mineirinho (Avenida Antônio Abrahão Caram, 1.000, São Luiz). Cadeira ouro: R$ 550 (inteira), R$ 265 (meia) e R$ 275 (social, mediante doação de 1kg alimento não perecível). Cadeira prata: R$ 380 (inteira), R$ 180 (meia) e R$ 190 (social). Arquibancada inferior: R$ 280 (inteira), R$ 130 (meia) e R$ 140 (social). Arquibancada superior: R$ 140 (inteira), R$ 60 (meia) e R$ 70 (social). Vendas online na plataforma Ingresse.com.


* Estagiária sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro

