Joias da Portela participam de roda de samba em BH

Dois grandes nomes da Portela chegam a Belo Horizonte neste fim de semana: Marquinho do Pandeiro, integrante da Velha Guarda, e o compositor Tuco Pellegrino. Os dois se apresentam no Baticum, amanhã (29/11), a partir das 18h30.

Com 28 anos de carreira, Tuco integra Ala de Compositores e é parceiro de Monarco (1933-2021), um dos grandes nomes da escola de Madureira e Oswaldo Cruz. Marquinho, que estreia em BH, é reconhecido como guardião das tradições e da memória afetiva da Majestade do Samba.

A dupla será acompanhada por músicos da Baticum Roda de Samba: Ciro Cordeiro (percussão e voz), Pablo Dias (cavaquinho e voz), Artur Pádua (violão e voz), Gustavo Monteiro (violão 7 cordas e voz), Daniel Nogueira (pandeiro), Marcio Correa (percussão), Adriano Figueiredo (percussão), Fabio Junio (percussão) e Italo Naves (percussão e voz).



O repertório reunirá clássicos do samba, informa Tuco. “Estaremos acompanhados por músicos locais e não vamos ficar focados somente na Portela, mas nos grandes sucessos do samba. Meu trabalho é pautado nos sambas de quadra e de terreiro da escola, mas vamos cantar repertórios da Império Serrano, Mangueira e Salgueiro.”



Cartola e Candeia

O compositor faz questão de ressaltar os elos da dupla com a Portela. “Marquinho já é um Velha Guarda, e eu sou parceiro dele e de Monarco, baluarte e presidente de honra da escola.”

O sambista adianta que a apresentação no Baticum será especial. “Marquinho gosta muito de cantar ‘Claridade da Portela’, seu mais recente trabalho. Da minha parte, vamos apresentar ‘O cantar de um passarinho’. Estaremos juntos no palco o tempo todo, vamos cantar também clássicos de Cartola e Candeia”, acrescenta.



Tuco conta que Marquinho já tocou com Candeia, Orlando Silva, Sílvio Caldas, Moreira da Silva e Clementina de Jesus. “Ele canta e toca pandeiro”, diz. Embora seja paulistano, foi o carioca Monarco que introduziu o sambista na Ala de Compositores da Portela, o que também rendeu parcerias além da escola. “Sou parceiro de Nelson Sargento”, orgulha-se.

O compositor, que lançou os álbuns solo “Peso é peso” (2010) e “Na contramão do progresso” (2020), além do projeto audiovisual “Tuco Pellegrino, Era de Ouro e Dudu Oliveira” (2025), quer levar o samba tradicional para outras regiões do país. “No ano que vem, tenho agenda no Sul e Nordeste”, comenta.



Outra missão é divulgar o Lado B de grandes sambistas. “A gente olha para o Cartola e vê que ele tem mais de 100 músicas geniais. Muito se fala dele, de Candeia e do Paulinho da Viola, mas é sempre de uma forma muito rasa”, lamenta.

Sobre a roda de samba em BH, o músico é categórico: “Marquinho se apresenta pela primeira vez em Belo Horizonte. Já eu, desde 2008 adoro tocar para os mineiros, tenho vários amigos na cidade.”



“BATICUM CONVIDA TUCO PELLEGRINO E MARQUINHO DO PANDEIRO”

Neste sábado (29/11), às 18h30, no Baticum (Rua Itararé, 566, Concórdia). Ingressos: R$ 15, à venda na plataforma Sympla.



Outras atrações

>>> “Sorrir é poder”

O Teatro Universitário (TU) UFMG apresenta “Sorrir é poder”, espetáculo da turma de formandos em 2025, neste sábado (29/11) e domingo (30/11), às 20h, na Funarte MG (Rua Januária, 68, Centro). Com direção de Juliene Lellis, a peça traz o universo do circo-teatro e homenageia o mineiro Benjamim de Oliveira, um dos primeiros palhaços negros do Brasil. Entrada gratuita.



>>> “Tambor pequeno”

Coordenado pela pandeirista e tamborzeira Manu Ranilla, o projeto de ensino e criação dedicado ao pandeiro apresenta, neste domingo (30/11), às 19h, na Funarte MG (Rua Januária, 68, Centro), o espetáculo “Tambor pequeno show”. Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia), à venda na plataforma Sympla.



>>> Cliver Honorato

O cantor e compositor Cliver Honorato faz show de lançamento do audiovisual “Indolente malandragem ao vivo”, nesta sexta-feira (28/11), na Rua Perdizes, 671, Caiçara. Com direção de Luís Evo, Cliver apresenta novidades em sua sonoridade. Ingressos a R$ 25, à venda na plataforma Sympla.



>>> Concerto de Natal

Neste domingo (30/11), às 17h, no Teatro Feluma (Alameda Ezequiel Dias, 275, Centro), o Coral Vozes da Saúde realiza concerto natalino. No programa, obras de Vivaldi e Max Bruch, além de peças clássicas de Natal. A regência é de Riane Menezes. Participação do pianista Bruno Medeiros. Entrada gratuita, com retirada de ingressos na plataforma Sympla.



>>> Stênio Neves

O artista brasiliense Stênio Neves se apresenta nesta sexta-feira (28/11), às 21h, na Casa de Cultura (Rua Padre Marinho, 30, Santa Efigênia). A turnê “Affér – Alegria, força, fé e resistência” comemora os 10 anos do álbum “Lapidando”. O repertório traz canções autorais e releituras de Djavan, Luiz Melodia, Itamar Assumpção e Racionais. Participação da orquestra percussiva Elefante Groove. Ingressos: R$ 20, à venda na plataforma Sympla.