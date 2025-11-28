Peça inspirada em 'Caminhos', música de Raul Seixas, estreia em BH nesta 6ª

Graduanda em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No jornal Estado de Minas, atuou como estagiária no caderno de cultura entre 2023 e 2024, quando assumiu o cargo de repórter no mesmo caderno.

Encenado pela primeira vez em 2022 e inédito em BH, o espetáculo “Trilhas, noite cheia de lua de sol” terá sessão nesta sexta-feira (28/11), às 20h, no Teatro João Ceschiatti, no Palácio das Artes.

Com texto, direção e atuação de Cláudia Andrade, a montagem faz turnê pelo Brasil, com 12 apresentações na agenda. Formada em rádio, TV e cinema pela Universidade de Brasília (UNB), a artista criou obra que mescla teatro e videoarte. O rascunho do texto surgiu em uma oficina de dramaturgia feita por ela em 2017, com carga horária de 40 horas.

Este é o primeiro texto dramatúrgico de Cláudia. A peça se inspira na letra de “Caminhos”, de Raul Seixas (1945-1989): “Você me pergunta/ Aonde eu quero chegar /Se há tantos caminhos na vida/ E pouca esperança no ar”, diz a canção.

A trama acompanha o encontro entre duas mulheres de meia-idade, de perfis visivelmente distintos, que se cruzam em uma parada de ônibus. Cada uma vive momento delicado da vida.

Encenada por três atrizes com mais de 50 anos, Cláudia Andrade (Gimena) divide o palco com Eloisa Cunha (Sílvia) e Genice Barego (Gaivota). As personagens são acompanhadas por Gaivota, figura agênero que transita pela cena sem ser notada.

Cláudia afirma que leva para o texto suas próprias vivências e a maneira como enxerga o mundo. “É potente, intenso e ao mesmo tempo leve. É popular, porque não sou uma pessoa muito acadêmica. Ainda que a gente aborde temas delicados, tem que ter leveza”, afirma.

Roubo poético

O texto incorpora o que a dramaturga chama de “roubo poético”, com trechos de Mia Couto, Fernando Pessoa e Graciliano Ramos.

“Godard falava: ‘Não importa de onde você roubou, o que importa é para onde você levou seu roubo, o que você fez dele’. Então é bem isso. São vários roubos poéticos que inspiram a trama”, conta Cláudia.

Desde a estreia, o espetáculo passou por ajustes. O público verá hoje uma remontagem, resultado do processo em que Cláudia revisitou escolhas cênicas, ressaltou o que funcionava e reelaborou pontos que pediam mudanças.

“Jogo em todas e vou te dizer: é uma experiência para nunca mais. É muito complexo estar em cena e dirigir ao mesmo tempo”, explica. Apesar disso, conta que, quando entra no palco, a dramaturga vai embora e “só entra a Gimena”.

Na encenação, a videoarte e o videomapping assinados por Aníbal Alexandre atuam como parte da narrativa. Em resumo, a peça se debruça sobre encontros ao acaso, intensos e passageiros. Para Cláudia, quem carrega amigos na alma nunca caminha sozinho. “A importância dos encontros está em se reconhecer no outro e na empatia”, diz.

“TRILHAS, NOITE CHEIA DE LUA DE SOL”



Nesta sexta-feira (28/11), às 20h, no Teatro João Ceschiatti, no Palácio das Artes (Avenida Afonso Pena, 1.537, Centro). Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia), à venda na plataforma Eventim e na bilheteria local.

OUTRAS ATRAÇÕES

>>> MONTAGEM DO CEFART

Livremente inspirado no livro “Só um pouco aqui”, da colombiana María Ospina Pizano, “Talvez eu tenha aberto meus olhos no escuro e olhado”, da turma de teatro noturno do Cefart, narra a história de 13 pessoas que decidem partir da terra natal. A montagem fica em cartaz até 6 de dezembro, sempre às 19h30, no Cicalt (Rua Santo Agostinho, 1.441, Horto). Entrada gratuita, com retirada de 30% dos ingressos pela Eventim e o restante no local, uma hora antes da sessão.

>>> “A CORAL”

Neste sábado (29/11), às 17h, no Centro Cultural Urucuia (Rua W3, 500, Urucuia), o espetáculo “A coral – tributo às compositoras de Minas Gerais” será apresentado por um grupo de mulheres de BH. No palco, 11 artistas interpretam composições de Nath Rodrigues, Julia Branco e Claudia Manzo, entre outras. A entrada é gratuita, sem necessidade de retirada prévia de ingressos.

>>> “BEATLES IN CONCERT”

Neste domingo (30/11), às 19h, no Grande Teatro Cemig Palácio das Artes (Av. Afonso Pena, 1.537, Centro), a banda Beatles Rockshow apresenta clássicos de John, Paul, George e Ringo, acompanhada por coral e pela Orquestra Paganini, sob regência do maestro Avelar Jr. Ingressos na plataforma Eventim e na bilheteria local, com preços a partir de R$ 55 (meia) e R$ 110 (inteira).