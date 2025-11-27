Raphael Ghanem traz a BH o stand-up "Se é que você me entende!"

Com cerca de 10 milhões de seguidores no Instagram, o comediante Raphael Ghanem apresenta “Se é que você me entende!”, nesta quinta (27/11), sexta (28) e sábado (29/11), às 21h, no BeFly Minascentro (Avenida Augusto de Lima, 785, Centro).

O stand-up explora situações do cotidiano. Reconhecido pela capacidade de transformar diálogos sociais, hábitos urbanos, rotina de trabalho, relações familiares e dilemas contemporâneos em observações cômicas, Ghanem desenvolve humor direto, sem personagens, sustentado pela presença cênica e pelo improviso. O espetáculo também lança olhar atento para as contradições humanas.

Os ingressos custam R$ 200 (inteira, setor 1) e R$ 180 (inteira, setor 2), à venda na plataforma Sympla. Setor superior esgotado. Classificação: 18 anos.