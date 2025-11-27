Espetáculo "Química" une jazz e funk no palco do Palácio das Artes
Bailarinos da Cia de Dança e do Lá da Favelinha se apresentam nesta quarta-feira (27/11), com entrada franca
compartilheSIGA
Nesta quinta (27/11), a Cia de Dança Palácio das Artes e a Cia Favelinha, do coletivo Lá da Favelinha, no Aglomerado da Serra, se reúnem para apresentar “Química”, às 20h, no Grande Teatro Cemig Palácio das Artes. Dirigido por Maxmiler Junio e Léo Garcia, o espetáculo foi montado em apenas cinco dias.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
A construção começou com dois dias de criação na semana passada, seguidos de ensaios de segunda a quarta. Nesse processo, os diretores ministraram aulas, assim como integrantes das duas companhias. A partir das trocas, foram moldadas a coreografia e a seleção musical, que se apoia sobretudo no jazz e no funk.
Leia Mais
Maxmiler e Léo destacam que este foi o menor prazo de que os dois já dispuseram para criar um espetáculo, mas afirmam que a dedicação das equipes ao diálogo tornou a tarefa possível.
“É desafiador, mas sempre tivemos abertura dos artistas. Além das aulas, foi uma junção da experiência de corpo do Lá da Favelinha com a experiência de corpo da Companhia”, afirma Maxmiler Junio, integrante da Cia de Dança do Palácio das Artes.
O título “Química” traduz a relação intensa e imediata entre os dois grupos. “A coisa mais escutada nos ensaios era o quanto os artistas individualmente sentiram a química entre as companhias”, conta Léo Garcia.
Diálogo
Diretor da Cia Favelinha há nove anos, Léo destaca que encontrou espaço para expor as intenções e princípios do grupo. “Muitas vezes, quando corpos negros e favelados ocupam espaços públicos, existem camadas a serem refletidas e conversadas. Quando a gente chegou, encontramos um elenco muito aberto ao diálogo e com vontade de se aprofundar no processo”, diz.
Léo foi integrante da Cia de Dança do Palácio das Artes por seis anos, período que coincidiu com a chegada de Maxmiler ao elenco. Para o bailarino, as experiências distintas de ambos fortaleceram o processo.
“Somos complementares. Tenho abordagem mais pragmática da coreografia, muito direcionada, organizada, voltada para a contagem e a visão macro. Já o Léo tem olhar muito genuíno com o corpo, a estrutura de cena, a temática e a imagem que está sendo criada”, comenta.
- Laila Garin é a noiva que tenta apagar memórias ruins em espetáculo em cartaz em BH neste fim de semana
As companhias se apresentaram juntas em julho passado, no projeto antirracista Sobre Tons. Desta vez, o espetáculo promove a relação entre os sons do jazz, área de formação de Maxmiler, e osmovimentos do funk, foco de pesquisa da Cia Favelinha.
“Abrimos mão do que era mais a cara de cada companhia para chegar ao comum. A gente abre mão, por exemplo, do funk na forma original, com BPMs corretos e tudo mais, e buscamos no jazz inspirações para essa união, com instrumentais que coubessem nos dois universos. Até porque não necessariamente a gente precisa dançar funk para o espetáculo ser funk. O funk é linguagem, uma prática de mundos. Ele ocupa os corpos”, explica Léo Garcia.
“QUÍMICA”
Com Cia de Dança Palácio das Artes e Cia Favelinha. Nesta quinta (27/11), às 20h, no Grande Teatro Cemig Palácio das Artes (Avenida Afonso Pena, 1.537, Centro). Entrada gratuita, com retirada de até um par de ingressos por CPF na bilheteria e na plataforma Eventim.
* Estagiária sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro