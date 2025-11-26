Grupo Corpo: 'Parabelo' e 'Gira' em temporada popular. Confira ingressos
Abertura da bilheteria será nesta quarta-feira (26/11), a partir de meio-dia. Apresentações ocorrerão de 3 a 7 de dezembro
O Grupo Corpo já tem data para realizar sua tradicional temporada popular em BH: de 3 a 7 de dezembro. “Parabelo” e “Gira” serão apresentados no Cine Theatro Brasil (Praça Sete, Centro). A venda de ingressos começa nesta quarta-feira (26/11), a partir de meio-dia, pela plataforma Eventim ou na bilheteria local.
Em “Parabelo” (1997), Rodrigo Pederneiras dá forma ao Brasil de cores, ritmos e devoções, com trilha de Tom Zé e José Miguel Wisnik.
Em “Gira” (2017), o coreógrafo mergulha no universo simbólico das religiões afro-brasileiras e de Exu, o mais humano dos orixás, com música do trio paulistano Metá Metá.
As sessões de quarta (3/12) a sábado (6/12) acontecem às 20h. No domingo (7/12), às 18h. Os ingressos custam R$ 39,80 (inteira) e R$19,90 (meia).