DANÇA

Grupo Corpo: 'Parabelo' e 'Gira' em temporada popular. Confira ingressos

Abertura da bilheteria será nesta quarta-feira (26/11), a partir de meio-dia. Apresentações ocorrerão de 3 a 7 de dezembro

26/11/2025 02:00

Coreografia de "Gira" se inspira nas religiões afro-brasileiras; espetáculo será apresentado no palco do Cine Theatro Brasil crédito: José Luiz Pederneiras/Divulgação

O Grupo Corpo já tem data para realizar sua tradicional temporada popular em BH: de 3 a 7 de dezembro. “Parabelo” e “Gira” serão apresentados no Cine Theatro Brasil (Praça Sete, Centro).  A venda de ingressos começa nesta quarta-feira (26/11), a partir de meio-dia, pela plataforma Eventim ou na bilheteria local.

Em “Parabelo” (1997), Rodrigo Pederneiras dá forma ao Brasil de cores, ritmos e devoções, com trilha de Tom Zé e José Miguel Wisnik.

Em “Gira” (2017), o coreógrafo mergulha no universo simbólico das religiões afro-brasileiras e de Exu, o mais humano dos orixás, com música do trio paulistano Metá Metá.

As sessões de quarta (3/12) a sábado (6/12) acontecem às 20h. No domingo (7/12), às 18h. Os ingressos custam R$ 39,80 (inteira) e R$19,90 (meia).

