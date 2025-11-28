Série 'Sonastério ilumina' chega ao 26º episódio e recebe Renegado

Estudante de jornalismo na PUC Minas e estagiária da editoria de Cultura do Estado de Minas.

O cantor, compositor e rapper Renegado é a atração do 26º episódio da série “Sonastério ilumina”, criada pela produtora Sonastério, instalada em Nova Lima. Em 36 minutos, o artista fala de sua trajetória e apresenta sete canções: “Toda vez”, “Tobogã”, “MargeNow”, “Nada novo sob o sol”, “Us manos da esquina”, “Apenas business” e “Tinha que ser preto”.

As faixas foram selecionadas entre as 12 de “MargeNow”, novo álbum do belo-horizontino de 43 anos, criado no Alto Vera Cruz, na Zona Leste da capital.

Renegado fala das adversidades causadas pelo racismo, de sua busca por igualdade e paz, além das origens na comunidade “fora da Contorno”, avenida que cercava os bairros considerados “nobres” quando Belo Horizonte foi construída.

“Várias músicas do álbum não entraram no episódio. Ficamos com o coração partido, mas optamos por eleger faixas que têm uma história sendo contada”, afirma.

Narrado pelo músico, o programa traz canções e a “linha do tempo” de sua trajetória. O apelido Renegado surgiu na juventude, quando um amigo o chamou dessa forma. O rapper diz ressignificar tudo o que não é “maneiro” em sua realidade, inclusive o apelido.

“Várias coisas me foram negadas e renegadas, decidi transformar isso em um nome de positividade e aceitação”, conta o músico mineiro.

Positividade

A positividade pregada pelo rapper condiz com a mensagem que busca transmitir no disco “MargeNow”, comparado por ele a um manifesto.

“Ainda há tempo para a gente melhorar como pessoa, como sociedade. Ainda dá tempo desta sociedade evoluir para um lugar legal”, diz.

“A gente tem de acordar, parar de ser preconceituoso, parar de ser racista, parar de ser machista. Aí vamos começar, de fato, a construir uma sociedade melhor, parar de marginalizar corpos e pessoas, pois a sociedade ainda não tolera corpos que fogem da regra padrão”, defende.



O termo “MargeNow” é trocadilho com significado especial. “Brinca com a questão de sermos sempre chamados de marginais. Mas realmente nós estamos à margem. Estou ali no Alto Vera Cruz, estou à margem. É o penúltimo bairro antes de você ir para Sabará. Ou seja, estou à margem desta cidade (BH), estou à margem da Contorno" afirma Renegado. "Porém, ao mesmo tempo, quero margem para descansar meu corpo. Estamos aí em 525 anos de luta, de batalhas do povo deste país, e ainda não alcançamos a margem. Então, eu quero um momento de paz, quero entender o que é a paz e desfrutar dela.”

Iluminação vermelha, cordas penduradas no teto do estúdio e o posicionamento da banda compõem o cenário de Renegado em “Sonastério ilumina”.

“Foi uma experiência boa. Saí muito realizado mesmo”, diz o cantor e compositor, afirmando que o programa é “lindo e supervisual”. E completa: “A gente realmente entra em um outro universo.”

“SONASTÉRIO ILUMINA”



Episódio com o cantor e compositor mineiro Renegado. Disponível no canal do Sonastério no YouTube e na plataforma GloboPlay, com exibições no Canal Bis. Os capítulos da série estão disponíveis nas plataformas de streaming.



