'Stranger Things': 5 músicas que a série resgatou

A série, “ Stranger Things” , um dos maiores sucessos da história da Netflix, chega à quinta e última temporada na quarta-feira (26/11), às 22h (horário de Brasília), com os quatro primeiros episódios. A segunda parte estreia em 25 de dezembro e o episódio derradeiro chega em 31 de dezembro, sempre às 22h. A produção se tornou um fenômeno cultural que vai além da trama de suspense e ficção científica.

Uma das marcas registradas da produção é sua trilha sonora, que funciona como uma máquina do tempo musical, resgatando clássicos dos anos 80 e apresentando-os a uma nova geração. O resultado é que músicas esquecidas por muitos voltaram a dominar as paradas de sucesso.

A seguir, listamos cinco músicas que ganharam uma nova vida graças à série e, provavelmente, entraram na sua playlist.

Should I Stay or Should I Go – The Clash

Na primeira temporada, este clássico do The Clash se tornou fundamental na comunicação entre Will Byers (Noah Schnapp), preso no Mundo Invertido, e sua mãe, Joyce (Winona Ryder). A música era um elo entre os irmãos Will e Jonathan (Charlie Heaton) e serviu como um sinal de que Will ainda estava vivo. A canção virou um símbolo da temporada inicial e reapresentou o punk rock da banda britânica ao público.

Rock You Like a Hurricane – Scorpions

A chegada do personagem Billy ( Dacre Montgomery) na segunda temporada precisava de uma trilha sonora à altura de sua personalidade rebelde e intimidadora. A escolha de “Rock You Like a Hurricane”, da banda Scorpions, foi perfeita. O som pesado e a energia da música estabeleceram imediatamente o tom do novo antagonista da cidade de Hawkins e reforçaram o status da canção como um hino do hard rock.

The Never Ending Story – Limahl

Em um dos momentos mais tensos e, ao mesmo tempo, divertidos da terceira temporada, Dustin (Gaten Matarazzo) e sua namorada Suzie (Gabriella Pizzolo) cantam o tema do filme “A História Sem Fim”. A cena quebrou a tensão da batalha final e se tornou um viral instantâneo. A música de Limahl, que marcou a infância de muitos nos anos 80, viu suas buscas e reproduções dispararem logo após a exibição do episódio.

Running Up That Hill (A Deal with God) – Kate Bush

Talvez o maior sucesso resgatado pela série, a música de Kate Bush se tornou o hino da quarta temporada. A canção é a favorita de Max (Sadie Sink) e funciona como sua âncora emocional e arma para escapar das garras do vilão Vecna (Jamie Campbell Bower). O impacto foi imediato: a faixa de 1985 alcançou o topo das paradas globais, quebrando recordes de streaming e apresentando a genialidade de Bush a milhões de novos fãs.

Master of Puppets – Metallica

O momento mais épico da quarta temporada foi, sem dúvida, o solo de guitarra de Eddie Munson (Joseph Quinn) no Mundo Invertido. Para distrair os monstros voadores e ajudar seus amigos, ele toca “Master of Puppets”, do Metallica. A cena levou a banda de heavy metal pela primeira vez à parada Billboard Hot 100, mais de 35 anos após seu lançamento original, e consagrou Eddie como um herói inesquecível.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.