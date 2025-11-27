Entre elogios e críticas: a recepção de 'Stranger Things 5'
Uma das séries mais aclamadas da Netflix teve sua pior avaliação pela crítica
Após mais de três anos de espera, “Stranger things” retornou às telas da Netflix nessa quarta-feira (26/11) com a estreia de sua quinta e última temporada.
Foram liberados quatro episódios do "Volume 1" e, apesar de ser uma das produções mais aclamadas e reconhecidas da plataforma, a nova temporada estreou com a pior avaliação da crítica na história da série.
No site Rotten Tomatoes, responsável por agregar opiniões de cinema e TV, “Stranger things 5” recebeu 87% de aprovação da crítica, o menor índice da produção desde o lançamento. A primeira temporada, a mais aclamada, recebeu 97%; a segunda, 94%; e a terceira e a quarta, 89%.
A quinta temporada, embora não tenha apresentado uma queda drástica, ainda assim obteve 87% de aprovação, um número simbolicamente inferior para uma série bem avaliada na Netflix.
Segundo a revista Variety, a escala ampliada da temporada deixa certos momentos “esticados”, sem o aprofundamento necessário para os personagens que cresceram diante das câmeras. A análise indica que, ao tentar equilibrar ação, mistério e preparação para o final definitivo, a série acabou deixando de lado o desenvolvimento dos personagens.
Indo na direção contrária, a National Public Radio (NPR) elogiou o ritmo acelerado da narrativa, reforçando a sensação de urgência ao alternar diferentes núcleos. A publicação reconhece que alguns elementos parecem repetitivos, mas conclui que há eficiência na forma como a trama conduz esses retornos.
Stranger Things 5
Hawkins e seus habitantes estão sob quarentena militar após a explosão da fronteira entre o mundo real e o Mundo Invertido, ocorrida na quarta temporada. O enredo se concentra em desvendar os últimos mistérios do Mundo Invertido e na busca por uma forma de derrotar Vecna de uma vez por todas.
Além da batalha central, a série precisa resolver arcos importantes de seus personagens. O destino de Max, que terminou a temporada anterior em coma, é uma das maiores dúvidas do público. A dinâmica entre os demais membros do grupo também terá destaque.
Programação
VOLUME 1: estrou nessa quarta-feira (26/11), às 22h
VOLUME 2: estreia 25 de dezembro, às 22h
EPISÓDIO FINAL: estreia 31 de dezembro, às 22h
(No horário de Brasília. A data pode variar de acordo com seu fuso horário local, já que o lançamento será simultâneo mundialmente)
*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata