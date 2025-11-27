Entre elogios e críticas: a recepção de 'Stranger Things 5'

Após mais de três anos de espera, “Stranger things” retornou às telas da Netflix nessa quarta-feira (26/11) com a estreia de sua quinta e última temporada.

Foram liberados quatro episódios do "Volume 1" e, apesar de ser uma das produções mais aclamadas e reconhecidas da plataforma, a nova temporada estreou com a pior avaliação da crítica na história da série.

No site Rotten Tomatoes, responsável por agregar opiniões de cinema e TV, “Stranger things 5” recebeu 87% de aprovação da crítica, o menor índice da produção desde o lançamento. A primeira temporada, a mais aclamada, recebeu 97%; a segunda, 94%; e a terceira e a quarta, 89%.

A quinta temporada, embora não tenha apresentado uma queda drástica, ainda assim obteve 87% de aprovação, um número simbolicamente inferior para uma série bem avaliada na Netflix.

Segundo a revista Variety, a escala ampliada da temporada deixa certos momentos “esticados”, sem o aprofundamento necessário para os personagens que cresceram diante das câmeras. A análise indica que, ao tentar equilibrar ação, mistério e preparação para o final definitivo, a série acabou deixando de lado o desenvolvimento dos personagens.

Indo na direção contrária, a National Public Radio (NPR) elogiou o ritmo acelerado da narrativa, reforçando a sensação de urgência ao alternar diferentes núcleos. A publicação reconhece que alguns elementos parecem repetitivos, mas conclui que há eficiência na forma como a trama conduz esses retornos.

Stranger Things 5

Hawkins e seus habitantes estão sob quarentena militar após a explosão da fronteira entre o mundo real e o Mundo Invertido, ocorrida na quarta temporada. O enredo se concentra em desvendar os últimos mistérios do Mundo Invertido e na busca por uma forma de derrotar Vecna de uma vez por todas.

Além da batalha central, a série precisa resolver arcos importantes de seus personagens. O destino de Max, que terminou a temporada anterior em coma, é uma das maiores dúvidas do público. A dinâmica entre os demais membros do grupo também terá destaque.

Programação

VOLUME 1: estrou nessa quarta-feira (26/11), às 22h

VOLUME 2: estreia 25 de dezembro, às 22h

EPISÓDIO FINAL: estreia 31 de dezembro, às 22h

(No horário de Brasília. A data pode variar de acordo com seu fuso horário local, já que o lançamento será simultâneo mundialmente)

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata