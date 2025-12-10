Confira destaques de 'Além da fantasia', mostra de Yoshitaka Amano no CCBB

As 218 obras da exposição “Além da fantasia” foram selecionadas pessoalmente pelo curador Antonio Curti, convidado pelo próprio Yoshitaka Amano para visitar seu acervo no Japão. Em 2024, Curti organizou em São Paulo a primeira grande mostra do artista no Brasil, com cerca de 90 peças.



“O trabalho do curador é imaginar o que o público vai apreciar e lembrar que você também faz parte desse público”, afirma Curti.



Durante a montagem de “Além da fantasia”, o Estado de Minas visitou o CCBB e selecionou alguns destaques da mostra.

NÚCLEO “TATSUNOKO”

• Três células de animação das séries de anime “Time Bokan” (1975), “Yatoodetaman” (1981) e “G-force: defensores do espaço” (sem data). A última série é adaptação americana da produção japonesa “Science ninja team gatchaman”.



NÚCLEO “VAMPIRE HUNTER D”

• Ilustração inédita do personagem D em seu cavalo. A peça de impressão sobre papel, intitulada “Nobre corpo armado desaparecido”, é de 2016.

NÚCLEO “FINAL FANTASY”

• Obra inédita de 2023, intitulada “Blindado”. Ilustração do personagem Armadura de Túnel, do jogo “Final fantasy 6”, de 1994.



• Arte conceitual da logo de “Final fantasy 8”, videogame publicado em 1999. O desenho retrata Squall e Rinoa, personagens centrais do romance do jogo.



• Quadro de litografia sobre papel intitulado “Sonho aquático” (2001). Retrata a ilustração feita por Yoshitaka Amano do primeiro beijo em videogames, entre os personagens Yuna e Tidus em “Final fantasy 10”, de 2001.

“Devaloka” (2008) reúne sete placas de alumínio com pintura automotiva Túlio Santos/EM/D.A Press

NÚCLEO “DEVALOKA”

• Obra “Devaloka” (2008), feita em placas de alumínio com pintura automotiva. Sete placas formam peça de 7 m de largura e 2,40 m de altura, em que Amano reúne artes originais prévias em um universo de cores vibrantes.

Detalhe de 'Vogue', obra de Yoshitaka Amano criada em 2019 CCBB/REPRODUÇÃO



NÚCLEO “COLABORAÇÕES”

• Capa da Vogue Itália de janeiro de 2020, a primeira edição da revista sem fotografias. Ilustração do artista japonês tem a modelo norte-americana Lindsey Wixson vestindo roupa da Gucci. Estarão expostas na mostra tanto a revista quanto o desenho original de Amano.



• Ilustrações do cantor David Bowie e da esposa Iman, de 2004. As obras trazem o casal como personagem de ficção científica e inspiraram Neil Gaiman a escrever o conto “Return of the Thin White Duke” (2016), título baseado na persona homônima de Bowie.



• Cartas do jogo “Magic: the gathering” ilustradas pelo artista japonês, como parte da coleção “Guerra da Centelha”, de 2019. Yoshitaka Amano desenhou a personagem Liliana Vess. É possível ver as cartas e os desenhos originais.

Detalhe de 'Batman' (2022), obra de Yoshitaka Amano CCBB/Reprodução



• Núcleo reúne revistas em quadrinhos da Marvel e da DC Comics ilustradas pelo artista japonês, além de desenhos originais feitos por ele. Em 2002, Amano ilustrou a edição “Elektra e Wolverine: the redeemer”. Entre 2021 e 2022, ele fez os desenhos de quadrinhos do Superman, Batman, Arlequina, Esquadrão Suicida e Batgirl.

“ALÉM DA FANTASIA”



Obras de Yoshitaka Amano. Desta quarta-feira (10/12) a 2 de março, no terceiro andar do CCBB BH (Praça da Liberdade, 450, Funcionários). Visitação de quarta a segunda, das 10h às 22h. Entrada gratuita, mediante a retirada de ingressos no site ccbb.com.br/bh e na bilheteria da casa.

* Estagiária sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria