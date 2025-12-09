A Day To Remember anuncia show em BH e turnê pelo Brasil em 2026

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A banda norte-americana de rock A Day To Remember se apresenta no BeFly Hall, em Belo Horizonte, no dia 27 de janeiro, abrindo uma série de três shows solo realizados pela produtora 30e. O show será o primeiro de uma turnê especial que celebra os mais de 20 anos de carreira do grupo. Os ingressos vão ser vendidos a partir das 11h da próxima quinta-feira (11/12) no site da Eventim, ou na Bilheteria Oficial, que fica no Shopping 5ª Avenida, na Rua Alagoas, 1314.

Além de BH, o grupo também passa por Curitiba (29/1, Live Curitiba) e Porto Alegre (3/2, KTO Arena). O início das vendas também é na quinta-feira.

Misturando metalcore, pop punk e post-hardcore, o grupo conquistou espaço na cena mundial ao longo de duas décadas. Desde a estreia com “And Their Name Was Treason” (2005), a banda transformou guitarras agressivas e letras emotivas em uma assinatura própria, que rendeu álbuns marcantes como “Homesick” (2009) e “What Separates Me From You” (2010).

A última vez que o quarteto esteve por aqui foi em 2024, quando integrou a turnê itinerante I Wanna Be Tour, também organizada pela 30e. Além das apresentações individuais, a banda também sobe ao palco do Allianz Parque, em São Paulo, no dia 31 de janeiro, como atração de abertura da turnê “Life is But a Dream…”, do Avenged Sevenfold.

Em 2025, o A Day To Remember lançou o álbum “Big Ole Album Vol. 1”, o oitavo disco da carreira. As novas músicas devem dividir espaço com clássicos já conhecidos pelos fãs brasileiros.

Ingressos

Belo Horizonte

Pista — R$ 347,50 (meia-estudante) | R$ 695,00 (inteira);

Cadeira Superior Prata — R$ 247,50 (meia-estudante) | R$ 495,00 (inteira);

Cadeira Superior Ouro — R$ 297,50 (meia-estudante) | R$ 595,00 (inteira).



Vendas:

Início: 11 de dezembro, às 11h;

Online ou na Bilheteria oficial (Loja Eventim: Shopping 5ª Avenida,Rua Alagoas, 1314).

Curitiba

Pista Premium - R$ 347,50 (meia-estudante) | R$ 695,00 (inteira);

Pista - R$ 297,50 (meia-estudante) | R$ 595,00 (inteira);

Mezanino - R$ 197,50 (meia-estudante) | R$ 395,00 (inteira).

Porto Alegre