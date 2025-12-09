Assine
overlay
Início Cultura
APRESENTAÇÃO INTERNACIONAL

A Day To Remember anuncia show em BH e turnê pelo Brasil em 2026

Turnê especial começa pela capital mineira e celebra mais de 20 anos de carreira da banda

Publicidade
Carregando...
Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
09/12/2025 11:00

compartilhe

SIGA
x
Banda A Day to Remember volta a BH em 2026
Banda A Day to Remember volta a BH em 2026 crédito: Jimmy Fontaine / divulgação

A banda norte-americana de rock A Day To Remember se apresenta no BeFly Hall, em Belo Horizonte, no dia 27 de janeiro, abrindo uma série de três shows solo realizados pela produtora 30e. O show será o primeiro de uma turnê especial que celebra os mais de 20 anos de carreira do grupo.  Os ingressos vão ser vendidos a partir das 11h da próxima quinta-feira (11/12) no site da Eventim, ou na Bilheteria Oficial, que fica no Shopping 5ª Avenida, na Rua Alagoas, 1314.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Além de BH, o grupo também passa por Curitiba (29/1, Live Curitiba) e Porto Alegre (3/2, KTO Arena). O início das vendas também é na quinta-feira.

Leia Mais

Misturando metalcore, pop punk e post-hardcore, o grupo conquistou espaço na cena mundial ao longo de duas décadas. Desde a estreia com “And Their Name Was Treason” (2005), a banda transformou guitarras agressivas e letras emotivas em uma assinatura própria, que rendeu álbuns marcantes como “Homesick” (2009) e “What Separates Me From You” (2010). 

A última vez que o quarteto esteve por aqui foi em 2024, quando integrou a turnê itinerante I Wanna Be Tour, também organizada pela 30e. Além das apresentações individuais, a banda também sobe ao palco do Allianz Parque, em São Paulo, no dia 31 de janeiro, como atração de abertura da turnê “Life is But a Dream…”, do Avenged Sevenfold.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Em 2025, o A Day To Remember lançou o álbum “Big Ole Album Vol. 1”, o oitavo disco da carreira. As novas músicas devem dividir espaço com clássicos já conhecidos pelos fãs brasileiros.

Ingressos

Belo Horizonte

  • Pista — R$ 347,50 (meia-estudante) | R$ 695,00 (inteira);
  • Cadeira Superior Prata — R$ 247,50 (meia-estudante) | R$ 495,00 (inteira);
  • Cadeira Superior Ouro — R$ 297,50 (meia-estudante) | R$ 595,00 (inteira).

Vendas:

  • Início: 11 de dezembro, às 11h;
  • Online ou na Bilheteria oficial (Loja Eventim: Shopping 5ª Avenida,Rua Alagoas, 1314).

Curitiba

  • Pista Premium - R$ 347,50 (meia-estudante) | R$ 695,00 (inteira);
  • Pista - R$ 297,50 (meia-estudante) | R$ 595,00 (inteira);
  • Mezanino - R$ 197,50 (meia-estudante) | R$ 395,00 (inteira).

Porto Alegre

  • Pista - R$ 347,50 (meia-entrada) | R$ 695,00 (inteira);
  • Mezanino - R$ 197,50 (meia-entrada) | R$ 395,00 (inteira).

Tópicos relacionados:

musica rock show

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay