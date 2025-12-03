Xuxa anuncia show de despedida para 2026

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A icônica nave que marcou a infância de milhões de brasileiros está se preparando para sua decolagem final. Xuxa Meneghel anunciou “O Último Voo da Nave”, seu show de despedida dos palcos, que acontecerá no dia 25 de julho de 2026, no Allianz Parque, em São Paulo. O espetáculo promete ser um grande tributo à carreira da artista e um momento de celebração para fãs de todas as idades.

“‘O Último Voo da Nave’ é pra mim e pro meu público! Será um divisor de águas. Estou muito ansiosa pra que esse projeto saia do papel. Vai ser importante para mim como mulher, artista, profissional e também pra quem gosta de mim e me acompanha por gerações. Eu quero ver essas pessoas que cresceram comigo se soltarem em um momento mágico”, disse Xuxa sobre o show.

A pré-venda exclusiva para clientes do banco Itaú começa no dia 4 de dezembro, às 10h. O público geral poderá garantir seu lugar a partir do meio-dia de 8 de dezembro. As vendas serão realizadas exclusivamente pelo site da Eventim. Clientes Itaú terão 15% de desconto e poderão parcelar a compra em até três vezes sem juros.

O show está sendo planejado como uma experiência imersiva e nostálgica. A produção promete uma megaestrutura com cenários especiais, projeções, efeitos visuais e a participação de personagens clássicos da turma da Xuxa. A ideia é transportar o público por uma viagem através das diferentes fases da carreira da apresentadora.

O repertório vai percorrer desde os sucessos do “Xou da Xuxa” até as canções que embalaram os programas “Xuxa Park” e “Planeta Xuxa”. Os hits de seus filmes, como “Lua de Cristal”, e os sucessos da fase “Xuxa Só Para Baixinhos” também farão parte da apresentação, conectando diferentes gerações de fãs.

Ingressos para 'O Último Voo da Nave'

A apresentação em São Paulo está marcada para 25 de julho de 2026, no Allianz Parque. Os ingressos variam de R$ 97,50 a R$ 1.495.

Cadeira superior: R$ 97,50 (meia-entrada) | R$ 136,50 (social) | R$ 195,00 (inteira)

Pista: R$ 147,50 (meia-entrada) | R$ 206,50 (social) | R$ 295,00 (inteira)

Cadeira Inferior: R$ 182,50 (meia-entrada) | R$ 255,50 (social) | R$ 365,00 (inteira)

Pista Premium: R$ 297,50 (meia-entrada) | R$ 416,50 (social) | R$ 595,00 (inteira)

Pacote VIP Pit (A e B): R$ 1.197,50 (meia-entrada) | R$ 1.316,50 (social) | R$ 1.495,00 (inteira)

Pré-venda (clientes Itaú): Início em 4 de dezembro, às 10h, com encerramento no dia 6 de dezembro, às 10h.

Venda geral: A partir de 8 de dezembro, às 12h, no site da Eventim, e às 13h na bilheteria oficial do Allianz Parque.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.