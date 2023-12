A apresentadora Xuxa chorou e pediu desculpas a fãs que ela teria traumatizado durante a infância. A Rainha dos Baixinhos participou de um painel da CCXP - Comic Con Experience, um dos maiores eventos do mundo pop e nerd do Brasil, e se disse envergonhada por suas atitudes do passado, se referindo aos programas infantis que comandava nos anos 1980 e 1990.

"Peço desculpas às crianças que estão traumatizadas pelas coisas que fiz. Eu era louca, não era por mal”, disse, aos prantos. “Eu era despreparada, ninguém me disse o que eu podia fazer ou não”, justificou. Na conversa, comandada pela jornalista Tati Machado, da TV Globo, Xuxa relembrou alguns de seus memes, como o "Senta lá, Cláudia", que soltou ao tentar se livrar de uma criança durante um de seus programas.

A eterna Rainha dos Baixinhos ainda falou sobre o título, que carrega com orgulho. "Não quero abrir mão desse título. Gostaria de sempre ser vista como Rainha dos Baixinhos, porque foi quem me colocou onde eu estou. É muito forte para mim", defendeu.

Ela também lembrou que, no auge de sua carreira, muitos fãs não a viam como uma pessoa normal. “As pessoas achavam que eu não tomava banho, não ia ao banheiro, não soltava pum... Mas o documentário (lançado este ano na Globoplay) fez as pessoas verem que sou humana”, apontou.

Aposentadoria à vista?

Fora das telinhas desde 2020, quando comandou o "Canta comigo: especial - all stars", da TV Record, Xuxa diz que não pensa em deixar o trabalho de lado tão cedo. "Todos falam de aposentadoria, mas acho que vão ter que me aguentar um pouquinho mais", declarou.

No último mês de outubro, a Rainha dos Baixinhos estreou "Uma fada veio me visitar", seu primeiro filme, após um intervalo de 14 anos. Em meados de 2023, ela também lançou um documentário autobiográfico no Globoplay.

Durante sua participação na CCXP, Xuxa também fez uma reflexão sobre sua carreira, se referindo aos anos em que foi "controlada" por sua equipe. "Eu tive a constatação de que era muito ingênua e, em alguns momentos, burra mesmo, de deixar minha vida e minha carreira na mão de alguém. Até peço para todo mundo que está ouvindo: seja o que for, a gente não pode largar nossa felicidade, nossa vida, na mão de alguém, seja namorado, marido, pai, mãe", aconselhou.

"Você pode confiar nas pessoas, mas acho que tem que confiar até a página dois, não dar um livro em branco para a pessoa", disse. Na série documental, Xuxa fez acusações diretas à sua ex-diretora Marlene Mattos, dizendo que ela odeia crianças e que controlou sua carreira. A diretora nega as acusações.

Segundo a apresentadora, muitas coisas referentes ao seu programa não chegavam ao seu conhecimento. "No caso das paquitas, lá nos Estados Unidos, quando eu tinha o programa, eu tinha paquitas pretas, loiras, ruivas… No Brasil eu não podia ter. Até tinha uma ou outra com cabelo preto, mas depois meus diretores vinham e falavam que tinha que pintar e diziam ‘não contem pra Xuxa’", contou.

'Para sempre tão bom'

A participação de Xuxa contou com a presença de algumas de suas paquitas, as famosas assistentes de palco da loira. Elas serão tema de novo documentário da GloboPlay, chamado ‘Para sempre tão bom’, que conta a trajetória das assistentes.

"Tô muito feliz que o Globoplay esteja desenhando isso, mais uma vez aqui. A Globo tem todo o acervo, paquita só existiu na Globo", contou Xuxa. Ela ainda destacou a importância das jovens em suas produções. "Não consigo me imaginar fazendo programa sem paquita. O 'Xou da Xuxa' aconteceu porque eu tinha essas meninas. Eram assistentes de palco que cresceram. Vocês vão saber e conhecer histórias de meninas que sonharam e realizaram sonhos, mas não foi tudo rosa, nem tudo espinho", disse.

"Uma vez tive um encontro com as paquitas, e cada uma começou a contar coisas pelas quais passaram. E fiquei tão nervosa com as coisas que descobri que fiquei uns três dias sem dormir, pensando que não as protegi. A gente quer mostrar que teve momentos bacanas, mas tem coisas que precisam ser ditas. Estou muito feliz que vai sair, sendo dirigido por uma paquita", celebrou, citando Ana Paula Guimarães. O documentário ainda não tem data definida para o lançamento.